Nhóm Zalo “Sinh viên làm thêm” Cần Thơ - cầu nối việc làm đáng tin cậy

Thứ Năm, 10:07, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước áp lực tài chính ngày càng lớn, nhiều sinh viên tìm đến việc làm thêm để trang trải chi phí và tích lũy kinh nghiệm. Nhóm Zalo “Sinh viên làm thêm” của Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ ra đời, giúp sinh viên tiếp cận việc làm phù hợp và hạn chế rủi ro lừa đảo trên mạng.

 

Nhóm Zalo “Sinh viên làm thêm” được thành lập vào cuối năm 2022. Ðến nay, nhóm đã thu hút hơn 30.000 thành viên, đa phần là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố có nhu cầu làm thêm tham gia. Dựa trên nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đơn vị, đội ngũ quản trị nhóm sẽ chọn lọc, xác định thông tin chính xác và cập nhật thông tin tuyển dụng các công việc bán thời gian lên nhóm zalo nhằm tránh tình trạng tuyển dụng ảo, “sập bẫy” việc làm.

Anh Trần Thanh Toàn, công tác tại Ban tuyên giáo - Thành đoàn Cần Thơ, có nhiều năm là nhân viên tư vấn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ cho biết: “Trải qua hơn 3 năm, hệ thống nhóm Zalo “Sinh viên làm thêm” đã có 130 nhóm. Trên nền tảng Zalo thứ nhất là an toàn hơn, thứ hai các bạn sinh viên khi vào nhóm sẽ được chúng tôi bảo đảm cung cấp việc làm mang tính sàng lọc, cũng giống như là nơi uy tín để các bạn tìm việc trong thời đại nhiễu thông tin, không rõ ràng nhằm đảm bảo quyền lợi và cũng giúp doanh nghiệp tìm được ứng viên tìm năng”.

Nhóm Zalo “Sinh viên làm thêm” được thành lập vào cuối năm 2022. Ðến nay, nhóm đã thu hút hơn 30.000 thành viên

Ðể tham gia nhóm Zalo “Sinh viên làm thêm”, người lao động chỉ cần truy cập đường link giới thiệu từ một bạn đã là thành viên trong nhóm Zalo. Sau khi nhận được link, mỗi người sẽ gửi yêu cầu tham gia và đồng ý với các quy tắc hoạt động. Nhóm không chỉ kiểm duyệt thông tin việc làm, đội ngũ quản trị viên còn sẵn sàng giải đáp thắc mắc và hỗ trợ thành viên khi cần thiết.

Bạn Huỳnh Thị Hạ Khanh, sinh viên trường Đại học Cần Thơ là thành viên nhóm Zalo “Sinh viên làm thêm” chia sẻ, thông tin tuyển dụng trên nhóm nhiều, chính xác, giúp sinh viên đi làm vừa có thêm thu nhập, vừa rút kinh nghiệm từ môi trường làm việc thực tế.

“Trước khi tham gia nhóm, tôi cũng kiếm việc làm thêm ở nhiều trang mạng như Facebook, web việc làm nhưng chưa có được công việc thuận lợi. Thông qua anh Toàn giới thiệu vào những nhóm việc làm, tôi đã kiếm được công việc thời vụ có thêm thu nhập sau những giờ học”, bạn Hạ Khanh nói.

Nhóm Zalo “Sinh viên làm thêm” là không gian chia sẻ thông tin việc làm, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng phỏng vấn, phát triển bản thân

Không chỉ sinh viên, nhiều bạn trẻ đã ra trường hoặc đến từ tỉnh/thành khác cũng tham gia nhóm Zalo và tìm được công việc như ý.

 Bạn Nguyễn Mộng Tuyền, sống tại phường Bình Thuỷ - Cần Thơ, đã tìm được công việc bán thời gian từ thông tin tuyển dụng trên nhóm Zalo “Sinh viên làm thêm” bày tỏ: “Mỗi ngày các anh chị sẽ gửi rất là nhiều thông tin trên nhóm để những người chưa tìm được việc làm như chúng tôi có thể tiếp cận được công việc mới. Từ đó, chúng tôi cũng tìm ra được công việc phù hợp với bản thân. Trước đây, tôi sinh sống ở Vĩnh Long, nhưng sau khi lập gia đình đã chuyển về Cần Thơ. Tuy công việc nhiều nhưng Cần Thơ khá mới mẻ, tôi đã nhờ anh chị trong nhóm hỗ trợ, được hướng dẫn tận tình, tôi đã có công việc ở đây”.

