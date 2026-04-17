Một cá thể rùa biển quý hiếm mắc lưới đánh cá được thả về lại biển

Ngày 16/4, trong quá trình thả lưới đánh bắt cá ở vùng biển Bình Thạnh (gần bãi tắm chùa Cổ Thạch), một số ngư dân đã phát hiện 1 cá thể rùa biển mắc lưới.

Một ngư dân chia sẻ: “Con rùa này nặng khoảng 5 - 7 kg, qua quan sát thấy rùa còn rất khỏe, bơi tốt. Biết rùa biển nằm trong sách đỏ, là loài quý hiếm, nguy cấp nên sau khi gỡ lưới, tôi còn gọt bỏ một số con hà biển bám trên mai rùa và nhanh chóng thả lại xuống biển”.

Gỡ lưới cho rùa

Ngư dân ở đây cho biết, hàng năm vào thời điểm này, rùa biển hay vào mũi Bãi Cóc để đẻ trứng. Do đó ngư dân thỉnh thoảng vẫn hay gặp rùa vướng lưới trong khi đánh bắt cá gần bờ.

Vùng biển Bình Thạnh có bờ biển dài khoảng 17 km, với bãi biển thoai thoải, cát mịn, sạch và hoang sơ; là trung tâm tuyến du lịch ven biển của tỉnh Bình Thuận trước đây (nay là tỉnh Lâm Đồng).