中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Camera AI phát hiện gần 1.000 trường hợp vi phạm tại Hà Nội trong 4 ngày nghỉ lễ

Thứ Hai, 08:52, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4–3/5/2026, Cục CSGT cho biết hệ thống camera AI tại Hà Nội đã phát hiện 986 trường hợp vi phạm giao thông. Con số này phản ánh ý thức chấp hành luật còn hạn chế, đồng thời cho thấy hiệu quả của công nghệ trong giám sát, xử lý vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5/2026, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã phát hiện tổng cộng 986 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông thông qua hệ thống camera giám sát tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý và xử lý vi phạm giao thông tại các đô thị lớn.

camera ai phat hien gan 1.000 truong hop vi pham tai ha noi trong 4 ngay nghi le hinh anh 1
Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4–3/5/2026, hệ thống camera AI tại Hà Nội đã phát hiện 986 trường hợp vi phạm giao thông. (Ảnh: Cục CSGT)

Cụ thể, hệ thống camera AI được lắp đặt tại nhiều tuyến đường trọng điểm, nút giao thông phức tạp trên địa bàn Thủ đô đã hoạt động liên tục, tự động ghi nhận và phân tích các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không chấp hành hiệu lệnh giao thông, dừng đỗ sai quy định hay không đội mũ bảo hiểm. Dữ liệu vi phạm sau đó được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành, hỗ trợ lực lượng CSGT nhanh chóng xác minh và xử lý theo quy định.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc triển khai hệ thống camera AI không chỉ giúp giảm tải áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường mà còn góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch trong xử lý vi phạm. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào việc tuần tra, kiểm soát thủ công, công nghệ cho phép giám sát 24/7, hạn chế tối đa tình trạng bỏ sót vi phạm, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm hoặc tại những khu vực đông phương tiện.

Đáng chú ý, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay ghi nhận lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến khi người dân di chuyển về quê, đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Điều này khiến nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông tăng cao, đặc biệt tại các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố và các trục đường chính. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng công nghệ AI vào giám sát giao thông đã phát huy vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ điều tiết, phát hiện sớm vi phạm và kịp thời đưa ra các phương án xử lý phù hợp.

Phân tích các lỗi vi phạm được ghi nhận, đại diện CSGT Hà Nội cho biết, nhóm hành vi phổ biến nhất vẫn là không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng làn đường và dừng đỗ sai quy định. Ngoài ra, một số trường hợp điều khiển phương tiện với tốc độ vượt quá giới hạn cho phép cũng được hệ thống phát hiện và ghi nhận đầy đủ. Những vi phạm này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự giao thông đô thị.

Việc xử lý vi phạm thông qua hình thức “phạt nguội” từ dữ liệu camera AI đang dần trở thành xu hướng tất yếu trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Sau khi ghi nhận vi phạm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành tra cứu thông tin phương tiện, gửi thông báo đến chủ xe và yêu cầu đến làm việc theo quy định. Hình thức này giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, bởi mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện mà không cần sự hiện diện trực tiếp của lực lượng chức năng tại hiện trường.

Bên cạnh hiệu quả trong phát hiện vi phạm, hệ thống camera AI còn hỗ trợ phân tích dữ liệu giao thông theo thời gian thực, từ đó giúp cơ quan quản lý đưa ra các quyết định điều hành phù hợp. Ví dụ, thông qua việc ghi nhận mật độ phương tiện tại từng khu vực, lực lượng chức năng có thể điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông, phân luồng phương tiện hoặc cảnh báo sớm nguy cơ ùn tắc.

Đại diện CSGT Hà Nội cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai hệ thống camera AI, đồng thời nâng cấp công nghệ nhằm tăng độ chính xác trong nhận diện vi phạm. Việc kết hợp giữa công nghệ và lực lượng thực thi pháp luật được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng tới xây dựng môi trường giao thông văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh sự hỗ trợ của công nghệ, yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức của người tham gia giao thông. Mỗi người dân cần tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, tuân thủ tín hiệu giao thông và giữ gìn an toàn cho bản thân cũng như cộng đồng. Chỉ khi có sự chung tay từ cả cơ quan chức năng và người dân, tình hình giao thông mới có thể được cải thiện một cách bền vững.

Việc phát hiện gần 1.000 trường hợp vi phạm chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ là con số đáng chú ý, phản ánh thực trạng ý thức tham gia giao thông vẫn còn nhiều hạn chế. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ AI trong quản lý giao thông đô thị, mở ra hướng đi mới trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Việt Nam trong thời đại số.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: CSGT Hà Nội camera AI vi phạm giao thông nghỉ lễ 30/4 phạt nguội giám sát giao thông trí tuệ nhân tạo an toàn giao thông xử lý vi phạm giao thông đô thị
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử lý gần 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tai nạn giao thông tiếp tục giảm
Xử lý gần 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tai nạn giao thông tiếp tục giảm

VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 2/5/2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc tiếp tục có chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Xử lý gần 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tai nạn giao thông tiếp tục giảm

Xử lý gần 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tai nạn giao thông tiếp tục giảm

VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 2/5/2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc tiếp tục có chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Tai nạn giao thông giảm mạnh, xử lý hơn 3.100 "ma men"
Tai nạn giao thông giảm mạnh, xử lý hơn 3.100 "ma men"

VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày cao điểm kỳ nghỉ Quốc tế Lao động 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người. So với ngày 1/5/2025, số vụ tai nạn giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 16 người bị thương.

Tai nạn giao thông giảm mạnh, xử lý hơn 3.100 "ma men"

Tai nạn giao thông giảm mạnh, xử lý hơn 3.100 "ma men"

VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày cao điểm kỳ nghỉ Quốc tế Lao động 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người. So với ngày 1/5/2025, số vụ tai nạn giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 16 người bị thương.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục