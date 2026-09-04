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Đắk Lắk sẵn sàng vận hành hệ thống giáo dục sau sắp xếp

Thứ Sáu, 11:44, 04/09/2026
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VOV.VN - Trước ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, ổn định tổ chức, đội ngũ và các điều kiện cần thiết để các trường bước vào năm học mới.

 

Theo phương án tổng thể được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, toàn tỉnh giảm từ 1.267 cơ sở giáo dục công lập còn 625 cơ sở, tương đương giảm 50,7%. Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tổ chức lại mạng lưới trường lớp, hình thành các mô hình trường phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời bảo đảm việc dạy và học không bị gián đoạn.

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Đắk Lắk sáp nhập từ 20 trường THPT công lập để hình thành 10 trường mới .

Riêng khối các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, sáp nhập từ 20 trường THPT để hình thành 10 trường mới và sáp nhập 10 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành 3 trung tâm. Cùng với đó, các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý tại những đơn vị mới cũng đã được công bố, tạo cơ sở để các trường vận hành ổn định ngay trong năm học mới.

Sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra với các cơ sở giáo dục là phải đổi mới phương thức quản trị, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất và sử dụng hợp lý đội ngũ. Việc bố trí cán bộ quản lý được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí về năng lực, nhằm lựa chọn những người đáp ứng yêu cầu điều hành các trường có quy mô lớn hơn. Đồng thời, ngành giáo dục định hướng giảm lực lượng quản lý để tăng nguồn lực trực tiếp cho giảng dạy.

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Sắp xếp các các cơ sở giáo dục nhằm giảm lực lượng quản lý, tăng nguồn lực trực tiếp cho giảng dạy.

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết việc sắp xếp lần này địa phương xác định phải tạo ra chuyển biến thực chất trong quản trị và chất lượng giáo dục:

“ Bám sát theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu của ngành trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục để thu hẹp khoảng cách giữa các địa bàn. Chúng tôi cũng phải chú ý để tham mưu sắp xếp, bố trí đội ngũ phù hợp, cân đối, hợp lý. Tiếp tục đề xuất để bổ sung đội ngũ để đảm bảo được việc thực hiện nhiệm vụ chung của ngành. Trên tinh thần như thế chúng tôi cũng phải chú ý đến yếu tố cốt lõi nhất là phải phát huy tinh thần trách nhiệm của chính đội ngũ để tạo sự thay đổi” - bà Lê Thị Thanh Xuân cho biết.

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Đắk Lắk công bố quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục

VOV.VN - Chiều nay (3/9), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, đổi mới quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ và các nguồn lực đầu tư, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục.

 

Hương Lý/VOV Tây Nguyên
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Đắk Lắk yêu cầu công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng sau sắp xếp cơ sở giáo dục

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