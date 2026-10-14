Ngày 14/10, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động.

Cần Thơ chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra ngày 15/10 tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Các hài cốt liệt sĩ do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) tìm kiếm, quy tập tại xã Đông Phước và xã Thới Lai.

Dự kiến, buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương. Khoảng 800 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia phục vụ buổi lễ.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ.

Để bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn, Ban Chỉ đạo 515 thành phố yêu cầu cơ quan thường trực tiếp tục tham mưu, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các điều kiện tổ chức; kiểm tra, đôn đốc các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, khảo sát, thu thập thông tin, tổ chức tìm kiếm tại các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ, trong đó có các nghĩa trang tạm trong chiến tranh.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ góp phần đưa các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường năm xưa về an táng tại nghĩa trang, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra ngày 15/10 tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã ký văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc truyền hình trực tiếp lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ. Theo đó, trong hai ngày 14 và 15/10, các tỉnh, thành phố gồm Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập.