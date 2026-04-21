中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố đối tượng gây ô nhiễm môi trường với khối lượng chất thải trên 500 tấn

Thứ Ba, 09:16, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Kha để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường sau khi đối tượng thu gom, đổ trái phép hơn 500 tấn chất thải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực xung quanh.

Chiều 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Kha (sinh năm 1990) ngụ phường Tân Hiệp, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

khoi to doi tuong gay o nhiem moi truong voi khoi luong chat thai tren 500 tan hinh anh 1
Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025 đến tháng 7/2025, Hồ Văn Kha đã thu gom, tiếp nhận 523 tấn chất thải rắn thông thường từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó tập kết tại khu đất thuê trước đó thuộc phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai. Tại khu vực này, đối tượng tổ chức cho các phương tiện vận chuyển chất thải đến đổ, thu lợi với giá 8 triệu đồng mỗi chuyến.

Toàn bộ 523 tấn chất thải được đối tượng tập kết trực tiếp trên nền đất, không có biện pháp che chắn, xử lý theo quy định, gây phát tán mùi hôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Kha đã thuê người dân địa phương sử dụng máy cày vận chuyển chất thải đi đổ trái phép tại khu vực rẫy trồng cây xa khu dân cư ở ấp 2B, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình các đối tượng đang thực hiện hành vi đổ chất thải ra môi trường, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra mở rộng và làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã chuyển giao chất thải cho Hồ Văn Kha khẩn trương liên hệ, làm việc với Cơ quan điều tra để phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ án (qua Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: Số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng khác liên quan đến vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai.

Việc liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ án về môi trường với khối lượng chất thải lớn thể hiện sự quyết tâm cao của Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; đồng thời góp phần răn đe, phòng ngừa chung, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn.

rac_thai.jpg

24 bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm nghiêm trọng ở An Giang

VOV.VN - Tồn đọng hơn 153.000 tấn rác tại 24 bãi rác lộ thiên đã ngưng hoạt động, An Giang đang đối mặt với nhiều điểm nóng ô nhiễm môi trường, khi phần lớn rác thải chưa được xử lý triệt để, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và tạo áp lực lớn lên hệ thống xử lý chất thải hiện nay.

PV/VOV.VN
Tag: môi trường ô nhiễm môi trường Đồng Nai xả thải bừa bãi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bóc trần thủ đoạn pha loãng nồng độ chất ô nhiễm, chỉnh kết quả quan trắc từ xa

VOV.VN - C05 bóc gỡ thủ đoạn tinh vi từ pha loãng mẫu, chỉnh sửa thiết bị đến xâm nhập hệ thống từ xa để truy nhập can thiệp hệ thống nhằm che giấu ô nhiễm của các đối tượng.

Viện kiểm sát vào cuộc vụ trại chăn nuôi gây ô nhiễm sau phản ánh của VOV

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp) vừa phối hợp với UBND xã Bình Ninh tiến hành xác minh thực tế tại tuyến kênh Bầu Gừa và khu vực xung quanh các trại chăn nuôi thuộc hai ấp Nhơn Hòa và Tân Ninh.

Vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Kim Tiến: 10 cá nhân được miễn trách nhiệm hình sự

VOV.VN - Theo Kết luận điều tra, trong vụ án liên quan đến cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, có 10 cá nhân được xác định đã thực hiện hành vi “đưa hối lộ”. Tuy nhiên, do những người này bị yêu cầu phải đưa tiền và đã chủ động làm đơn tố giác hành vi “nhận hối lộ”, nên họ được xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật