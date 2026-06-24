Căng mình ứng phó với các vụ cháy rừng ở Quảng Trị dưới nắng nóng gay gắt

Sáng nay (24/6), tại khu vực rừng tràm ở thôn 5, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cũ), nhiều điểm cháy vẫn còn cháy âm ỉ. Dưới tác động của thời tiết khô nóng và gió lớn, những tàn lửa trong lớp thực bì liên tục bùng phát trở lại, buộc lực lượng chức năng phải duy trì quân số túc trực, sẵn sàng xử lý.

Thời tiết khô nóng, gió thổi mạnh làm ngọn lửa bùng phát nhanh

Trước đó, từ trưa 23/6, liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc các xã Triệu Cơ và Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt, tại thôn 5, xã Triệu Cơ, ngọn lửa cháy sát khu dân cư, đe dọa nhiều hộ dân. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chữa cháy đã tập trung nhân lực, phương tiện để tạo đường băng cản lửa, không cho đám cháy lan vào nhà dân.

Tập trung các phương án khống chế tránh ngọn lửa lan vào khu dân cư

Bà Nguyễn Thị Diên, ở thôn 5, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị lo lắng: “Khi thấy đám cháy là chúng tôi lo lắm, vì ngọn lửa rất to. Khi đã cháy lan xuống đây rồi thì sợ nhất là cháy vô nhà, lo chạy không kịp”.

Các lực lượng xuyên đêm dập lửa cứu rừng

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng tại xã Vĩnh Định (huyện Hải Lăng cũ), tỉnh Quảng Trị và một phần khu vực rừng tràm giáp ranh thôn Đại An Khê, xã Hải Lăng (huyện Hải Lăng cũ) cùng nhiều điểm cháy xảy ra ở các thôn Phương An, Đồng Văn, Linh Chiểu và Thượng Phú Phường, xã Triệu Cơ (huyện Triệu Phong cũ).

Cuối giờ chiều cùng ngày, các vụ cháy rừng cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khoảng 20h cùng ngày, do nền nhiệt độ cao, gió mạnh khiến nhiều tàn đóm trong lớp thực bì tiếp tục bùng phát, gây cháy trở lại. Các lực lượng vừa hoàn thành chữa cháy, chưa kịp nghỉ ngơi lại tiếp tục quay trở lại hiện trường để xử lý các điểm cháy mới phát sinh.

Liên tiếp xảy ra cháy rừng tại nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị

Tại hiện trường, các lực lượng và người dân địa phương được chia thành nhiều tổ công tác, dàn trải theo từng khu vực trọng điểm. Các lực lượng liên tục mở đường băng cản lửa, triển khai đội hình phun nước, sử dụng máy bơm chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận những điểm cháy nằm sâu trong rừng. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình đồi dốc, thực bì dày khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng chữa cháy tại khu vực rừng ở xã Triệu Cơ

Thượng tá Dương Tuấn Anh, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin: “Lực lượng tập trung khống chế không để cháy lan vào khu vực nhà dân và các khu lân cận và dập tắt tập trung từng điểm một. Sau khi dập tắt lửa tại địa bàn xã Vĩnh Định thì lực lượng tiếp tục tập trung tại xã Triệu Cơ. Đến thời điểm hiện tại, đã dập tắt đám cháy hoàn toàn. Chúng tôi cũng đã trao đổi và cùng với lực lượng kiểm lâm, Ủy ban nhân dân xã để tập trung lực lượng túc trực, khi có gió lớn và sự cố phát sinh đám cháy lại thì chúng tôi vẫn tiếp tục xử lý dập tắt”.

Căng mình ứng phó với các vụ cháy rừng ở Quảng Trị dưới nắng nóng gay gắt

Hiện nay, nhiều đám cháy rừng tại tỉnh Quảng Trị cơ bản đã được khống chế và nằm trong tầm kiểm soát. Riêng tại xã Triệu Cơ, nhiều điểm cháy âm ỉ vẫn còn nguy cơ bùng phát trở lại do nắng nóng kéo dài và gió mạnh. Các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện bám sát hiện trường, ưu tiên bảo vệ các khu vực rừng giáp khu dân cư, không để lửa lan vào nhà dân.