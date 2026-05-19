Cấm xe qua đèo Bảo Lộc nhiều khung giờ để khắc phục sạt lở

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, việc cấm phương tiện lưu thông để thi công khắc phục sạt lở tại các vị trí Km103+100, Km104+063 - Km104+163 và Km105+710 - Km105+790. Mỗi đợt cấm đường không quá 15 phút.

Một điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc phải thi công khắc phục.

Các khung giờ dự kiến cấm đường gồm: 6h - 6h15; 6h30 - 6h45; 7h - 7h15; 9h - 9h15; 9h30 - 9h45; 12h - 12h15 và 12h30 - 12h45. Thời gian cấm có thể điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế.

Ngoài các khung giờ trên, đơn vị thi công tổ chức sửa chữa một làn đường từ 21h hôm trước đến 14h hôm sau, các phương tiện lưu thông ở làn còn lại. Từ 14h đến 21h hàng ngày, xe cộ lưu thông bình thường trên cả hai làn đường.

Đèo Bảo Lộc thuộc Quốc lộ 20, nằm trên địa bàn phường 3 Bảo Lộc và xã Đạ Huoai 2 của tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đèo dài gần 10km với nhiều khúc cua quanh co, là trục giao thông quan trọng kết nối Lâm Đồng với các tỉnh Đông Nam Bộ có lưu lượng xe cộ tham gia giao thông lớn.