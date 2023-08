Cần Thơ xảy ra 34 đợt sạt lở bờ sông trong 7 tháng qua

Ngày 16/8, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Cần Thơ và khảo sát tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn quận Bình Thủy.

Đoàn công tác khảo sát tình hình sạt lở trên địa bàn quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Kiểm tra tình hình sạt lở bờ sông Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đề nghị UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo các quận, huyện, cơ quan chức năng của thành phố theo dõi sát sao diễn biến của sạt lở. Những điểm có nguy cơ cao cần tiến hành cảnh báo, nếu cấp thiết thì cho di dời người dân đến khu vực an toàn. Mục tiêu số một là phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Ghi nhận ý kiến của Cần Thơ kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí triển khai các công trình phòng, chống sạt lở khẩn cấp, có vốn đầu tư lớn, ông Hoàng Công Thủy đề nghị thành viên đoàn công tác thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, kết hợp với Tổ công tác của Thủ tướng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời lưu ý thành phố tiếp tục theo dõi, tăng cường công tác quản lý, cảnh báo kịp thời nguy cơ sạt lở, tránh đối đa thiệt hại đến tài sản, tính mạng cho người dân.

Sạt lở tại Cần Thơ diễn biến phức tạp

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, sông Trà Nóc có điểm đầu nối với sông Hậu, trong đó đoạn sạt lở phức tạp dài khoảng 5km, thuộc địa phận phường Trà Nóc và phường Trà An. Từ năm 2020 đến nay, bên bờ thuộc phường Trà An xuất hiện 7 điểm sạt lở làm 40 căn nhà bị sạt một phần. Còn bên bờ thuộc phường Trà Nóc, một đoạn có chiều dài khoảng 2.500m với 193 hộ dân đang sinh sống cũng xuất hiện nhiều điểm sụt lún, có nguy cơ sạt lở rất cao, không đảm bảo an toàn giao thông.

Đoàn triển tra tình hình thực tế tại sông Trà Nóc, phường Trà Nóc

Trong 7 tháng đầu năm nay, Cần Thơ xảy ra 34 đợt sạt lở bờ sông, làm bị thương 2 người, làm sạt hoàn toàn 8 căn nhà, sạt một phần và ảnh hưởng nghiêm trọng 19 căn nhà, với tổng chiều dài gần 2.000m.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, trong các năm qua, Cần Thơ rất quan tâm đến công tác phòng chống sạt lở, đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống sạt lở bao gồm giải pháp công trình kết hợp giải pháp phi công trình để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về sinh mạng và tài sản của người dân.

Tình hình sạt lở tại Cần Thơ những tháng đầu năm diễn biến phức tạp

Thời gian qua, trên địa bàn Cần Thơ có khoảng 9.000 hộ bị ảnh hưởng bởi sạt lở, thành phố đã tiến hành di dời, tái định cư cho khoảng 3.000 trường hợp, số còn lại sẽ được tiếp tục di dời khỏi những khu vực sạt lở, có nguy cơ bị sạt lở theo lộ trình từ nay đến năm 2030.

Hàng năm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đều làm việc với các địa phương, tổ chức đi khảo sát thực địa rà soát, cập nhật phương án ứng phó với sạt lở bờ sông.

Bên cạnh đó, thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng trong phòng chống sạt lở bờ sông, khuyến khích nhân dân bảo vệ cây cối ven sông, không chất tải, không xây cất nhà cửa lấn chiếm lòng sông, không khai thác đất, cát ven sông. Tổ chức cắm biển cảnh báo sạt lở tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao để người dân và chính quyền địa phương chủ động phòng chống sạt lở.

Trong 7 tháng đầu năm nay Cần Thơ xảy ra 34 đợt sạt lở bờ sông

Hiện nay, Cần Thơ cũng đang phối hợp phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam thực hiện lập bản đồ Dự báo các khu vực có nguy cơ mất ổn định, dễ xảy ra sạt lở, cắm mốc vùng nguy cơ sạt lở tại hiện trường trên tuyến sông Trà Nóc để chính quyền và người dân trên tuyến biết, chủ động phòng chống, ứng phó.