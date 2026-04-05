Đàn cá voi nhảy lượn ở đảo Phú Quý

Ngày 5/4, một hướng dẫn viên du lịch bản địa tại Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, trong lúc cùng nhóm ngư dân đi lặn bắt cá trên biển đã bất ngờ gặp đàn cá voi với số lượng khoảng 100 con.

Một ngư dân ở đây cho biết, vị trí phát hiện đàn cá voi cách Hòn Tranh khoảng 500m. Nhiều con liên tục ngoi lên mặt nước, bơi sát mũi ca nô rồi tung mình.

Khi nghe tiếng reo hò từ trên ca nô, đàn cá nhảy lượn trên mặt nước đông hơn, tạo nên cảnh tượng hiếm thấy.

Đàn cá voi xuất hiện tại đảo Phú Quý. Ảnh cắt clip

Trên ca nô có nhiều thợ lặn địa phương nên một số người đã trực tiếp lặn xuống biển để ghi hình lại khoảnh khắc đàn cá voi di chuyển. Dù có sự xuất hiện của con người, đàn cá vẫn bơi lội bình thường.

Ngư dân địa phương cho biết, việc bắt gặp đàn cá voi với số lượng lớn như vậy là rất hiếm. Những hình ảnh ghi lại được là khoảnh khắc may mắn đối với nhóm thợ lặn.

Ngư dân ở đây còn cho biết thêm, trong cùng ngày, đã nhìn thấy 3 cá voi xanh dài khoảng 17m bơi ngang ca nô. Khoảng hơn 30 phút sau, nhóm tiếp tục gặp đàn cá voi khoảng 100 con này.

Clip ghi lại hình ảnh đàn cá voi xuất hiện ở đảo Phú Quý. Clip: Trọng Tấn

Việc cá voi xuất hiện gần bờ là tín hiệu tích cực, cho thấy môi trường biển tại đảo Phú Quý sạch, trong lành và có nguồn thức ăn dồi dào.

Đặc khu Phú Quý (trước đây là huyện đảo thuộc tỉnh Bình Thuận cũ) nay trở thành một đặc khu trực thuộc tỉnh Lâm Đồng, cách đất liền (Phan Thiết) 56 hải lý (khoảng 120km), với diện tích 18 km2 và hơn 32.000 dân. Đây là "hậu cứ" chiến lược, trung tâm kinh tế biển xanh và du lịch nổi bật tại khu vực biển Đông.