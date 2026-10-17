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Đắk Lắk hiện đại hóa y tế theo tinh thần Nghị quyết 57

Thứ Bảy, 12:10, 17/10/2026
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VOV.VN - Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang mở ra cơ hội nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Đắk Lắk. Từ phẫu thuật ít xâm lấn đến số hóa quy trình khám bệnh, các cơ sở y tế từng bước hiện đại hóa hoạt động chuyên môn, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật tiên tiến ngay tại địa phương.

 

Đây cũng là hướng đi cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong lĩnh vực y tế. Sau gần một tháng phẫu thuật nội soi bằng laser điều trị phì đại tuyến tiền liệt, ông Lê Thanh Khởi, 57 tuổi, ở phường Buôn Ma Thuột, đã có thể đi lại, làm việc bình thường. Suốt hai năm mắc bệnh, ông nhiều lần bị bí tiểu, đau buốt và phải đặt ống thông tiểu nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thăm khám, ông được chỉ định phẫu thuật bằng laser Holmium để loại bỏ phần mô tuyến tiền liệt phì đại gây chèn ép niệu đạo. Ông Khởi cho biết, trước đây, nỗi lo đau đớn khiến ông ngần ngại phẫu thuật. Tuy nhiên, áp dụng phương pháp mới, công nghệ mới ít xâm lấn, ông cảm thấy yên tâm. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của ông Khởi phục hồi khá nhanh.

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Ông Lê Thanh Khởi bình phục nhanh sau ca mổ nội soi thận bằng laser tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

“Bác sĩ nói mổ phương pháp này không đau, an toàn, mổ bằng phương pháp laser. Mổ xong là đi tiểu được, giống như mình vừa thông xong. Mổ nội soi này thì không đau, chứ như mổ hở thường đau, tôi không dám phẫu thuật đâu", ông Khởi nói. 

Cũng được tận hưởng niềm vui từ kỹ thuật mới, công nghệ mới trong y tế, bà H’Djak Ayun, 46 tuổi, ở xã Cư M’gar, đã cải thiện sức khỏe sau phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ mới đây. Trước đó, suốt 10 năm, bà thường xuyên đau nhức, tê buốt từ vùng cổ, vai gáy lan xuống cánh tay phải, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Kết quả chụp cộng hưởng từ xác định đĩa đệm C5-C6 bị thoát vị, chèn ép rễ thần kinh.

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Bà H'Djak Ayun (ngồi bên trái) sau ca phẫu thuật nội soi cột sống cổ đã cơ bản bình phục.

“Tôi bị đau cột sống cổ 10 năm nay rồi, bị đau và tê thường xuyên từ vùng vai gáy lan xuống cánh tay phải, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Tôi được các bác sĩ tại Bệnh viện phẫu thuật bằng phương pháp nội soi. Hiện tại, sức khỏe của tôi hiện đã hồi phục tốt, các sinh hoạt hàng ngày trở lại bình thường. Tôi cảm ơn các y, bác sĩ", bà H’Djak chia sẻ niềm vui sau ca phẫu thuật.

Từ những ca bệnh cụ thể, có thể thấy vai trò của công nghệ trong việc mở rộng khả năng điều trị các bệnh lý phức tạp. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh, chỉ định chuyên môn và năng lực của đội ngũ y tế.

Bác sĩ Lê Xuân Nguyên, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết, năm 2026, bệnh viện đầu tư thêm các thiết bị phục vụ phẫu thuật nội soi hai cổng UBE điều trị bệnh lý cột sống và nội soi bóc tách dưới niêm mạc trong điều trị các tổn thương đường tiêu hóa. Những công nghệ này hỗ trợ bác sĩ can thiệp chính xác hơn, giảm mức độ xâm lấn và tạo điều kiện để người bệnh phục hồi sớm.

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Công nghệ, thiết bị hiện đại tại các cơ sở y tế ngoài công lập ở Đắk Lắk giúp người dân Tây Nguyên điều trị bệnh phức tạp ngay tại địa phương, không phải đến các thành phố lớn.

Theo bác sĩ Nguyên, việc tiếp cận thiết bị và kỹ thuật mới cũng tạo cơ hội để đội ngũ bác sĩ trẻ nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước làm chủ các phương pháp điều trị chuyên sâu.

“Những bệnh dạng kiểu này thì trước đây chỉ những Bác sĩ Chuyên khoa II hay tiến sĩ mới được tham gia phẫu thuật, điều trị cho bệnh nhân. Nhờ máy móc, công nghệ bùng nổ như hiện nay, những bác sĩ trẻ như tôi cũng có thể thực hiện được. Phẫu thuật bằng máy móc thì bệnh nhân cũng đỡ gặp rủi ro biến chứng, hồi phục nhanh và cải thiện sức khoẻ tốt hơn", bác sĩ Nguyên chia sẻ. 

Không chỉ đổi mới kỹ thuật điều trị, các cơ sở y tế tại Đắk Lắk còn từng bước ứng dụng công nghệ vào quy trình khám, chữa bệnh, từ đăng ký khám điện tử đến triển khai bệnh án điện tử. Đây là những bước đi gắn với yêu cầu đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Đắk Lắk hiện có 11 bệnh viện ngoài công lập, với 1.621 giường bệnh được cấp phép. Bác sĩ Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, việc các cơ sở y tế đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ và tăng cường liên kết chuyên môn đang góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

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Nhờ nâng cấp thiết bị hiện đại, các bệnh viện ngoài công lập ở Đắk Lắk đang thu hút nhiều bệnh nhân tới thăm khám, qua đó góp phần giảm quá tải tại các bệnh viện công.

“Hiện nay, với cơ chế bảo hiểm y tế vẫn được áp dụng các kết quả khám, xét nghiệm được thanh toán bảo hiểm y tế, sẽ tạo thuận lợi để những bệnh nhân có nhu cầu điều trị cao sẵn sàng được phục vụ. Đồng thời, hỗ trợ tích cực các bệnh viện công giảm vấn đề quá tải, và những ca bệnh khó thì sẽ có sự liên kết để cùng chẩn đoán bệnh, hỗ trợ người dân", bác sĩ Phạm Minh Hữu nhấn mạnh. 

Thực tiễn tại Đắk Lắk cho thấy, hiện đại hóa y tế không chỉ nằm ở việc đầu tư máy móc mà còn ở khả năng đưa công nghệ vào quy trình chuyên môn, nâng cao năng lực đội ngũ và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ cho người dân. Khi được triển khai đồng bộ, những đổi mới này sẽ góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57 trong lĩnh vực y tế, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giảm chênh lệch trong tiếp cận kỹ thuật tiên tiến giữa các địa phương. 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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