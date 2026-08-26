Cà Mau: Trực tiếp trận chung kết lượt về trên màn hình lớn phục vụ nhân dân

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức truyền hình trực tiếp trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức bóng đá và tạo không khí vui tươi cho người dân.

Công tác chuẩn bị truyền hình trực tiếp tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND phường An Xuyên, UBND phường Bạc Liêu, cùng các đơn vị liên quan tổ chức tiếp sóng trực tiếp trận chung kết lượt về AFF Cup.

Chương trình truyền hình trực tiếp sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 26/8 tại hai địa điểm chính: Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) và Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu).

Để bảo đảm kỹ thuật đường truyền hình ảnh sắc nét, mượt mà phục vụ người xem, FPT Cà Mau phối hợp với Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Quốc Kiều tài trợ miễn phí đường truyền internet tốc độ cao và kỹ thuật tiếp sóng chương trình trực tiếp từ kênh VTV6 (Đài Truyền hình Việt Nam) hoặc nền tảng FPT Play tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển. Cùng với đó, FPT Bạc Liêu phối hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện tương tự tại Quảng trường Hùng Vương.

Trận đấu cũng được tiếp sóng trực tiếp tại Quảng trường Hùng Vương

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau cho biết, bên cạnh việc phối hợp trực tiếp tại 2 điểm chính, Sở đã có văn bản yêu cầu các xã có điều kiện về màn hình lớn, phối hợp cùng FPT trực tiếp trận đấu, phục vụ bà con.

UBND tỉnh Cà Mau cũng giao Công an tỉnh chủ trì việc xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân đến tham dự. Đồng thời, chính quyền địa phương có trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi, bố trí khu vực giữ xe, bảo đảm vệ sinh môi trường và các điều kiện cần thiết khác để sự kiện diễn ra thành công, tạo điểm đến văn hóa - thể thao ý nghĩa cho cộng đồng.

Đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số theo nhóm đối tượng ở Cà Mau VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn. Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức phổ cập tri thức và kỹ năng số phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.