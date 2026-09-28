Cần Thơ lấy mẫu ADN 224 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính

Ngày 28/9, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nhu Gia, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, không tiếc máu xương, chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời tổ chức thực hiện lấy 224 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa về với gia đình. Việc lấy mẫu được thực hiện trang nghiêm, đúng quy trình nghiêm ngặt.

Cái đại biểu thắp hương từng phần mộ của liệt sĩ

Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính phục vụ công tác giám định ADN

Nghĩa trang liệt sĩ xã Nhu Gia có 429 phần mộ; trong đó có 224 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin. Theo thống kê, đến nay, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt đối với 12/17 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu; tiến hành bàn giao 1.689 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN.