Khởi tố 2 giáo viên trong vụ tiêu cực tại điểm thi THPT ở tỉnh Quảng Trị

Ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin: Lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026.

Điểm thi trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Thanh Hiếu)

Nhà chức trách khởi tố bị can với ông Trần Đức Lực, sinh năm 1979, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, sinh năm 1978, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, làm rõ.