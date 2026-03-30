Xe cẩu cây nghi chạm vào đường dây điện, tài xế tử vong

Sáng 30/3, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn điện nghiêm trọng xảy ra tại cơ sở kinh doanh cây cảnh trên đường Hoàng Minh Giám, khu phố Đông Xuân An, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), khiến tài xế xe cẩu thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe cẩu để di dời một cây cảnh có chiều cao hơn 4m. Trong lúc nâng cây lên và di chuyển, phần cần cẩu bất ngờ va chạm với đường dây điện trung thế phía trên.

Vụ việc thu hút khá đông người dân hiếu kỳ. Ảnh: B.H

Ngay sau cú chạm đã phát ra tiếng nổ lớn kèm theo tia lửa lóe sáng. Người dân có mặt hiện trường cho hay, toàn bộ khu vực rung lên bởi tiếng nổ rền tai, khói bốc lên nghi ngút, bà con xung quanh đã nhanh chóng dùng vòi nước để phun dập lửa.

Xe cẩu đang cẩu cây thì xảy sự cố đáng tiếc. Ảnh: B.H

Tài xế bị điện giật văng ra khỏi cabin, rơi xuống đất, tử vong tại chỗ, thi thể bị cháy đen.

Nhận tin báo, lực lượng công an cùng nhân viên ngành điện lực nhanh chóng có mặt. Khu vực xảy ra sự cố được phong tỏa để xử lý.