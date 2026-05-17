Cần Thơ: Đá rơi vãi trên cầu khiến nhiều người đi xe máy té ngã
VOV.VN - Tối 17/5, nhiều người điều khiển xe máy lưu thông qua cầu Đầu Sấu trên đường Trần Hoàng Na, thuộc phường An Bình, thành phố Cần Thơ bị trượt ngã do đá xây dựng rơi vãi trên mặt cầu, gây mất an toàn giao thông và ùn ứ cục bộ khu vực này.
Theo thông tin ban đầu, khoảng đầu giờ tối 17/5, một phương tiện chở vật liệu xây dựng lưu thông qua cầu Đầu Sấu đã làm rơi vãi nhiều đá xuống mặt đường, kéo dài hàng chục mét. Trời tối, tầm nhìn hạn chế nên nhiều người điều khiển xe máy không kịp quan sát nên phanh gấp, dẫn đến trượt bánh và té ngã.
Ghi nhận tại hiện trường, chỉ trong khoảng 15 phút đã xảy ra liên tiếp nhiều trường hợp người đi xe máy bị ngã khi lưu thông qua khu vực này. Một số người bị trầy xước tay, chân và chảy máu; nhiều phương tiện bị hư hỏng nhẹ. Sự cố cũng khiến nhiều phương tiện lưu thông qua cầu phải giảm tốc độ hoặc dừng lại để tránh khu vực đá rơi vãi, làm giao thông ùn ứ cục bộ trong một thời gian ngắn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị nạn, đồng thời tổ chức quét dọn, thu gom số đá rơi vãi trên mặt cầu nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.