Camera AI phát hiện hàng loạt xe vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm ở Hà Nội

Theo thống kê của Cục CSGT, ở khu vực nội đô Hà Nội, hệ thống camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi phát hiện 15 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm và 32 trường hợp vượt đèn đỏ.

Tại nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân, camera AI ghi nhận 22 trường hợp nghi vấn đi sai làn đường. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện vi phạm thực tế.

Hình ảnh vi phạm của các phương tiện bị camera AI ghi lại (Ảnh: CACC)

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI tại Km20 ghi nhận 8.498 lượt phương tiện lưu thông. Hệ thống đã cảnh báo 7 trường hợp nghi vấn vi phạm, tuy nhiên sau quá trình kiểm duyệt không phát hiện trường hợp vi phạm thực tế.

Tại Km06, hệ thống camera nhận diện chính xác 13.473/13.473 biển số phương tiện, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và phân tích lưu lượng giao thông. Trong khi đó, camera tại Km12 ghi nhận tốc độ trung bình của các phương tiện đạt 72 km/h, tốc độ cao nhất là 120 km/h.

Cùng với hệ thống camera AI, người dân tiếp tục tích cực tham gia phản ánh các hành vi vi phạm giao thông thông qua nhiều nền tảng trực tuyến. Trong đó, qua Facebook tiếp nhận 152 tin phản ánh, chuyển xác minh 12 trường hợp; qua Zalo tiếp nhận 13 tin, chuyển xác minh 09 trường hợp; ứng dụng VNeTraffic tiếp nhận 481 tin phản ánh, chuyển xử lý 38 trường hợp.

Các hành vi vi phạm được phản ánh chủ yếu gồm vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chuyển làn sai quy định, dừng đỗ không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi lái xe và chở quá số người quy định.

Cục CSGT khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông, tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, quy định về tốc độ, làn đường, nồng độ cồn và các quy định bảo đảm an toàn khác.

Người dân có thể tiếp tục gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeTraffic, fanpage Facebook của Cục CSGT hoặc tài khoản Zalo của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT nhằm góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.