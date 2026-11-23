Phóng viên: Thưa ông, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh Cà Mau đã làm gì để cụ thể hóa nghị quyết này?

Ông Huỳnh Quốc Việt: Ngay khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57, Tỉnh ủy Cà Mau đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm tạo động lực phát triển nhanh và bền vững. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2025–2030 và cụ thể hóa các kế hoạch hằng năm. Trong đó, phân công rất rõ, cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện và trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm Trưởng ban, thể hiện quyết tâm chính trị và sự lãnh đạo xuyên suốt của người đứng đầu. Đồng thời thành lập các tổ tư vấn trong các lĩnh vực trọng điểm.

Cà Mau đã xác định các lợi thế của tỉnh sau khi hợp nhất để ưu tiên tạo đột phá, gồm: nông nghiệp, nuôi trồng và chế biến thủy sản; Lợi thế về bờ biển dài khoảng 310 km và vùng biển rộng khoảng 120.000 km2 – đây là dư địa rất lớn để phát triển kinh tế biển và năng lượng tái tạo; Tỉnh có cảng Hòn Khoai và hệ thống hạ tầng kết nối, tạo điều kiện phát triển logistics; cuối cùng là lợi thế về du lịch - Mũi Cà Mau là điểm Địa đầu cực Nam của Tổ quốc.

Chúng tôi đang tập trung phát triển các thế mạnh nêu trên, gắn liền với ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Cà Mau cũng đã thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.

Phóng viên: Sau hơn một năm rưỡi triển khai Nghị quyết, đâu là những chuyển biến tích cực và điểm nổi bật thể hiện tinh thần hành động, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau?

Ông Huỳnh Quốc Việt: Trước hết, chúng tôi tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, đây là nền tảng trong quản lý điều hành. Tỉnh đã vận hành 32 trên 42 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó có 13 cơ sở dữ liệu đã kết nối trực tiếp đến trung tâm IOC của tỉnh.

Cà Mau cũng đã hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu cho hơn 585.000 hộ dân (2,6 triệu nhân khẩu), cấp gần 1,9 triệu tài khoản định danh điện tử mức độ 2; đã hoàn thành 100% dữ liệu hộ tịch và cập nhật hơn 1 triệu thửa đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Đây là những nền tảng chuyển từ quản lý hồ sơ giấy sang hồ sơ số để kết nối tái sử dụng dữ liệu.

Trong các sự kiện lớn, tỉnh Cà Mau đã ứng dụng nhiều giải pháp số (trong ảnh: Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau trải nghiệm giải pháp số tại Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030).

Về xây dựng chính quyền số, tỷ lệ văn bản xử lý hồ sơ toàn trình trên môi trường điện tử của tỉnh đã đạt hơn 99% ở cấp tỉnh và hơn 96% ở cấp xã. Chúng tôi cũng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt tiếp nhận phi địa giới trong nội tỉnh. Hạ tầng số và các nền tảng dùng chung đã được củng cố, từng bước hình thành hệ sinh thái quản trị.

Ở lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo bước đầu đã tạo dấu ấn trong phát triển kinh tế chủ lực. Các mô hình nuôi tôm, cua, trồng lúa đã có những ứng dụng khoa học công nghệ rất mạnh. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như người dân đã ứng dụng các sản phẩm khoa học công nghệ mới, tạo ra hiệu quả cao.

Chuyển đổi số từng bước lan tỏa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kỹ năng số và khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân, doanh nghiệp từng bước được nâng lên. Chúng tôi có tổ "Công nghệ số cộng đồng" – 100% ấp đều có tổ này để hỗ trợ cho người dân. Bên cạnh đó, phong trào "Bình dân học vụ số" cũng đã triển khai hoạt động rất tốt.

Đặc biệt, tỉnh đang nhanh chóng xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, cũng như tập trung hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của các ngành, lĩnh vực để kết nối với dữ liệu quốc gia.

Phóng viên: Chuyển đổi số với các cơ quan Đảng cũng là nhiệm vụ rất quan trọng. Các đơn vị thuộc Đảng bộ Cà Mau đã qua thực hiện nhiệm vụ này như thế nào và điều gì thể hiện được tính tiên phong của cơ quan Đảng, thưa ông?

Ông Huỳnh Quốc Việt: Chúng tôi xác định các cơ quan thuộc Đảng bộ tỉnh là phải nêu gương trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là chuyển đổi số.

Trước hết, trong vận hành công vụ thì 100% các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã sử dụng thống nhất hệ thống văn bản quản lý điều hành điện tử và 100% cán bộ lãnh đạo các cấp thực hiện ký số.

Mỗi ấp ở Cà Mau đều có 1 tổ Công nghệ số Cộng đồng để hỗ trợ người dân.

Để đổi mới trong quản lý đảng viên và sinh hoạt chi bộ, tỉnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý hồ sơ, số hóa dữ liệu tổ chức đảng, triển khai sổ tay đảng viên điện tử. Việc này giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm được định hướng thông tin truyền thông kịp thời, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng đến từng đảng viên nhanh chóng và giảm bớt giấy tờ.

Trong phân công thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, đảng viên cũng phải gương mẫu; mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên số. Đảng viên trẻ thì tham gia tổ công nghệ số cộng đồng; các cán bộ, công chức thì tham gia trong hoạt động chi bộ và cũng tuyên truyền trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương rất tích cực để phong trào "bình dân học vụ số" thật sự đến với người dân.

Nhìn chung, đối với việc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chúng tôi tập trung quyết liệt, tích cực và đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này.

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả đạt được, Cà Mau vẫn còn những khó khăn nhất định. Xin ông cho biết, các giải pháp của tỉnh để khắc phục những khó khăn này trong chặng đường tới?

Ông Huỳnh Quốc Việt: Cà Mau là địa phương xa các thành phố lớn, điều kiện hạ tầng còn khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế nhất định. Vì vậy, trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thì cũng có những khó khăn nhất định:

Về dữ liệu, thực sự chưa thành nền tảng quản trị, còn phân tán, thiếu đồng bộ, chất lượng chưa đồng đều. Sau khi hợp nhất hai tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhìn chung việc điều chỉnh và số hóa hồ sơ lưu trữ cũng còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu, cần phải tập trung quyết liệt hơn.

Tỉnh Cà Mau đang phối hợp với nhiều tập đoàn công nghệ lớn để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế đến năm 2030.

Hạ tầng và nền tảng số chưa đồng bộ, liên thông và còn phân tán nên người dân, doanh nghiệp chưa cảm nhận đầy đủ sự thuận tiện chuyển đổi số mang lại. Mặc dù đã vận động người dân, doanh nghiệp cùng tham gia nhưng vẫn có một bộ phận ít quan tâm. Trong các doanh nghiệp, việc thay đổi công nghệ cũng như ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất còn hạn chế nhất định – đây là vấn đề tỉnh cũng cần được chú trọng.

Trình độ năng lực cán bộ, công chức, viên chức cũng còn hạn chế nhất định, đặc biệt nhóm nhân lực nghiên cứu sâu liên quan đến khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của tỉnh còn thiếu nhiều, nhất là ở cấp cơ sở.

Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung rất quyết liệt trong triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Quá trình này lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Chúng tôi tập trung các nguồn lực gắn với các lợi thế của tỉnh, theo đúng tinh thần: "nói thật, làm thật, hiệu quả thật và phát triển thật", đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững, hướng tới thành một cực tăng trưởng tại Địa đầu - cực Nam của Tổ quốc.

Phóng viên: Vâng, xin cảm ơn ông!