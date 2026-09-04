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Cần Thơ khởi công công trình giáo dục 61,7 tỷ đồng

Thứ Sáu, 16:22, 04/09/2026
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VOV.VN - Ngày 4/9, tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào tạo với tổng mức đầu tư 61,7 tỷ đồng. Công trình gồm cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị và xây mới tại 5 điểm trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, chăm lo cho thế hệ trẻ.

Hôm nay 4/9, tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ khởi công xây dựng công trình Đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ), nay thuộc địa bàn các phường Mỹ Xuyên, xã Hòa Tú, Gia Hòa, Nhu Gia, Ngọc Tố, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức.

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Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình Đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ)

Dự án có tổng mức đầu tư 61,7 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục cải tạo, sửa chữa; mua sắm thiết bị và xây mới tại tổng cộng 5 điểm trường: Trường Mầm non Hoa Hồng; Trường Tiểu học Thạnh Quới 3; Trường Thực hành Sư phạm; Trường Tiểu học Thạnh Phú 3; Trường Trung học cơ sở Ngọc Tố. Dự kiến thời gian thực hiện từ tháng 9/2026 đến tháng 11/2027, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ; Công ty TNHH MTV xây dựng, thương mại, dịch vụ Hưng Thịnh là đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ khẳng định, công trình có ý nghĩa hết sức thiết thực, lâu dài; không chỉ góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, cải thiện điều kiện dạy, học mà còn thể hiện sự quan tâm, quyết tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, chăm lo cho thế hệ trẻ và tương lai phát triển bền vững của địa phương.

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Các đại biểu tham dự lễ khởi công

Ông Khởi nhấn mạnh, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên trước đây nay thuộc các phường, xã: Mỹ Xuyên, Hòa Tú, Gia Hòa, Nhu Gia và Ngọc Tố, việc tiếp tục triển khai và hoàn thành công trình càng có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm tính liên tục trong đầu tư phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo tốt hơn cho đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện dự án; tổ chức thi công đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đúng tiến độ đã đề ra.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm công trình sớm hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Sau khi công trình hoàn thành, cần được quản lý, khai thác và sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần tạo môi trường học tập ngày càng khang trang, hiện đại và thuận lợi hơn.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
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