Cảnh giác với chiêu trò mạo danh Bộ NN&MT qua ứng dụng “GDPX” kêu gọi nhận token

Thời gian gần đây, trên các nền tảng như YouTube, TikTok và một số diễn đàn trực tuyến xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo ứng dụng mang tên “GDPX”, kêu gọi người dùng tải về, đăng ký tài khoản để nhận “token” và tham gia giao dịch, với thông tin tự nhận có liên quan đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.

Công dân Nguyễn Mạnh Cường (Ninh Bình) đã gửi câu hỏi tới Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đề nghị xác minh tính xác thực. Theo phản ánh, nhiều video và bài viết sử dụng hình ảnh, logo, thậm chí văn bản có dấu đỏ của cơ quan nhà nước nhằm tạo niềm tin, kèm theo các lời mời nhận thưởng token, “điểm danh”, làm nhiệm vụ và có thể quy đổi thành tiền.

Một số nội dung còn lan truyền hình ảnh văn bản được cho là của cơ quan chức năng, đề cập hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản và nền tảng “GDPX”. Giao diện ứng dụng cũng được quảng bá với các tính năng như tích điểm, chuyển đổi “DP”, mã giới thiệu, “đào miễn phí” hay “rút tiền sau KYC”, dễ gây hiểu nhầm đây là chương trình chính thức của Nhà nước trong lĩnh vực chuyển đổi số nông nghiệp.

Cảnh giác với những nội dung không đúng sự thật về việc nhà nước phát hành token.

Ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khẳng định, các thông tin trên là không đúng sự thật. Bộ không triển khai bất kỳ dự án nào phát hành token, kêu gọi tải ứng dụng hay tham gia giao dịch tài sản số dưới tên “GDPX”. Hiện đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, Phòng 4T (Phòng Thông tin – Truyền thông) của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã được giao theo dõi, xác minh và phối hợp xử lý thông tin, nhằm kịp thời cảnh báo, ngăn chặn các nội dung mạo danh, lừa đảo lan truyền trên mạng.

Các chuyên gia cảnh báo, việc lợi dụng uy tín cơ quan nhà nước để quảng bá ứng dụng, dự án chưa được kiểm chứng là rất đáng lo ngại. Trong bối cảnh Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý về tài sản số và blockchain, các mô hình “nhận thưởng – giao dịch token” tiềm ẩn nhiều rủi ro như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập trái phép dữ liệu cá nhân.

Thực tế, các mô hình này thường phát tán mã mời, tặng token ban đầu để thu hút người dùng, sau đó khuyến khích “làm nhiệm vụ”, “điểm danh” hoặc nạp tiền. Khi đạt đủ số lượng người tham gia, nền tảng có thể thay đổi chính sách, hạn chế rút tiền hoặc biến mất, gây thiệt hại cho người dùng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các nội dung quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là những thông tin gắn với cơ quan nhà nước hoặc xu hướng công nghệ như blockchain, tài sản số. Người dân không nên vội vàng tải ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân, thực hiện KYC hay tham gia giao dịch tài chính khi chưa được xác minh rõ ràng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần chủ động phản ánh tới cơ quan chức năng, trong đó có Phòng 4T của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để kịp thời kiểm tra, xử lý, góp phần ngăn chặn, tránh bị lợi dụng và bảo vệ quyền lợi của chính mình.