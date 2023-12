Các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày mai (30/11) đến ngày 3/12, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100mm đến 300mm cả đợt, có nơi trên 400mm cả đợt.

Ảnh minh họa

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố vừa nêu theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai lực lượng xung kích, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Kiểm tra, rà soát phương án vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra theo quy định. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.