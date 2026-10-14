English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cần Thơ chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ

Thứ Tư, 15:00, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ góp phần đưa các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường năm xưa về an táng tại nghĩa trang, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

 

Ngày 14/10, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động.

can tho chuan bi cho le vieng, truy dieu va an tang 120 hai cot liet si hinh anh 1
Cần Thơ chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra ngày 15/10 tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Các hài cốt liệt sĩ do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) tìm kiếm, quy tập tại xã Đông Phước và xã Thới Lai.

Dự kiến, buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương. Khoảng 800 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia phục vụ buổi lễ.

can tho chuan bi cho le vieng, truy dieu va an tang 120 hai cot liet si hinh anh 2
Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ.

Để bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn, Ban Chỉ đạo 515 thành phố yêu cầu cơ quan thường trực tiếp tục tham mưu, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các điều kiện tổ chức; kiểm tra, đôn đốc các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, khảo sát, thu thập thông tin, tổ chức tìm kiếm tại các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ, trong đó có các nghĩa trang tạm trong chiến tranh.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ góp phần đưa các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường năm xưa về an táng tại nghĩa trang, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

can tho chuan bi cho le vieng, truy dieu va an tang 120 hai cot liet si hinh anh 3
Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra ngày 15/10 tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã ký văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc truyền hình trực tiếp lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ. Theo đó, trong hai ngày 14 và 15/10, các tỉnh, thành phố gồm Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập.

 

 

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần Thơ lấy mẫu ADN 224 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính
Cần Thơ lấy mẫu ADN 224 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính

VOV.VN - Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tiến hành lấy 224 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nhu Gia để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Cần Thơ lấy mẫu ADN 224 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính

Cần Thơ lấy mẫu ADN 224 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính

VOV.VN - Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tiến hành lấy 224 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nhu Gia để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN
Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

VOV.VN - Hôm nay (18/9), Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Vĩnh Châu nhằm phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

VOV.VN - Hôm nay (18/9), Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Vĩnh Châu nhằm phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Cần Thơ và An Giang bàn giao 1.617 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN
Cần Thơ và An Giang bàn giao 1.617 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

VOV.VN - Ngày 20/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức bàn giao 1.019 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN cho Viện Pháp y Quân đội.

Cần Thơ và An Giang bàn giao 1.617 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Cần Thơ và An Giang bàn giao 1.617 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

VOV.VN - Ngày 20/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức bàn giao 1.019 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN cho Viện Pháp y Quân đội.

Từ tháng 10, Bộ Công an sẽ thu mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại nơi cư trú
Từ tháng 10, Bộ Công an sẽ thu mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại nơi cư trú

VOV.VN - Bộ Công an sẽ điều chỉnh quy trình, tổ chức thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính theo nơi cư trú của thân nhân, dự kiến triển khai từ tháng 10/2026. Đến nay, cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ đã góp phần xác định danh tính 33 liệt sĩ.

Từ tháng 10, Bộ Công an sẽ thu mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại nơi cư trú

Từ tháng 10, Bộ Công an sẽ thu mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại nơi cư trú

VOV.VN - Bộ Công an sẽ điều chỉnh quy trình, tổ chức thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính theo nơi cư trú của thân nhân, dự kiến triển khai từ tháng 10/2026. Đến nay, cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ đã góp phần xác định danh tính 33 liệt sĩ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục