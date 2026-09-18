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Cần Thơ tiếp tục lấy mẫu 486 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Thứ Sáu, 17:03, 18/09/2026
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VOV.VN - Hôm nay (18/9), Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Vĩnh Châu nhằm phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân trước các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tá Bằng Lưu Phương, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, dù chiến tranh đã lùi xa, quê hương ngày càng đổi mới, song vẫn còn nhiều gia đình, thân nhân liệt sĩ đang ngày đêm trông chờ tin tức của người thân. Đại tá Bằng Lưu Phương khẳng định, việc lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN mang ý nghĩa vô cùng cấp thiết. Đây là hành trình tri ân lịch sử và tri ân đồng đội nhằm sớm đưa tên tuổi, hình hài của những người con anh hùng trở về trọn vẹn trong lòng đất mẹ, gia đình và Tổ quốc.

can tho tiep tuc lay mau 486 hai cot liet si de giam dinh adn hinh anh 1
Các đại biểu và lực lượng làm nhiệm vụ dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân trước các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước và Quân đội xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” thiêng liêng của dân tộc.  Trong đợt này, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tiếp tục khai quật, lấy mẫu đối với 486 phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Châu.

can tho tiep tuc lay mau 486 hai cot liet si de giam dinh adn hinh anh 2
Trong đợt này, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tiếp tục khai quật, lấy mẫu đối với 486 phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Châu

Trước đó, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ và nhiều nghĩa trang liệt sĩ tại các xã, phường: Ô Môn, Thốt Nốt, Long Tuyền, Mỹ Tú, Kế Sách, Long Phú, Cù Lao Dung, Trần Đề; Đến nay, thành phố đã bàn giao 1.689 mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN.

 

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
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