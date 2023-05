Cận cảnh đường phía Tây tỉnh Bình Định “nát như tương”

Bình Định tăng cường kiểm soát xe khách vào ban đêm

VOV.VN - Từ giữa tháng 3/2023 đến nay, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Bình Định) đẩy mạnh kiểm soát xe khách lưu thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Ngoài xử lý vi phạm, lực lượng CSGT phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tặng khăn lạnh, nước giải khát cho người điều khiển xe khách, giúp tài xế tỉnh táo, điều khiển phương tiện an toàn