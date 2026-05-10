  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Tây Ninh mở lớp tiếng Việt, gieo con chữ đầu đời cho trẻ em dân tộc thiểu số

Chủ Nhật, 06:15, 10/05/2026
VOV.VN - Từ những lớp học hè cho trẻ trước khi vào lớp 1, tỉnh Tây Ninh đang triển khai chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số vùng biên giới, giúp các em tự tin đến trường.

Gỡ khó từ lớp đầu đời 

Trong lớp học của Trường Tiểu học Lê Văn Tám, ở khu phố 12, phường Tân Ninh (thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trước đây) tiếng đánh vần vang lên đều đặn.

Em Abu Bakar, người dân tộc Chăm đang được cô giáo ân cần giải thích trong một buổi học tiếng Việt

Cô giáo Thị Saly Has kể, ngày đầu đến lớp, em Abu Bakar, người dân tộc Chăm cùng nhiều em khác ngồi im lặng khi cô giáo gọi đọc chữ cái vì các em chưa hiểu tiếng Việt.

Cô giáo tận tình giải thích bằng tiếng Chăm rồi hướng dẫn các em đọc tiếng Việt theo từng âm. Vài tuần sau, các em mới có thể tự giới thiệu bản thân, đọc chữ cái bằng tiếng Việt.

Em Abu Bakar nói: "Con rất thích học tiếng Việt, cô dạy con ngày hai buổi con hiểu hơn, nên con thích học"

Cô Thị Saly Has cho biết, tại nhiều khu dân cư có đông đồng bào Chăm, Khmer ở Tây Ninh, trẻ nhỏ lớn lên chủ yếu trong môi trường sử dụng tiếng mẹ đẻ. Điều đó giúp gìn giữ văn hóa truyền thống và tiếng nói của dân tộc mình nhưng cũng tạo ra khoảng cách khi các em bước vào lớp Một.

Không ít học sinh lần đầu đến trường gần như chưa thể giao tiếp bằng tiếng Việt. Các em khó tiếp thu bài giảng, ngại phát biểu, thiếu tự tin trong môi trường học tập mới.

Cô giáo Thị Saly Has giải thích bằng tiếng Chăm rồi hướng dẫn em đọc theo từng âm tiếng Việt

Giáo viên dạy học sinh dân tộc thiểu số phải bằng hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ của các em và phải thật kiên nhẫn.

“Các em đến trường mới tập nói tiếng Việt, về nhà lại nói tiếng mẹ đẻ nên rất khó khăn cho giáo viên. Với giáo viên biết tiếng Chăm thì đỡ hơn, còn giáo viên không biết tiếng Chăm thì rất khó khăn. Do đó giáo trình mỗi ngày 2 tiết, những phải dạy thành 2 buổi mới xong. Khi các em không hiểu thì mình buộc phải sử dụng tiếng Chăm để giải thích thì các em sẽ hiểu ngay”, cô giáo Thị Saly Has cho biết. 

Đầu tư cho tương lai

Trường Tiểu học Lê Văn Tám triển khai dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một bằng nhiều cách linh hoạt, nhằm giúp các em tự tin hơn khi bước vào môi trường học tập mới.

Theo bà Trương Hoàng Thanh Thảo, Hiệu trưởng nhà trường, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều học sinh chưa từng học mẫu giáo, vốn tiếng Việt còn hạn chế, kỹ năng giao tiếp yếu và tâm lý rụt rè. Nếu không được chuẩn bị từ sớm, các em rất dễ mất tự tin và khó theo kịp chương trình học.

Từ mô hình tại Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh dự kiến tổ chức 39 lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số tại nhiều khu vực khác trong năm 2026

Để khắc phục tình trạng này, nhà trường tổ chức các lớp hè tăng cường tiếng Việt với nhiều hình thức học trực quan, như: trò chơi, kể chuyện, giao tiếp nhóm để trẻ tiếp cận ngôn ngữ tự nhiên hơn. Nhà trường cũng phát huy vai trò của giáo viên là người dân tộc nhằm hỗ trợ học sinh về tâm lý và khả năng hòa nhập.

“Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, cơ sở vật chất để thực hiện chương trình. Chúng tôi bố trí những thầy cô có kinh nghiệm, đồng thời phát huy vai trò của giáo viên là người dân tộc để hỗ trợ các em tốt hơn. Phòng học được chuẩn bị đầy đủ, môi trường học tập thân thiện. Sách vở, đồ dùng học tập được trang bị đầy đủ. Ngoài ra, nhà trường còn tăng cường các học liệu trực quan để giúp các em dễ hòa nhập, tiếp thu kiến thức nhanh hơn”, bà Trương Hoàng Thanh Thảo cho biết. 

Song song với hoạt động trong trường học, phường Tân Ninh cũng đẩy mạnh dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số theo hướng dẫn của ngành giáo dục. Theo bà Bùi Thị Hà, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh ngoài việc bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, địa phương còn lồng ghép tiếng Việt vào các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi thiếu nhi để tạo môi trường giao tiếp tự nhiên cho trẻ.

Chương trình được thiết kế với 18 chủ điểm gần gũi, giúp học sinh Chăm, Khmer học qua nghe, nói và giao tiếp hằng ngày. Nhờ đó, nhiều em đã mạnh dạn, tự tin hơn trước khi bước vào lớp Một.

“Hiện trên địa bàn phường có 10 trường tiểu học, trong đó địa phương đặc biệt quan tâm đến học sinh là người dân tộc thiểu số. Chúng tôi cũng mong các chế độ, chính sách dành cho đội ngũ giáo viên sẽ phù hợp hơn để thầy cô yên tâm giảng dạy. Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường chia sẻ, phổ biến mục đích, ý nghĩa của việc chuẩn bị tiếng Việt cho học sinh trước khi vào lớp Một. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động để các em được thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Việt”, bà Bùi Thị Hà nói.

Học sinh người kinh và dân tộc thiểu số cùng học tập vui chơi trong môi trường lành mạnh và thân thiện 

Từ mô hình tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh dự kiến tổ chức 39 lớp dạy tiếng Việt cho 815 trẻ người dân tộc thiểu số tại các địa bàn Tân Đông, Tân Thành, Mỹ Hạnh, Đức Hòa…trong số hơn 1.000 trẻ sẽ vào lớp 1 trong năm học tới. Với những khu vực dân cư thưa, địa phương linh hoạt tổ chức lớp học ghép để bảo đảm không học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Để học sinh dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Nghị quyết 43/2025/NQ-HĐND, quy định cụ thể nội dung, chương trình và mức chi hỗ trợ dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một, nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Theo đó, chính sách đã được cụ thể hóa bằng nguồn lực rõ ràng. Giai đoạn 2025-2029, tổng kinh phí thực hiện chương trình dự kiến hơn 3 tỷ đồng. Mỗi học sinh tham gia lớp học hè kéo dài tối đa một tháng sẽ được hỗ trợ đầy đủ tài liệu học tập như sách chuẩn bị tiếng Việt, vở tập tô, bút, bảng con… với mức hỗ trợ bình quân khoảng 757.865 đồng/em. 

 

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
Thuế cơ sở 1 Tây Ninh công khai xin lỗi dân vì giải quyết hồ sơ chậm

VOV.VN - Thuế cơ sở 1 Tây Ninh vừa có văn bản phản hồi công dân, đồng thời công khai xin lỗi và cam kết khắc phục tình trạng chậm xử lý hồ sơ phát sinh do phải rà soát, điều chỉnh nghiệp vụ.

Tây Ninh triệt phá nhóm khai thác đất mặt ruộng, thu lợi hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá nhóm 6 đối tượng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép quy mô lớn tại khu vực biên giới. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã khai thác hơn 3.000m³ đất, tiêu thụ khoảng 300 xe, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ I

VOV.VN - Tối 24/4, tại sân vận động Long An, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ I chính thức khai mạc. Sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao toàn dân mà còn đánh dấu bước chuyển mới sau sáp nhập, hướng tới nâng cao thành tích và phát triển phong trào bền vững.

Tây Ninh quy hoạch trung tâm hành chính - chính trị mới tại Đức Hòa và Hậu Nghĩa

VOV.VN - Tây Ninh định hướng trung tâm hành chính - chính trị mới tại Đức Hòa và Hậu Nghĩa nhưng chưa triển khai ngay, ưu tiên dùng trụ sở sẵn có, cân nhắc đầu tư tiết kiệm và đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả.

