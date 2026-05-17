Camera AI phát hiện hàng trăm tài xế vi phạm giao thông trong 24 giờ

Chủ Nhật, 09:04, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ trong vòng 24 giờ, hệ thống camera AI của Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông trên các tuyến cao tốc và nút giao trọng điểm tại Hà Nội.

Theo thống kê từ 7h ngày 15/5 đến 7h ngày 16/5, hệ thống camera AI đã ghi nhận, phân tích và hỗ trợ phát hiện nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Cụ thể, tại Km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống camera AI ghi nhận tới 10.297 lượt phương tiện lưu thông. Qua phân tích dữ liệu, AI cảnh báo 60 trường hợp nghi vấn vi phạm.

Sau quá trình kiểm duyệt, lực lượng chức năng xác định có 3 trường hợp vi phạm thực tế liên quan đến hành vi không thắt dây an toàn và sử dụng điện thoại khi lái xe. Đáng chú ý, camera đo tốc độ trên tuyến đã phát hiện 4 trường hợp xe con chạy quá tốc độ cho phép. Phương tiện vi phạm có tốc độ cao nhất lên tới 119 km/h.

Camera AI tại ngã tư Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi phát hiện nhiều trường hợp vi phạm
Camera AI tại ngã tư Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi phát hiện nhiều trường hợp vi phạm

Tại các nút giao thông trọng điểm ở Hà Nội, như tại ngã tư Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi phát hiện 52 trường hợp điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, 139 trường hợp mô tô vượt đèn đỏ.

Không chỉ dựa vào hệ thống AI, các kênh phản ánh của người dân cũng đang trở thành nguồn dữ liệu quan trọng hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý vi phạm.

Trong 24 giờ qua, qua mạng xã hội Facebook, lực lượng tiếp nhận 50 tin phản ánh, trong đó 6 trường hợp đủ căn cứ để chuyển xác minh, xử lý; qua Zalo tiếp nhận 18 phản ánh, chuyển xác minh 13 trường hợp; qua VNeTraffic tiếp nhận tới 394 tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển xử lý 21 trường hợp.

Các lỗi bị phản ánh nhiều nhất gồm: Dừng, đỗ xe sai quy định; vượt đèn đỏ; đi sai làn, đi ngược chiều; chuyển làn không đúng quy định; đi vào làn dừng khẩn cấp; không đội mũ bảo hiểm; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện thông qua hệ thống camera AI và phản ánh từ người dân. Người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tuyệt đối không chủ quan khi lưu thông trên đường.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát giao thông được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, hiện đại và an toàn hơn trong thời gian tới.

Văn Ngân/VOV.VN
Camera AI phát hiện gần 1.000 trường hợp vi phạm tại Hà Nội trong 4 ngày nghỉ lễ

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4–3/5/2026, Cục CSGT cho biết hệ thống camera AI tại Hà Nội đã phát hiện 986 trường hợp vi phạm giao thông. Con số này phản ánh ý thức chấp hành luật còn hạn chế, đồng thời cho thấy hiệu quả của công nghệ trong giám sát, xử lý vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4–3/5/2026, Cục CSGT cho biết hệ thống camera AI tại Hà Nội đã phát hiện 986 trường hợp vi phạm giao thông. Con số này phản ánh ý thức chấp hành luật còn hạn chế, đồng thời cho thấy hiệu quả của công nghệ trong giám sát, xử lý vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Công an Hà Nội công khai hơn 4.000 vị trí đã và sắp lắp đặt camera AI

VOV.VN - Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, với tinh thần công khai, minh bạch, Công an thành phố Hà Nội thông báo các vị trí đã lắp đặt 1.837 camera AI trong năm 2025 và 2.460 camera dự kiến lắp đặt trong năm 2026.

VOV.VN - Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, với tinh thần công khai, minh bạch, Công an thành phố Hà Nội thông báo các vị trí đã lắp đặt 1.837 camera AI trong năm 2025 và 2.460 camera dự kiến lắp đặt trong năm 2026.

