Các cơ sở phải có trách nhiệm hỗ trợ đào tạo nghề cho công an xuất ngũ

Ngày 7/5, Công an TP Cần Thơ cho biết, liên quan vấn đề “Thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp” của Công an xuất ngũ bị nhiều cơ sở đào tạo nghề từ chối tiếp nhận mà VOV đã thông tin, ngày 3/5, Công an thành phố có công văn gửi Sở LĐ-TB&XH đề nghị đơn vị này thông báo cho các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố biết để hỗ trợ đào tạo nghề cho các chiến sỹ công an xuất ngũ được cấp thẻ đào tạo nghề theo đúng quy định. Công an thành phố Cần Thơ vừa có công văn đề nghị Sở LĐ-TB&XH thông báo cho các cơ sở dạy nghề tiếp nhận Công an xuất ngũ có thẻ đào tạo nghề.

Nội dung công văn nêu rõ, vừa qua, Công an TP Cần Thơ đã cấp 75 thẻ đào tạo nghề cho các chiến sỹ nghĩa vụ Công an vào đợt xuất ngũ tháng 3/2018. Tuy nhiên, Báo Điện tử VOV đăng tải bài viết “Thẻ học nghề của Công an xuất ngũ bị nhiều nơi ở Cần Thơ từ chối”. Nội dung bài báo phản ánh một số cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn TP. Cần Thơ từ chối tiếp nhận đào tạo nghề cho các chiến sỹ nghĩa vụ công an xuất ngũ có “Thẻ đào tạo nghề”.

Để tạo điều kiện cho số chiến sỹ nghĩa vụ Công an xuất ngũ được cấp thẻ đào tạo nghề theo quy định, Công an TP Cần Thơ đề nghị Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ thông báo cho các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố biết để hỗ trợ đào tạo nghề cho các chiến sỹ công an xuất ngũ được cấp “Thẻ đào tạo nghề” theo đúng quy định. Ngoài ra, Công an TP Cần Thơ cũng đề nghị Sở LĐ-TB&XH cung cấp danh sách các cơ sở dạy nghề chấp nhận đào tạo cho các chiến sỹ thuộc diện trên để thông báo cho các chiến biết, liên hệ học nghề.

Công an Cần Thơ đề nghị Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ thông báo các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn hỗ trợ đào tạo nghề cho chiến sỹ công an xuất ngũ.

Liên quan vấn đề này, ông Đào Minh Lợi, Trưởng phòng Giáo dục Dạy nghề (Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ) ngày 7/5 cho biết: Vào tháng 2/2017, sở này đã có công văn gửi các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, sau khi tiếp nhận thông tin bài viết “Thẻ học nghề của Công an xuất ngũ bị nhiều nơi ở Cần Thơ từ chối” của VOV, Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ tiếp tục có công văn số 941 gửi các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia đào tạo nghề cho thanh niên (bộ đội, công an) xuất ngũ năm 2018. Hiện nay, trên địa bàn TP Cần Thơ có 10 cơ sở đăng ký tham gia đào tạo nghề cho bộ đội, công an xuất ngũ.

"Những cơ sở này phải có trách nhiệm tiếp nhận bộ đội và công an xuất ngũ được cấp "Thẻ đào tạo nghề" theo quy định chứ không có bất cứ lý do nào để từ chối. Còn về vấn đề thanh toán, sau khi hoàn thành đào tạo, các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp làm hồ sơ kèm theo "Thẻ đào tạo nghề" của học viên gửi lên Sở LĐ-TB&XH, sở sẽ có trách nhiệm đề nghị Sở Tài chính TP Cần Thơ thanh toán theo đúng quy định." - ông Lợi thông tin./. “Thẻ học nghề” của công an xuất ngũ bị nhiều nơi ở Cần Thơ từ chối VOV.VN -Nhiều cơ sở đào tạo nghề ở Cần Thơ từ chối nhận “thẻ học nghề” của các chiến sỹ công an xuất ngũ tháng 3/2018 do chưa có quy định cụ thể.