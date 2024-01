Cả nước xảy ra 1.145 trận thiên tai khiến 169 người chết trong năm 2023

Áp thấp nhiệt đới gây mưa vừa đến rất to tại Bắc và Trung Trung Bộ

VOV.VN - Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 00h ngày 25/9 đến 16h ngày 25/9 phổ biến 50-100mm, cục bộ một số nơi trên 150mm như: Hội An (Quảng Nam) 205,8mm; Đà Nẵng 215mm; Hương Phú (Thừa Thiên Huế) 299mm; Triệu Ái (Quảng Trị) 205mm...