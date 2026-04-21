Khởi tố đối tượng gây ô nhiễm môi trường với khối lượng chất thải trên 500 tấn

Chiều 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Kha (sinh năm 1990) ngụ phường Tân Hiệp, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025 đến tháng 7/2025, Hồ Văn Kha đã thu gom, tiếp nhận 523 tấn chất thải rắn thông thường từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó tập kết tại khu đất thuê trước đó thuộc phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai. Tại khu vực này, đối tượng tổ chức cho các phương tiện vận chuyển chất thải đến đổ, thu lợi với giá 8 triệu đồng mỗi chuyến.

Toàn bộ 523 tấn chất thải được đối tượng tập kết trực tiếp trên nền đất, không có biện pháp che chắn, xử lý theo quy định, gây phát tán mùi hôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Kha đã thuê người dân địa phương sử dụng máy cày vận chuyển chất thải đi đổ trái phép tại khu vực rẫy trồng cây xa khu dân cư ở ấp 2B, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình các đối tượng đang thực hiện hành vi đổ chất thải ra môi trường, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra mở rộng và làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã chuyển giao chất thải cho Hồ Văn Kha khẩn trương liên hệ, làm việc với Cơ quan điều tra để phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ án (qua Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: Số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng khác liên quan đến vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai.

Việc liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ án về môi trường với khối lượng chất thải lớn thể hiện sự quyết tâm cao của Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; đồng thời góp phần răn đe, phòng ngừa chung, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn.