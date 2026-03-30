  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Xe cẩu cây nghi chạm vào đường dây điện, tài xế tử vong

Thứ Hai, 14:03, 30/03/2026
VOV.VN - Xe cẩu đang cẩu cây nghi chạm vào đường dây điện, khiến tài xế bị điện giật tử vong tại chỗ.

Sáng 30/3, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn điện nghiêm trọng xảy ra tại cơ sở kinh doanh cây cảnh trên đường Hoàng Minh Giám, khu phố Đông Xuân An, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), khiến tài xế xe cẩu thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe cẩu để di dời một cây cảnh có chiều cao hơn 4m. Trong lúc nâng cây lên và di chuyển, phần cần cẩu bất ngờ va chạm với đường dây điện trung thế phía trên.

Vụ việc thu hút khá đông người dân hiếu kỳ. Ảnh: B.H 

Ngay sau cú chạm đã phát ra tiếng nổ lớn kèm theo tia lửa lóe sáng. Người dân có mặt hiện trường cho hay, toàn bộ khu vực rung lên bởi tiếng nổ rền tai, khói bốc lên nghi ngút, bà con xung quanh đã nhanh chóng dùng vòi nước để phun dập lửa.

Xe cẩu đang cẩu cây thì xảy sự cố đáng tiếc. Ảnh: B.H

Tài xế bị điện giật văng ra khỏi cabin, rơi xuống đất, tử vong tại chỗ, thi thể bị cháy đen.

Nhận tin báo, lực lượng công an cùng nhân viên ngành điện lực nhanh chóng có mặt. Khu vực xảy ra sự cố được phong tỏa để xử lý.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Chuyển đổi số tại Bảo tàng Cổ vật Mũi Né góp phần phát huy giá trị di sản
Chuyển đổi số tại Bảo tàng Cổ vật Mũi Né góp phần phát huy giá trị di sản

VOV.VN - Hiện Bảo tàng Cổ vật Mũi Né tỉnh Lâm Đồng đã số hóa hiện vật để bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản văn hóa, giúp công chúng tiếp cận hiện vật rộng rãi hơn. Thông qua qua nền tảng internet đã đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và du lịch.

Chuyển đổi số tại Bảo tàng Cổ vật Mũi Né góp phần phát huy giá trị di sản

Chuyển đổi số tại Bảo tàng Cổ vật Mũi Né góp phần phát huy giá trị di sản

VOV.VN - Hiện Bảo tàng Cổ vật Mũi Né tỉnh Lâm Đồng đã số hóa hiện vật để bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản văn hóa, giúp công chúng tiếp cận hiện vật rộng rãi hơn. Thông qua qua nền tảng internet đã đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và du lịch.

Xử phạt tài xế và chủ xe 27 triệu đồng vì đi xe hết hạn đăng kiểm trên cao tốc
Xử phạt tài xế và chủ xe 27 triệu đồng vì đi xe hết hạn đăng kiểm trên cao tốc

VOV.VN - Ngày 29/3, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết đã lập biên bản xử lý một trường hợp điều khiển phương tiện hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Xử phạt tài xế và chủ xe 27 triệu đồng vì đi xe hết hạn đăng kiểm trên cao tốc

Xử phạt tài xế và chủ xe 27 triệu đồng vì đi xe hết hạn đăng kiểm trên cao tốc

VOV.VN - Ngày 29/3, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết đã lập biên bản xử lý một trường hợp điều khiển phương tiện hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Trồng sen kết hợp làm du lịch sẽ tạo lợi nhuận kép cho nông dân
Trồng sen kết hợp làm du lịch sẽ tạo lợi nhuận kép cho nông dân

VOV.VN - Xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) trước đây là vùng đất hoang hóa. Từ khi có hệ thống thủy lợi, nơi đây được phú xanh bởi lúa, dừa và gần đây có thêm sắc hồng của những ruộng sen nở hoa. Cây sen còn phục vụ du lịch, tạo lợi nhuận kép và bền vững cho nông dân.

Trồng sen kết hợp làm du lịch sẽ tạo lợi nhuận kép cho nông dân

Trồng sen kết hợp làm du lịch sẽ tạo lợi nhuận kép cho nông dân

VOV.VN - Xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) trước đây là vùng đất hoang hóa. Từ khi có hệ thống thủy lợi, nơi đây được phú xanh bởi lúa, dừa và gần đây có thêm sắc hồng của những ruộng sen nở hoa. Cây sen còn phục vụ du lịch, tạo lợi nhuận kép và bền vững cho nông dân.

