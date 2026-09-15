Cảnh giác chiêu “người nhà dược sĩ” bán tam thất tại Bệnh viện Bạch Mai

Thời gian qua, lợi dụng tâm lý lo lắng, nhẹ dạ, cả tin của người bệnh và gia đình, một số đối tượng xấu đã thực hiện các hành vi chèo kéo, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngay trong khuôn viên bệnh viện và trên không gian mạng.

Mới đây, trên Facebook, một thành viên của “Hội chia sẻ kinh nghiệm khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai” đăng bài chia sẻ về việc người thân bị tiếp cận và mời mua tam thất khi đến thăm khám tại bệnh viện.

Theo nội dung bài viết, trong lúc chờ kết quả khám, mẹ của người đăng bài được hai người đến bắt chuyện và giới thiệu bán tam thất để chữa bệnh. Hai người này tự nhận là người nhà của một dược sĩ làm việc tại tầng 21 của Bệnh viện Bạch Mai. Tin lời, người phụ nữ đã chi 2 triệu đồng để mua sản phẩm.

Trước tình hình này, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, đồng thời phát thông tin cảnh báo để người dân chủ động nhận diện và phòng ngừa.

Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo các đối tượng có thể mạo danh người nhà bác sĩ, dược sĩ để tiếp cận, bán dược liệu cho người bệnh (Ảnh chụp màn hình)

Mạo danh người quen của bác sĩ, dược sĩ để bán “thần dược”

Theo lãnh đạo bệnh viện, một trong những thủ đoạn được cảnh báo là các đối tượng mạo danh “người nhà bác sĩ”, “người quen của dược sĩ” để tiếp cận bệnh nhân tại khu vực chờ. Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng đưa ra thông tin bịa đặt về các loại “thuốc nam”, “tam thất”, “dược liệu quý”, quảng cáo có thể chữa khỏi dứt điểm bệnh mạn tính hoặc ung thư, rồi tìm cách bán với giá cao.

“Bệnh viện khuyến cáo người bệnh và thân nhân không mua thuốc, dược liệu hoặc các sản phẩm điều trị từ những người tự tiếp cận, giới thiệu trong khuôn viên bệnh viện, đặc biệt với những sản phẩm được quảng cáo có khả năng chữa khỏi bệnh nhanh chóng hoặc dứt điểm”, lãnh đạo bệnh viện cho hay.

Ngoài ra, một thủ đoạn khác là lợi dụng tâm lý mệt mỏi, sốt ruột hoặc mong muốn được khám nhanh của người dân ở xa. Các đối tượng tự nhận có thể giúp người bệnh “đi cửa tắt”, chen ngang thứ tự khám hoặc lấy kết quả sớm để thu tiền môi giới.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng có thể bỏ trốn hoặc đưa người bệnh đến các cơ sở khám, chữa bệnh bên ngoài không bảo đảm chất lượng. Vì vậy, người bệnh cần thực hiện đúng quy trình khám, chữa bệnh của bệnh viện và tuyệt đối không giao dịch với các đối tượng trung gian tự phát.

Giả mạo fanpage, trang thông tin Bệnh viện Bạch Mai

Trên không gian mạng, các đối tượng có thể lập tài khoản mạng xã hội giả mạo tên, hình ảnh, logo của Bệnh viện Bạch Mai nhằm tạo lòng tin. Từ những tài khoản này, chúng quảng cáo, bán thực phẩm chức năng hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn trực tuyến có thu phí trái phép.

Bệnh viện khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ nguồn thông tin trước khi cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hoặc sử dụng các dịch vụ được giới thiệu trên mạng. Khi có nhu cầu khám, chữa bệnh, người dân nên thực hiện thông qua các kênh và quy trình chính thức của bệnh viện.

Theo lãnh đạo bệnh viện, đơn vị luôn đảm bảo công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi người bệnh luôn được xác định là ưu tiên hàng đầu. Theo đó, lực lượng an ninh - bảo vệ phối hợp với công an phường tăng cường lực lượng túc trực, tuần tra liên tục 24/7 tại các sảnh khám, hành lang và khuôn viên bệnh viện.

Để bảo đảm an toàn tài sản và sức khỏe trong quá trình khám, chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai đề nghị người bệnh và thân nhân chỉ mua thuốc tại hệ thống nhà thuốc chính thức của bệnh viện. Thuốc điều trị phải được bác sĩ kê đơn và được mua trực tiếp tại các nhà thuốc nằm trong khuôn viên bệnh viện, có bảng hiệu và niêm yết giá công khai.

Người bệnh cần thực hiện việc đăng ký, đóng viện phí và nhận kết quả trực tiếp tại các quầy thủ tục của bệnh viện, tuyệt đối không giao dịch hoặc thực hiện các thủ tục thông qua bất kỳ trung gian nào.

Khi phát hiện đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu chèo kéo, lừa đảo hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, người bệnh và thân nhân có thể báo trực tiếp cho nhân viên an ninh, bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại khu vực gần nhất. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ đường dây nóng của Bệnh viện Bạch Mai theo số 096 9851616.