Sạt lở đèo Gia Bắc (Lâm Đồng), giao thông Quốc lộ 28 chia cắt tạm thời
VOV.VN - Chính quyền địa phương xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28 để sớm thông xe trở lại.
Do mưa lớn kéo dài kết hợp khu vực đang thi công công trình xử lý sạt lở trên đèo Gia Bắc, tại Km51+900 thuộc Quốc lộ 28, đoạn qua xã Sơn Điền xảy ra sạt lở taluy vào rạng sáng 19/5. Khối lượng lớn đất đá, bùn đất tràn xuống lấp kín mặt đường, gây ách tắc giao thông qua đèo Gia Bắc.
Ngay khi sự cố xảy ra, việc đi lại của người dân và các phương tiện qua lại khu vực bị cản trở, giao thông tạm thời bị chia cắt. Chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng chức năng túc trực điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện không di chuyển qua đèo nhằm đảm bảo an toàn.
Hiện các đơn vị chức năng đang huy động nhân lực, máy móc và phương tiện khẩn trương xử lý lượng đất đá tràn xuống mặt đường, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết để sớm khôi phục giao thông trên tuyến Quốc lộ 28.