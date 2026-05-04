Cá nuôi lồng bè trên sông Lam qua xã Anh Sơn (Nghệ An) chết hàng loạt

Thứ Hai, 16:01, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cá nuôi lồng bè trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) bất ngờ chết hàng loạt, buộc chủ nuôi phải bán đổ, bán tháo, thiệt hại nặng.

Sáng 4/5, tại khu vực xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An), xảy ra tình trạng cá nuôi lồng bè trên sông Lam chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

ca nuoi long be tren song lam qua xa anh son nghe an chet hang loat hinh anh 1
Hàng tấn cá nuôi lồng bè chết trên sông Lam. (Ảnh: Duy Thanh).

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 7h sáng cùng ngày, cá tại 15 lồng nuôi của nhiều hộ dân bắt đầu chết bất thường. Mỗi lồng có từ 300 đến 400 con, chủ yếu là các loại cá trắm, cá ngạnh, cá bọp và cá leo; trong đó cá trắm chiếm số lượng lớn, đã nuôi hơn 1 đến 3 năm, trọng lượng trung bình khoảng 3kg/con, có con lên đến 6kg.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng, Phó Phòng Kinh tế xã Anh Sơn cho biết, tổng số cá trắm chết ước tính hơn 6 tấn. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, thống kê thiệt hại và báo cáo UBND tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thị (trú thôn Kim Nhan 1) cho biết, toàn bộ hơn 350 con cá trắm nuôi từ 2–3 năm đã chết hoàn toàn. “Cá có trọng lượng từ 3–4,5kg/con, giá thị trường khoảng 120.000 đồng/kg nhưng hiện bán chưa được một nửa. Gia đình tôi nuôi cá lồng bè 6 năm nay, chưa khi nào thiệt hại nặng như vậy”, bà Thị buồn bã nói.

ca nuoi long be tren song lam qua xa anh son nghe an chet hang loat hinh anh 2
Người nuôi thiệt hại nặng.

Ông Võ Văn Phùng (cùng thôn Kim Nhan 1) cho hay, lồng cá 350 con, mỗi con khoảng 3,5kg đã chết sạch. “Khoảng 5h sáng tôi ra cho cá ăn thì thấy nước đổi màu, cá nổi lờ đờ, bỏ ăn. Đến khoảng 7h thì cá chết hàng loạt”, ông Phùng kể.

Khu vực xảy ra hiện tượng cá chết cách khoảng 18–20km so với nhà máy của Công ty cổ phần mía đường Sông Lam – nơi vừa xảy ra sự cố tràn mật mía. Trước đó, vào khoảng 17h ngày 3/5, tại xã Nhân Hòa, sau cơn mưa giông lớn kèm sét, một bể chứa mật mía của nhà máy bị sét đánh thủng, khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài khuôn viên.

Ông Nguyễn Công Thắng, Chủ tịch UBND xã Anh Sơn cho biết, hiện trên địa bàn xuất hiện tình trạng cá nuôi lồng bè chết hàng loạt. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định. Người dân nghi ngờ có liên quan đến sự cố tràn mật mía từ thượng nguồn, tuy nhiên cần chờ kết quả xác minh chính thức.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến, đồng thời có biện pháp hạn chế thiệt hại trong thời gian chờ kết luận chính thức.

ca nuoi long be tren song lam qua xa anh son nghe an chet hang loat hinh anh 3
Công ty cổ phần mía đường Sông Lam huy động nhân công xử lý sau sự cố tràn mật mía. 

Việc xử lý sự cố tràn mật mía vào chiều 3/5, ông Đặng Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sông Lam cho biết, sau khi bị sự cố nhà máy đã cho đắp bờ để ngăn mật , dùng bơm để hút vào các bể dự phòng và bể chứa nhà máy chè. Điều động tối đa nhân lực thu gom vào các can, dùng bã mía để rải lên vị trí thu gom mật sau đó cho vào nhà lò để đốt, phát điện ,phần còn lại gom đưa vào xưởng sản xuất phân bón.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ.

 

Bá Thăng/VOV.VN
Cá bớp nuôi lồng bè ở Lý Sơn chết hàng loạt

VOV.VN - Những ngày gần đây, tại vùng biển Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra tình trạng cá bớp nuôi lồng bè chết hàng loạt. Chính quyền địa phương đã kiểm tra hiện trường và đề nghị Chi cục Thủy sản - Biển đảo Quảng Ngãi hỗ trợ xác định nguyên nhân, hướng dẫn biện pháp xử lý.

Chết 158 tấn cá lồng bè ở TP.HCM do sốc môi trường

VOV.VN - Ngày 7/1, UBND xã Long Sơn (TP.HCM) đã công bố nguyên nhân chính thức vụ cá lồng bè chết hàng loạt trên sông Chà Và. Theo đó, nguyên nhân không do dịch bệnh nguy hiểm, tình trạng cá chết chủ yếu do sốc môi trường.

Sau vụ cá chết hàng loạt ở Cần Thơ, người nuôi chần chừ không dám tái thả

VOV.VN - Sau vụ cá điêu hồng nuôi trong lồng bè chết hàng loạt tại xã Châu Thành và phường Hưng Phú (thành phố Cần Thơ) gây thiệt hại nặng nề, hiện nay nhiều hộ nuôi cá điêu hồng nơi đây vẫn chưa tái sản xuất. Người dân nuôi cá đang mong chờ ngành chức năng xác định chính xác nguyên nhân để tránh rủi ro tái diễn.

