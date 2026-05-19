Sạt lở đèo Gia Bắc (Lâm Đồng), giao thông Quốc lộ 28 chia cắt tạm thời

Thứ Ba, 15:29, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền địa phương xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28 để sớm thông xe trở lại.

Do mưa lớn kéo dài kết hợp khu vực đang thi công công trình xử lý sạt lở trên đèo Gia Bắc, tại Km51+900 thuộc Quốc lộ 28, đoạn qua xã Sơn Điền xảy ra sạt lở taluy vào rạng sáng 19/5. Khối lượng lớn đất đá, bùn đất tràn xuống lấp kín mặt đường, gây ách tắc giao thông qua đèo Gia Bắc.

sat lo deo gia bac lam Dong , giao thong quoc lo 28 chia cat tam thoi hinh anh 1
Hiện trường sạt lở taluy trên đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28 khiến đất đá tràn xuống lấp kín mặt đường, giao thông tạm thời bị chia cắt.

Ngay khi sự cố xảy ra, việc đi lại của người dân và các phương tiện qua lại khu vực bị cản trở, giao thông tạm thời bị chia cắt. Chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng chức năng túc trực điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện không di chuyển qua đèo nhằm đảm bảo an toàn.

sat lo deo gia bac lam Dong , giao thong quoc lo 28 chia cat tam thoi hinh anh 2
Các đơn vị chức năng huy động máy móc, phương tiện khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc để sớm khôi phục lưu thông trên Quốc lộ 28.

Hiện các đơn vị chức năng đang huy động nhân lực, máy móc và phương tiện khẩn trương xử lý lượng đất đá tràn xuống mặt đường, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết để sớm khôi phục giao thông trên tuyến Quốc lộ 28.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

Ngập cục bộ nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Ninh gây nguy cơ sạt lở

VOV.VN - Mưa lớn liên tiếp từ rạng sáng 17/5 khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập úng cục bộ. Lực lượng chức năng ứng trực, sẵn sàng di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng. 

Bờ hồ công viên Thủ Dầu Một chưa nghiệm thu đã sạt lở, đơn vị liên quan nói gì?

VOV.VN - Sau sự cố sạt lở tại dự án cải tạo công viên Thủ Dầu Một (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM - trước là TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Thủ Dầu Một cùng đơn vị thi công đang khẩn trương điều chỉnh phương án thiết kế bổ sung nhằm khắc phục tình trạng ngập úng và xói mòn.

Chưa nghiệm thu, công viên Thủ Dầu Một đã xuất hiện nứt, sạt lở bờ hồ

VOV.VN - Chưa được nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng, dự án cải tạo Công viên Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) đã xuất hiện tình trạng nứt toác, sạt lở tại khu vực bờ hồ. Thực trạng này khiến dư luận không khỏi lo ngại về chất lượng thi công của một công trình trọng điểm ngay giữa đô thị.

