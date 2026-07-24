"Nữ thần từ thiện dỏm" bị phát hiện bịa ra cả một trại trẻ mồ côi để quyên tiền

Tâm điểm của vụ bê bối này là Lily Jay, một nữ KOL mang quốc tịch Australia, sở hữu tài khoản Instagram với gần 3 triệu người theo dõi.

Vỏ bọc hoàn hảo của “nữ thần từ thiện”

Xuất phát điểm là một ca sỹ, vũ công, Lily Jay Hinson (31 tuổi) đã trải qua màn lột xác ngoạn mục. Cô chuyển hướng xây dựng hình ảnh một người phụ nữ phương Tây cải sang đạo Hồi, thường xuyên xuất hiện với mái tóc vàng được quấn gọn gàng trong chiếc khăn trùm đầu truyền thống.

Hình tượng hoàn hảo của một tín đồ ngoan đạo, đích thân tới tận nơi khốn khó để hành thiện đã khiến vô số người rơi nước mắt và sẵn sàng mở hầu bao. (Ảnh: TT)

Bằng những video đầy nhiệt huyết về tín ngưỡng, Lily Jay nhanh chóng trở thành thần tượng của hàng triệu người Hồi giáo trên toàn cầu. Lợi dụng sự nổi tiếng này, cô thành lập tổ chức mang tên “Quỹ Lily Jay” (Lily Jay Foundation). Từ tháng 9/2025, quỹ này liên tục đăng tải hình ảnh và video về các hoạt động nhân đạo tại những điểm nóng trên thế giới, xây đền thờ ở Nepal, phát bánh mì tại dải Gaza, tổ chức lớp học ở Sudan và xây dựng nhà mới cho trẻ mồ côi tại Uganda.

Trong một video thu hút hàng triệu lượt xem, Lily Jay cười rạng rỡ giữa vòng vây của những em bé châu Phi, mỗi bé cầm một chiếc kẹo mút. Cô hân hoan tuyên bố trước ống kính: “Cảm tạ Allah, trại trẻ mồ côi đã mở cửa rồi!”. Phía sau lưng cô, tấm băng rôn in logo “Quỹ Lily Jay” hiện lên đầy tự hào. Cuối mỗi video luôn là một lời kêu gọi quyên góp tài chính.

Khi sự thật là những dòng mã lệnh AI

Bức màn hào nhoáng đó đã bị xé toạc bởi một cuộc điều tra độc lập từ chuyên mục kiểm chứng sự thật “ABC NEWS Verify” thuộc đài truyền hình ABC (Australia). Kết quả điều tra gây chấn động: Tất cả đều là sản phẩm của AI.

Cô gái reo hò trong video không phải Lily Jay. Những đứa trẻ mồ côi Uganda cầm kẹo mút không hề tồn tại. Ngay cả tấm băng rôn cũng chỉ là sản phẩm cắt ghép. Các chuyên gia phân tích hình ảnh đã chỉ ra hàng loạt sơ hở, như trên lưng áo phông của một nhân vật tự xưng là “nhân viên quỹ” đột nhiên xuất hiện chữ cái ‘L’ thừa thãi, lỗi chính tả điển hình nhất của công nghệ ảnh AI.

Hình ảnh hiện rõ lỗi do AI tạo. (Ảnh: TT)

Từ những vết nứt nhỏ, toàn bộ hệ thống lừa đảo bắt đầu sụp đổ. Tại Uganda, việc mở trại trẻ mồ côi không có giấy phép là vi phạm pháp luật. Trả lời đài ABC, chính quyền sở tại khẳng định không tồn tại trại trẻ mồ côi nào tên “Ada Nur” hay thuộc Quỹ Lily Jay. Vài ngày sau khi ABC bắt đầu đặt câu hỏi, một bộ hồ sơ công ty mang tên “Công ty TNHH Quỹ Lilly” mới đột nhiên xuất hiện, nhưng ở trạng thái “không hợp quy”.

Những bức ảnh chứng minh uy tín của quỹ cũng bị bóc mẽ. Tháng 5/2026, Lily Jay tung ra bài PR tuyên bố mình giành được “Giải thưởng xuất sắc về Nhân đạo Austral-Global 2026” kèm theo hai bức ảnh nhận giải. Phân tích kỹ thuật số cho thấy, cả hai bức ảnh đều chứa hình mờ ẩn SynthID, dấu vết đặc trưng của các hình ảnh do hệ thống ChatGPT tạo ra.

Công ty PR phát hành bài viết này (Real Media Group) một mặt gọi cô là “khách hàng”, mặt khác lại điền tên cô vào chức danh “đồng sáng lập” trên trang web của họ.

