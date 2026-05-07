Xử phạt nặng tài xế xe tải “liều lĩnh” đi ngược chiều giữa Quốc lộ ở Hà Nội

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, qua công tác tiếp nhận và xác minh phản ánh trên mạng xã hội, đơn vị đã xác định xe ô tô tải tự đổ mang BKS 30M-365.62 có hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên tuyến đường có gắn biển “Cấm đi ngược chiều”.

Hình ảnh phương tiện đi ngược chiều chiếm dụng phần lớn lòng đường (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, vào hồi 14h55 ngày 3/5, tại Km 8+300 Quốc lộ 21B thuộc địa bàn TP Hà Nội, tài xế điều khiển xe tải nói trên đã cố tình điều khiển phương tiện đi ngược chiều, vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đến 6/5, người điều khiển phương tiện được xác định là ông L.V.H (SN 1970) đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 10 để làm việc. Tại cơ quan Công an, tài xế này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với lỗi “Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều".

Với hành vi nguy hiểm này, tài xế ô tô có thể bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo và quy định giao thông, không điều khiển phương tiện đi ngược chiều để tránh gây tai nạn nghiêm trọng cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.