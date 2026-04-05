中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đàn cá voi nhảy lượn ở đảo Phú Quý

Chủ Nhật, 20:42, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhóm thợ lặn ở gần đảo Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ ghi lại khoảnh khắc đàn cá voi khoảng 100 con bơi theo ca nô, nhảy lượn trên mặt nước.

Ngày 5/4, một hướng dẫn viên du lịch bản địa tại Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, trong lúc cùng nhóm ngư dân đi lặn bắt cá trên biển đã bất ngờ gặp đàn cá voi với số lượng khoảng 100 con.

Một ngư dân ở đây cho biết, vị trí phát hiện đàn cá voi cách Hòn Tranh khoảng 500m. Nhiều con liên tục ngoi lên mặt nước, bơi sát mũi ca nô rồi tung mình.

Khi nghe tiếng reo hò từ trên ca nô, đàn cá nhảy lượn trên mặt nước đông hơn, tạo nên cảnh tượng hiếm thấy.

Dan ca voi nhay luon o dao phu quy hinh anh 1
Đàn cá voi xuất hiện tại đảo Phú Quý. Ảnh cắt clip

Trên ca nô có nhiều thợ lặn địa phương nên một số người đã trực tiếp lặn xuống biển để ghi hình lại khoảnh khắc đàn cá voi di chuyển. Dù có sự xuất hiện của con người, đàn cá vẫn bơi lội bình thường.

Ngư dân địa phương cho biết, việc bắt gặp đàn cá voi với số lượng lớn như vậy là rất hiếm. Những hình ảnh ghi lại được là khoảnh khắc may mắn đối với nhóm thợ lặn.

Ngư dân ở đây còn cho biết thêm, trong cùng ngày, đã nhìn thấy 3 cá voi xanh dài khoảng 17m bơi ngang ca nô. Khoảng hơn 30 phút sau, nhóm tiếp tục gặp đàn cá voi khoảng 100 con này.

Clip ghi lại hình ảnh đàn cá voi xuất hiện ở đảo Phú Quý. Clip: Trọng Tấn 

Việc cá voi xuất hiện gần bờ là tín hiệu tích cực, cho thấy môi trường biển tại đảo Phú Quý sạch, trong lành và có nguồn thức ăn dồi dào.

Đặc khu Phú Quý (trước đây là huyện đảo thuộc tỉnh Bình Thuận cũ) nay trở thành một đặc khu trực thuộc tỉnh Lâm Đồng, cách đất liền (Phan Thiết) 56 hải lý (khoảng 120km), với diện tích 18 km2 và hơn 32.000 dân. Đây là "hậu cứ" chiến lược, trung tâm kinh tế biển xanh và du lịch nổi bật tại khu vực biển Đông.

Trụ sở UBND Đặc khu Phú Quý.jpg

Đặc khu Phú Quý xin tăng phụ cấp, gỡ khó giao thông và y tế

VOV.VN - UBND Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận, vừa kiến nghị nâng phụ cấp khu vực lên mức 0,7 và phụ cấp đặc biệt lên 50% do điều kiện hải đảo biệt lập. Đồng thời, địa phương ủng hộ dự án đầu tư tàu hiện đại 70-80 tỷ đồng để gỡ khó bài toán giao thông và cấp cứu.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: phú quý đặc khu cá voi lâm đồng bình thuận
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ô tô băng qua đường sắt bị tàu hàng tông, 3 người bị thương

VOV.VN - Một chiếc ô tô lưu thông đến vị trí trên là đường ngang tự mở và băng qua đường sắt thì va chạm với tàu hỏa chở hàng, khiến 3 người trên xe bị thương.

VOV.VN - Một chiếc ô tô lưu thông đến vị trí trên là đường ngang tự mở và băng qua đường sắt thì va chạm với tàu hỏa chở hàng, khiến 3 người trên xe bị thương.

Xử phạt xe cứu thương sử dụng tín hiệu ưu tiên trái phép

VOV.VN - Dù không đủ điều kiện, xe cứu thương vẫn sử dụng tín hiệu ưu tiên khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

VOV.VN - Dù không đủ điều kiện, xe cứu thương vẫn sử dụng tín hiệu ưu tiên khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Xe máy va chạm ô tô khiến 1 người tử vong ở Lâm Đồng

VOV.VN - Trưa ngày 4/4, trên tuyến đường Âu Cơ, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

VOV.VN - Trưa ngày 4/4, trên tuyến đường Âu Cơ, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục