Cà Mau: Hủy kết quả thi của thí sinh đạt điểm 10 môn Toán do vi phạm quy chế

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi cơ quan chức năng hoàn thành công tác xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Toán sử dụng điện thoại trong phòng thi.

Qua buổi làm việc trực tiếp với lực lượng chức năng, thí sinh T.T.Q. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm quy chế thi của mình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sự việc bắt đầu gây xôn xao dư luận khi một trang mạng xã hội đăng tải nội dung phản ánh về việc thí sinh Q. mang điện thoại vào phòng thi trong các buổi thi môn Ngữ văn và Toán. Nội dung lan truyền trên mạng nêu, dù nhiều thí sinh phát hiện hành vi của Q. nhưng do tâm lý e ngại nên đã không trực tiếp báo cáo với cán bộ coi thi tại thời điểm đó, mà sau đó mới phản ánh tới nhà trường.

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Đáng chú ý, theo dữ liệu điểm thi được chia sẻ, thí sinh Q. đạt điểm số rất cao với 10 điểm tuyệt đối môn Toán, 6 điểm môn Ngữ văn, 4,1 điểm môn Vật lý và 5,85 điểm môn Hóa học; trong đó điểm 10 môn Toán được cho là điểm tuyệt đối duy nhất của Trường THPT Hồ Thị Kỷ tại kỳ thi năm nay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, các ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã vào cuộc để xác minh làm rõ. Liên quan đến người đăng tải vụ việc lên mạng xã hội, cơ quan chức năng xác định người này cũng là học sinh.

Dù nội dung phản ánh được kết luận là đúng sự thật, tuy nhiên do phương thức đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội của học sinh này chưa phù hợp với các quy định hiện hành, nên cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xem xét và đưa ra hình thức xử lý phù hợp.