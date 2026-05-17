中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cần Thơ: Đá rơi vãi trên cầu khiến nhiều người đi xe máy té ngã

Chủ Nhật, 23:08, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 17/5, nhiều người điều khiển xe máy lưu thông qua cầu Đầu Sấu trên đường Trần Hoàng Na, thuộc phường An Bình, thành phố Cần Thơ bị trượt ngã do đá xây dựng rơi vãi trên mặt cầu, gây mất an toàn giao thông và ùn ứ cục bộ khu vực này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng đầu giờ tối 17/5, một phương tiện chở vật liệu xây dựng lưu thông qua cầu Đầu Sấu đã làm rơi vãi nhiều đá xuống mặt đường, kéo dài hàng chục mét. Trời tối, tầm nhìn hạn chế nên nhiều người điều khiển xe máy không kịp quan sát nên phanh gấp, dẫn đến trượt bánh và té ngã.

can tho Da roi vai tren cau khien nhieu nguoi di xe may te nga hinh anh 1
Nhiều người điều khiển xe máy không kịp quan sát nên phanh gấp, dẫn đến trượt bánh và té ngã.

Ghi nhận tại hiện trường, chỉ trong khoảng 15 phút đã xảy ra liên tiếp nhiều trường hợp người đi xe máy bị ngã khi lưu thông qua khu vực này. Một số người bị trầy xước tay, chân và chảy máu; nhiều phương tiện bị hư hỏng nhẹ. Sự cố cũng khiến nhiều phương tiện lưu thông qua cầu phải giảm tốc độ hoặc dừng lại để tránh khu vực đá rơi vãi, làm giao thông ùn ứ cục bộ trong một thời gian ngắn.

can tho Da roi vai tren cau khien nhieu nguoi di xe may te nga hinh anh 2
Đá xây dựng rơi vãi trên mặt cầu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
can tho Da roi vai tren cau khien nhieu nguoi di xe may te nga hinh anh 3
Lực lượng chức năng tổ chức quét dọn, thu gom số đá rơi vãi trên mặt cầu nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị nạn, đồng thời tổ chức quét dọn, thu gom số đá rơi vãi trên mặt cầu nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

b56.jpg

Hà Nội xử lý các phương tiện làm rơi vãi gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển đất đá làm rơi vãi xuống đường giao thông gây bụi mù mịt, ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Tag: cần thơ cầu Đầu Sấu an toàn giao thông đá xây dựng rơi vãi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Camera AI phát hiện hàng trăm tài xế vi phạm giao thông trong 24 giờ
Camera AI phát hiện hàng trăm tài xế vi phạm giao thông trong 24 giờ

VOV.VN - Chỉ trong vòng 24 giờ, hệ thống camera AI của Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông trên các tuyến cao tốc và nút giao trọng điểm tại Hà Nội.

Camera AI phát hiện hàng trăm tài xế vi phạm giao thông trong 24 giờ

Camera AI phát hiện hàng trăm tài xế vi phạm giao thông trong 24 giờ

VOV.VN - Chỉ trong vòng 24 giờ, hệ thống camera AI của Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông trên các tuyến cao tốc và nút giao trọng điểm tại Hà Nội.

Phơi thóc trên đường cản trở giao thông, người dân nói biết nguy hiểm vẫn làm
Phơi thóc trên đường cản trở giao thông, người dân nói biết nguy hiểm vẫn làm

VOV.VN - Các vụ tai nạn thương tâm gần đây ở Nghệ An, Hà Tĩnh xảy ra trên những con đường bị người dân chiếm dụng làm sân phơi thóc đã để lại nhiều bức xúc trong dư luận. Người dân biết mình vi phạm, hiểm họa giao thông luôn chực chờ, nhưng vì sao tình trạng này vẫn kéo dài năm này qua năm khác.

Phơi thóc trên đường cản trở giao thông, người dân nói biết nguy hiểm vẫn làm

Phơi thóc trên đường cản trở giao thông, người dân nói biết nguy hiểm vẫn làm

VOV.VN - Các vụ tai nạn thương tâm gần đây ở Nghệ An, Hà Tĩnh xảy ra trên những con đường bị người dân chiếm dụng làm sân phơi thóc đã để lại nhiều bức xúc trong dư luận. Người dân biết mình vi phạm, hiểm họa giao thông luôn chực chờ, nhưng vì sao tình trạng này vẫn kéo dài năm này qua năm khác.

CSGT Hà Nội phạt tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất trên đường Láng
CSGT Hà Nội phạt tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất trên đường Láng

VOV.VN - Vào khoảng 5h30 sáng 4/5, trên tuyến đường Láng Hạ (Hà Nội) xảy ra sự việc một xe ô tô tải chở bùn đất làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

CSGT Hà Nội phạt tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất trên đường Láng

CSGT Hà Nội phạt tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất trên đường Láng

VOV.VN - Vào khoảng 5h30 sáng 4/5, trên tuyến đường Láng Hạ (Hà Nội) xảy ra sự việc một xe ô tô tải chở bùn đất làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Phạt nóng tài xế xe bồn làm rơi vãi bê tông trên đường phố Hà Nội
Phạt nóng tài xế xe bồn làm rơi vãi bê tông trên đường phố Hà Nội

VOV.VN - Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an TP Hà Nội cho biết, vừa xác minh, xử lý tài xế xe bồn làm rơi vãi nước và bê tông tươi xuống đường Võ Văn Kiệt, theo phản ánh của người dân.

Phạt nóng tài xế xe bồn làm rơi vãi bê tông trên đường phố Hà Nội

Phạt nóng tài xế xe bồn làm rơi vãi bê tông trên đường phố Hà Nội

VOV.VN - Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an TP Hà Nội cho biết, vừa xác minh, xử lý tài xế xe bồn làm rơi vãi nước và bê tông tươi xuống đường Võ Văn Kiệt, theo phản ánh của người dân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục