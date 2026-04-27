Thả kỳ đà hoa và vích biển 60kg về tự nhiên

Ngày 27/4, Phòng Kinh tế xã Trần Văn Thời cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia U Minh Hạ, thả một cá thể kỳ đà hoa nặng 2,8kg vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.

Trước đó, cá thể này được một người dân tại Ấp 1, xã Trần Văn Thời phát hiện tại nhà riêng và chủ động giao nộp cho chính quyền địa phương. Cơ quan chức năng địa phương xác định, kỳ đà hoa là loài nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IIB, đòi hỏi các biện pháp bảo vệ và bảo tồn nghiêm ngặt để duy trì quần thể nên đã thực hiện quy trình dể thả về tự nhiên.

Con kỳ đà hoa đã được thả tự do trong Vườn Quốc gia U Minh hạ

Không chỉ ở vùng rừng ngọt, tinh thần trách nhiệm của ngư dân vùng biển cũng góp phần quan trọng vào nỗ lực cứu hộ động vật hoang dã. Cụ thể, vào khuya ngày 19/4 vừa qua, ông Nguyễn Văn Nghĩa (ngụ ấp Bảo Vĩ, xã Tân Ân) đã phát hiện một cá thể vích nặng khoảng 60kg mắc vào giàn lưới hàng đáy. Ngay sau khi đưa sinh vật này vào bờ chăm sóc tạm thời, ông Nghĩa đã báo tin cho Đồn Biên phòng Tam Giang Tây để phối hợp thả về biển.

Lực lượng Biên phòng cùng người dân thả con víc 60kg về biển

Sự việc tương tự cũng diễn ra vào tối ngày 17/4, khi ông Trương Vũ Bảo (cùng ngụ xã Tân Ân) trong quá trình khai thác thủy sản đã phát hiện và cứu hộ kịp thời một cá thể đồi mồi cùng một cá thể vích mắc lưới. Sau đó, ông đã chủ động liên hệ lực lượng chức năng để thực hiện các thủ tục thả chúng theo quy định.

Trước đó, ngư dân xã Tân Ân cũng đã giao nộp 2 cá thể biển quý hiếm để thả về biển

Đồi mồi và vích đều là những loài rùa biển quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Trung tá Nguyễn Minh Nhông, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Giang Tây, khuyến cáo bà con ngư dân khi phát hiện các loài động vật quý hiếm trong quá trình đánh bắt cần lập tức trình báo cơ quan chức năng. Việc chủ động trả tự do cho các cá thể này không chỉ là hành động nhân văn mà còn là trách nhiệm pháp lý, bởi mọi hành vi nuôi nhốt, tiêu thụ hoặc buôn bán trái phép đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.