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Cảnh báo giả mạo kêu gọi từ thiện hỗ trợ mưa lũ tại xã Mường Than, Lai Châu

Thứ Sáu, 10:38, 24/07/2026
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VOV.VN -  ​Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trên các mạng xã hội (Facebook, Zalo...) đã xuất hiện một số tài khoản giả mạo tổ chức, cá nhân kêu gọi quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại xã Mường Than.

Các đối tượng lợi dụng tinh thần tương thân tương ái của nhân dân để cung cấp số tài khoản cá nhân hòng chiếm đoạt tài sản.

canh bao gia mao keu goi tu thien ho tro mua lu tai xa muong than, lai chau hinh anh 1
Thông tin giả mạo được UBND xã Mường Than cảnh báo

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là tạo fanpage/tài khoản ảo; sử dụng tên gọi gần giống các tổ chức từ thiện, cơ quan nhà nước hoặc các quỹ uy tín; sử dụng, đăng tải lại video, hình ảnh thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than, sau đó đưa ra tài khoản cá nhân đề nghị người dân chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản không thuộc tổ chức chính thức. Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không nghe theo, không chuyển tiền ủng hộ vào các số tài khoản cá nhân hoặc các fanpage chưa được kiểm chứng; cần kiểm tra kỹ thông tin về đơn vị tiếp nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ kinh phí và nhu yếu phẩm cho nhân dân xã Mường Than, cá nhân và các tổ chức gửi trực tiếp về tài khoản/quỹ tiếp nhận chính thức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc
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