Cấm xe qua đèo Bảo Lộc nhiều khung giờ để khắc phục sạt lở

Thứ Ba, 17:52, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 20 đến 25/5, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng sẽ cấm phương tiện lưu thông qua một số đoạn trên Đèo Bảo Lộc theo nhiều khung giờ để phục vụ thi công, khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 20.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, việc cấm phương tiện lưu thông để thi công khắc phục sạt lở tại các vị trí Km103+100, Km104+063 - Km104+163 và Km105+710 - Km105+790. Mỗi đợt cấm đường không quá 15 phút.

cam xe qua deo bao loc nhieu khung gio de khac phuc sat lo hinh anh 1
Một điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc phải thi công khắc phục.

Các khung giờ dự kiến cấm đường gồm: 6h - 6h15; 6h30 - 6h45; 7h - 7h15; 9h - 9h15; 9h30 - 9h45; 12h - 12h15 và 12h30 - 12h45. Thời gian cấm có thể điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế.

Ngoài các khung giờ trên, đơn vị thi công tổ chức sửa chữa một làn đường từ 21h hôm trước đến 14h hôm sau, các phương tiện lưu thông ở làn còn lại. Từ 14h đến 21h hàng ngày, xe cộ lưu thông bình thường trên cả hai làn đường.

Đèo Bảo Lộc thuộc Quốc lộ 20, nằm trên địa bàn phường 3 Bảo Lộc và xã Đạ Huoai 2 của tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đèo dài gần 10km với nhiều khúc cua quanh co, là trục giao thông quan trọng kết nối Lâm Đồng với các tỉnh Đông Nam Bộ có lưu lượng xe cộ tham gia giao thông lớn.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

Sạt lở đèo Gia Bắc (Lâm Đồng), giao thông Quốc lộ 28 chia cắt tạm thời
VOV.VN - Chính quyền địa phương xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28 để sớm thông xe trở lại.

Lũ dâng trên các sông gây ngập úng, sạt lở ở Quảng Ninh
VOV.VN - Nhiều sông suối khu vực phía đông tỉnh Quảng Ninh xuất hiện lũ, nước dâng cao khiến nhiều khu vực lân cận bị ngập úng, sạt lở cục bộ.

Ngập cục bộ nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Ninh gây nguy cơ sạt lở
VOV.VN - Mưa lớn liên tiếp từ rạng sáng 17/5 khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập úng cục bộ. Lực lượng chức năng ứng trực, sẵn sàng di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng. 

