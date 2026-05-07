Hà Nội rào hàng loạt lối đi tự mở cắt ngang đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển

Trong ngày 6/5, Đội CSGT đường bộ số 14 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Công ty Hà Thái, UBND xã Thanh Trì, Công an xã và Ga Văn Điển triển khai xóa bỏ, rào kín 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển đi qua địa bàn.

Đội CSGT đường bộ số 14 phối hợp với các đơn vị rào chắn những lối đi tự phát qua đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan chức năng, các lối đi tự mở này nằm trên đoạn từ Km38+465 đến Km38+570. Đây đều là những đường dân sinh do người dân tự ý mở để thuận tiện đi lại hằng ngày. Tuy nhiên, các điểm giao cắt này hoàn toàn không có hệ thống cảnh báo tự động, không có gác chắn hay nhân viên điều tiết, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng rào kín 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển đi qua địa bàn dọc xã Thanh Trì (Ảnh: CACC)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã sử dụng cọc sắt kiên cố, chôn sâu và gia cố chắc chắn để rào kín toàn bộ các lối đi trái phép. Việc thi công được thực hiện khẩn trương nhằm ngăn chặn tình trạng tái mở lối đi sau khi xử lý.

Song song với công tác rào chắn, lực lượng chức năng cũng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về hành lang an toàn giao thông đường sắt, hướng dẫn sử dụng các điểm giao cắt hợp pháp để bảo đảm an toàn.

Lực lượng CSGT hướng dẫn người dân điều kiện an toàn khi di chuyển qua đường sắt. (Ảnh: CACC)

Đại diện lực lượng CSGT cho biết, việc xóa bỏ các lối đi tự mở là giải pháp cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu, phòng ngừa tai nạn giao thông đường sắt và giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Sau khi hoàn tất, toàn bộ các vị trí đã được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, giám sát nhằm tránh tái diễn tình trạng mở lối đi trái phép.

Lực lượng CSGT phát tài liệu tuyên truyền với những hộ dân sinh sống cạnh hành lang đường sắt. (Ảnh: CACC)

Trong thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 14 sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các lối đi tự mở còn tồn tại trên tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển, đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.