Nhóm Zalo “Sinh viên làm thêm” là không gian chia sẻ thông tin việc làm, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng phỏng vấn, phát triển bản thân,… Cùng với hoạt động trên zalo, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ còn linh hoạt vận dụng tối đa nền tảng trực tuyến để đồng hành, hỗ trợ đoàn viên thanh niên, người lao động tìm việc thông qua fanpage, website, zalo, iHR.

Cùng với hoạt động trên zalo, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ còn linh hoạt vận dụng tối đa nền tảng trực tuyến để đồng hành, hỗ trợ đoàn viên thanh niên, người lao động tìm việc thông qua fanpage, website, zalo, iHR

Theo anh Trần Thanh Toàn, công tác tại Ban tuyên giáo - Thành đoàn Cần Thơ, nhờ tin tuyển dụng minh bạch, nhiều bạn trẻ đã tìm được công việc ngắn hạn làm theo ca hoặc theo giờ, với số lượng tăng dần hàng tháng.

“Định hướng sắp tới trong năm 2026 của Trung tâm là cố gắng tăng lên 160 nhóm “Sinh viên làm thêm” nhằm tạo điều kiện, làm cầu nối kết nối với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và tiếp tục là nơi để các bạn sinh viên có thể tìm đến doanh nghiệp một cách ổn định nhất”, anh Trần Thanh Toàn cho hay.

Sự phát triển lớn mạnh của nhóm Zalo “Sinh viên làm thêm” là minh chứng rõ nét cho mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động đoàn, đột phá trong đổi mới tư duy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia để xây dựng lực lượng cán bộ đoàn, lực lượng thanh niên thời đại mới, nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội mà Thành đoàn Cần Thơ đặt ra những năm gần đây.

Khi tham gia nhóm Zalo "Sinh viên làm thêm", thành viên được đội ngũ quản trị hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, giúp các bạn tìm được việc phù hợp với bản thân

Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ khẳng định, các cấp bộ Ðoàn trên địa bàn TP. Cần Thơ nói chung, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên thành phố nói riêng, luôn tích cực phối hợp, triển khai thực hiện nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm trên nền tảng số. Từ đó, mang đến cơ hội “hiểu mình, hiểu nghề” cho đoàn viên thanh niên, lao động trẻ trước khi bước chân vào thị trường lao động.

“Thời gian qua, Thành đoàn Cần Thơ cũng đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ có những đổi mới, phương thức thông qua các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng chuyển đổi số, giúp cho đoàn viên thanh niên, sinh viên tiếp cận thông tin nhanh hơn, lan toả nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các bạn tìm được cho mình việc làm phù hợp nhất. Đặc biệt, công tác chuyển đổi số của Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ cũng đã được các bạn vận dụng và phối hợp với các đơn vị để thông tin, nội dung triển khai đến các bạn an toàn, chính xác, tạo niềm tin cho các bạn sinh viên, thanh niên khi đến với Trung tâm”, anh Trần Việt Tuấn cho hay.

Nhóm Zalo “Sinh viên làm thêm” không chỉ hỗ trợ nhu cầu tìm việc tức thì của sinh viên, người lao động, mà còn xây dựng lối sống chủ động, biết nắm bắt cơ hội, dám trải nghiệm. Đây có thể xem là một trong những mô hình chuyển đổi số hiệu quả nhất của Thành đoàn Cần Thơ, phù hợp với tinh thần đồng hành cùng đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp trong thời đại 4.0.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
Thu hẹp khoảng cách đào tạo - việc làm: Cần bắt đầu từ đâu?

VOV.VN - Tấm bằng đại học từng được xem là "tấm vé" đảm bảo cho một tương lai nghề nghiệp ổn định nhưng không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp lại loay hoay giữa ngã rẽ nghề nghiệp. Sự lệch pha giữa đào tạo và nhu cầu thực tế là bài toán lớn cần lời giải từ cả nhà trường lẫn thị trường.

Ra trường nhiều năm vẫn 'ôm bằng' đợi, sinh viên làm ruộng mưu sinh

VOV.VN - Dù đã tốt nghiệp đại học nhưng nhiều sinh viên diện cử tuyển vẫn mòn mỏi chờ được bố trí việc làm, có người đành về làm ruộng, buôn bán để mưu sinh.

Cơ hội việc làm cho hàng chục nghìn lao động Thái Nguyên và các địa phương lân cận

VOV.VN - Diễn ra sôi động từ sáng 10/4, ngày hội việc làm tỉnh Thái Nguyên năm 2026 được kỳ vọng tạo "cú hích" kết nối cung - cầu lao động, mở ra nhiều cơ hội việc làm thiết thực cho học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn.

