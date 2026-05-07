中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Camera AI phát hiện hàng loạt xe vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm ở Hà Nội

Thứ Năm, 17:54, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 24 giờ, từ 7h30 ngày 3/5 đến 7h30 ngày 4/5, hệ thống camera AI của Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục ghi nhận hiệu quả tích cực trong công tác giám sát, phát hiện vi phạm và hỗ trợ điều tiết giao thông trên nhiều tuyến đường trọng điểm.

Theo thống kê của Cục CSGT, ở khu vực nội đô Hà Nội, hệ thống camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi phát hiện 15 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm và 32 trường hợp vượt đèn đỏ.

Tại nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân, camera AI ghi nhận 22 trường hợp nghi vấn đi sai làn đường. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện vi phạm thực tế.

camera ai phat hien hang loat xe vuot den do, khong doi mu bao hiem o ha noi hinh anh 1
Hình ảnh vi phạm của các phương tiện bị camera AI ghi lại (Ảnh: CACC)

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI tại Km20 ghi nhận 8.498 lượt phương tiện lưu thông. Hệ thống đã cảnh báo 7 trường hợp nghi vấn vi phạm, tuy nhiên sau quá trình kiểm duyệt không phát hiện trường hợp vi phạm thực tế.

Tại Km06, hệ thống camera nhận diện chính xác 13.473/13.473 biển số phương tiện, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và phân tích lưu lượng giao thông. Trong khi đó, camera tại Km12 ghi nhận tốc độ trung bình của các phương tiện đạt 72 km/h, tốc độ cao nhất là 120 km/h.

Cùng với hệ thống camera AI, người dân tiếp tục tích cực tham gia phản ánh các hành vi vi phạm giao thông thông qua nhiều nền tảng trực tuyến. Trong đó, qua Facebook tiếp nhận 152 tin phản ánh, chuyển xác minh 12 trường hợp; qua Zalo tiếp nhận 13 tin, chuyển xác minh 09 trường hợp; ứng dụng VNeTraffic tiếp nhận 481 tin phản ánh, chuyển xử lý 38 trường hợp.

camera ai phat hien hang loat xe vuot den do, khong doi mu bao hiem o ha noi hinh anh 2
Hình ảnh vi phạm của các phương tiện bị camera AI ghi lại (Ảnh: CACC)

Các hành vi vi phạm được phản ánh chủ yếu gồm vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chuyển làn sai quy định, dừng đỗ không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi lái xe và chở quá số người quy định.

Cục CSGT khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông, tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, quy định về tốc độ, làn đường, nồng độ cồn và các quy định bảo đảm an toàn khác.

Người dân có thể tiếp tục gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeTraffic, fanpage Facebook của Cục CSGT hoặc tài khoản Zalo của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT nhằm góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

tai_nan_duong_sat.jpg

Hà Nội rào hàng loạt lối đi tự mở cắt ngang đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển

VOV.VN - Nhiều lối đi tự mở cắt ngang tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển tại Hà Nội vừa bị lực lượng chức năng đồng loạt rào kín nhằm ngăn chặn nguy cơ tai nạn đường sắt nghiêm trọng. Các vị trí này được đánh giá tiềm ẩn hiểm họa rất lớn khi người dân tự ý mở lối đi, không có cảnh báo hay người gác tàu.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Camera AI camera phạt nguội vượt đèn đỏ không đội mũ bảo hiểm Camera AI giao thông Cục Cảnh sát giao thông Vượt đèn đỏ Hà Nội Camera phạt nguội Vi phạm giao thông Cao tốc Nội Bài – Lào Cai Giám sát giao thông bằng AI Không đội mũ bảo hiểm Ứng dụng VNeTraffic Phản ánh vi ph
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử phạt nặng tài xế xe tải “liều lĩnh” đi ngược chiều giữa Quốc lộ ở Hà Nội
Xử phạt nặng tài xế xe tải “liều lĩnh” đi ngược chiều giữa Quốc lộ ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng CSGT Hà Nội vừa xử lý một trường hợp tài xế xe tải tự đổ ngang nhiên đi ngược chiều trên tuyến Quốc lộ 21B khiến nhiều người bức xúc. Đáng chú ý, hành vi vi phạm được phát hiện sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Xử phạt nặng tài xế xe tải “liều lĩnh” đi ngược chiều giữa Quốc lộ ở Hà Nội

Xử phạt nặng tài xế xe tải “liều lĩnh” đi ngược chiều giữa Quốc lộ ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng CSGT Hà Nội vừa xử lý một trường hợp tài xế xe tải tự đổ ngang nhiên đi ngược chiều trên tuyến Quốc lộ 21B khiến nhiều người bức xúc. Đáng chú ý, hành vi vi phạm được phát hiện sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

CSGT Hà Nội xử phạt với nữ tài xế để trẻ nhỏ cầm vô lăng khi xe đang di chuyển
CSGT Hà Nội xử phạt với nữ tài xế để trẻ nhỏ cầm vô lăng khi xe đang di chuyển

VOV.VN - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng CSGT Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, làm rõ phản ánh về trường hợp lái xe để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi phương tiện đang di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

CSGT Hà Nội xử phạt với nữ tài xế để trẻ nhỏ cầm vô lăng khi xe đang di chuyển

CSGT Hà Nội xử phạt với nữ tài xế để trẻ nhỏ cầm vô lăng khi xe đang di chuyển

VOV.VN - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng CSGT Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, làm rõ phản ánh về trường hợp lái xe để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi phương tiện đang di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục