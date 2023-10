Cần làm rõ vì sao nước dưới kênh ở Tiền Giang "biến" thành màu đỏ

Hiện nay, nhiều hộ dân ở ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) rất lo ngại khi vừa phát hiện nguồn nước dưới dòng kênh bỗng dưng chuyển sang màu đỏ tươi. Cụ thể là vào chiều ngày 5-10, dòng nước dưới kênh Bàu Giai Sâu bị nhuốm màu đỏ tươi và lan rộng theo dòng chảy. Tuyến kênh này kết nối liên hoàn với nhiều hệ thống kênh rạch khác ở các xã An Thái Đông, Mỹ Lợi A, An Thái Trung(huyện Cái Bè).

Điểm đầu ống cống xả ra nước màu đỏ xuống kênh Bàu Giai Sâu

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ông Đinh Văn Bé người dân ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông chứng kiến dòng nước màu đỏ nói: "Nguồn nước màu đỏ do nước ròng nó chảy ra, từ chỗ cống chảy ra gần 500 mét. Tôi ra thấy chạy vô nhà liền chứ không dám ở ngoài đó vì sợ hơi nước bốc lên. Tôi sử dụng nước dưới kênh như tắm giặt đồ dưới kênh thường xuyên đó. Từ ngày đó đến nay tôi đâu dám xuống kênh, tưới cây cũng không dám, tôi bí ống bọng lại hết sợ nước làm chết cây. Doanh nghiệp này xả nước từ đó đến giờ, nước có lên bọt. Mấy bữa xuống kênh tắm mà có nước chảy xuống thì chạy lên chứ không dám vì có mùi thối rồi. Màu đỏ này mới lần đầu tiên, bây giờ nhờ cấp trên xuống coi nước đó là nước gì, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục, xử lý vì hai bên bờ kênh người dân sử dụng nước này nhiều mà”.

Sau khi các ngành chức năng huyện Cái Bè xác minh, vụ việc hầu hết các doanh nghiệp đều tạm ngưng hoạt động, ngưng xả nước thải ra kênh

Còn ông Trịnh Ngọc Lợi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Thái Đông có nhà ven kênh Bàu Giai Sâu cũng người đầu tiên phát hiện dòng nước màu đỏ, điện thoại báo cho chính quyền địa phương chia sẻ: "Tôi xác định nước chảy ra từ cái cống của doanh nghiệp Thủy (Thủy Ba), hôm đó nguồn nước màu đỏ như máu vậy. Dân cặp theo kênh Bàu Giai Sâu hộ nào cũng ra đứng coi, quay phim...Trước đây cũng xảy ra một lần thì nước đen, tôi cũng báo đến UBND xã. Tôi đề xuất phải kiểm tra doanh nghiệp để khắc phục, sau này không được xả nước thải ra kênh Bàu Giai Sâu nữa để gây ô nhiễm môi trường”.

Hầu hết các doanh nghiệp sơ chế trái cây xuất khẩu đều có lắp các ống lớn, nhỏ xả nước thải ra kênh Bàu Giai Sâu

Khu vực ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè có nhiều doanh nghiệp chuyên thu mua trái cây như sầu riêng, mít về thực hiện các khâu vệ sinh, bóc vỏ, đóng thùng, sơ chế đưa đi xuất khẩu. Hầu hết các doanh nghiệp này đều có lắp ống xả nước thải ra kênh Bàu Giai Sâu.

Đối với nguồn nước màu đỏ chiều ngày 5/10 tại kênh Bàu Giai Sâu, người dân địa phương phát hiện chảy ra từ ống nước thải của công ty TNHH MTV trái cây Thủy.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, ông Võ Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã An Thái Đông cho biết, có xảy ra tình trạng dòng nước đỏ tại kênh Bàu Giai Sâu. UBND xã có đến hiện trường lập biên bản chuyển các ngành chức năng huyện Cái Bè tiếp tục xác minh, xử lý.

Được biết, chiều ngày 5/10, sau khi có thông tin dòng nước dưới kênh Bàu Giai Sâu địa phận ấp Thái Hòa có màu đỏ bất thường, lãnh đạo UBND xã và công an xã có đến hiện trường chứng kiến và lập biên bản vụ việc nhưng không có lấy mẫu nước có nghi vấn để kiểm nghiệm.

UBND huyện Cái Bè vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH MTV trái cây Thủy – doanh nghiệp được xác định là xả nước màu đỏ ra kênh Bàu Giai Sâu.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Cái Bè cho biết, ngày 10/10 đoàn kiểm tra sẽ làm việc tại doanh nghiệp này: "Bây giờ sáng mai (10/10) chúng tôi vô lấy mẫu hết; hướng vô là lấy mẫu từ cống đến bên trong bãi, lấy mẫu ngoài sông luôn, coi chất lượng nước ra sao. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ xử lý".

Ngày 9/10, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Cái Bè cho biết, hiện nay không còn phát hiện ống xả nước thải của doanh nghiệp Thủy có biểu hiện chảy ra nước màu đỏ, dòng kênh này cũng không còn màu đỏ nữa, bình thường trở lại.

Việc nguồn nước dưới kênh Bàu Giai Sâu thuộc ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) bỗng dưng màu đỏ là điều bất thường, có nguy cơ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sản xuất của người dân. Tình trạng này, cần được các ngành chức năng làm rõ và có biện pháp xử lý doanh nghiệp nếu vi phạm Luật bảo vệ môi trường, coi thường tính mạng con người.