Những mánh lới lừa đảo từ thiện bị truyền thông bóc trần. (Ảnh: TT)

Về tiệm bánh mì cứu trợ được cho là mở tại Gaza, khu vực đang hứng chịu thảm họa nhân đạo nghiêm trọng, đài ABC không thể tìm thấy bất kỳ manh mối định vị nào, trong khi các tổ chức nhân đạo quốc tế hoạt động lâu năm tại đây khẳng định họ chưa từng nghe tới cái tên này.

Đế chế lừa đảo xuyên quốc gia

Cuộc điều tra sâu hơn đã phơi bày một cấu trúc lừa đảo phức tạp. Ở một góc khuất khó thấy trên trang web chính thức, quỹ này đặt một dòng tuyên bố từ chối trách nhiệm gây sốc: “Tổ chức này hoàn toàn không phải là một tổ chức từ thiện”.

Thực tế, Lily Jay không hề sống khổ hạnh vì người nghèo. Trên tài khoản cá nhân, cô thường xuyên khoe lối sống xa hoa với các chuyến bay khoang thương gia, siêu xe và trang sức đắt tiền. Đáng chú ý, tài khoản cá nhân của cô được đăng ký vận hành tại Síp (Cyprus), trong khi tài khoản của quỹ lại đặt tại Kosovo. Hồ sơ đăng ký công ty cho thấy cô thậm chí không đứng tên làm giám đốc quỹ.

Lily Jay ngoài đời có cuộc sống xa xỉ, trái ngược với hình ảnh xây dựng. (Ảnh: IG)

Động thái của quỹ sau khi bị truyền thông sờ gáy càng làm rõ bản chất vụ việc. Ngay sau khi ABC đặt câu hỏi, người dùng truy cập từ Australia lập tức bị chặn tính năng quyên góp, các đoạn video giả mạo về trại trẻ mồ côi và bằng khen ảo đều biến mất. Tuy nhiên, nếu sử dụng IP từ các quốc gia khác, kênh quyên góp bằng tiền điện tử và thẻ tín dụng vẫn mở cửa hoạt động bình thường để tiếp tục “hút máu” nạn nhân quốc tế.

Ông Tim Costello, cựu CEO của tổ chức World Vision Australia, đã lên tiếng cảnh báo sự nguy hiểm của mô hình này: “Bức ảnh của những đứa trẻ mồ côi là vũ khí quyền lực nhất để mở ví người quyên góp. Luật pháp quy định các tổ chức từ thiện phải công khai minh bạch để bảo vệ lòng tốt của công chúng. Đó chính xác là thứ mà những kẻ lừa đảo muốn lách luật nhất”.

Lòng tốt trong thời đại AI

Sự nguy hiểm tột độ của vụ án Lily Jay không chỉ nằm ở số tiền bị đánh cắp mà ở cách AI đang được sử dụng để sản xuất hàng loạt hình ảnh giả tạo. Bản thân AI không lừa dối, nó chỉ bị thao túng để tạo ra ảo ảnh khớp hoàn hảo với khao khát được tin vào cái thiện của con người.

Một nhà hoạt động từ thiện mẫn cán, những đứa trẻ gầy gò khao khát tình thương, một nỗ lực giải cứu xuyên biên giới, kịch bản đó quá đẹp đẽ, khiến hàng triệu người tự động tắt đi bộ lọc lý trí và sự hoài nghi của mình.

“Khi người ta quyên góp, đó là hành động của tình yêu thương. Bạn không bao giờ được phép lợi dụng và chà đạp lên điều đó”, ông Costello phẫn nộ.

Các trò lừa đảo bằng AI ngày càng phức tạp hơn. (Ảnh: IG)

Hôm nay là một trại trẻ mồ côi ảo; ngày mai, với công nghệ deepfake (kỹ thuật ghép mặt/giọng nói bằng AI) ngày càng hoàn thiện, video thật, bối cảnh thật và hình ảnh do AI tạo ra được trộn lẫn một cách tinh vi... thì ngay cả các hệ thống kiểm duyệt tự động của nền tảng cũng phải bó tay.

Sự sụp đổ của “nữ thần từ thiện” Lily Jay là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc. Kẻ lừa đảo tiếp theo có thể không cần khăn trùm đầu, không cần nói về tôn giáo, nhưng chúng sẽ luôn xuất hiện ở những nơi con người dễ mủi lòng nhất, dùng những câu chuyện cảm động nhất để cướp đi niềm tin. Trong kỷ nguyên mà mọi thứ đều có thể được làm giả bằng vài dòng lệnh, phòng tuyến cuối cùng của mỗi người có lẽ chỉ gói gọn trong một câu hỏi trước khi rút hầu bao: “Điều này có thật không?”.