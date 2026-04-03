“Canh lửa” giữ rừng mùa hanh khô

Tại bản Đồng Tâm, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La nơi có hơn 1.000 ha rừng được cộng đồng nhận khoán chăm sóc, bảo vệ, nhiều năm qua, diện tích rừng vẫn được giữ nguyên trạng. Người dân duy trì thường xuyên việc tuần tra, phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa trong mùa nắng nóng. Ý thức “giữ rừng là giữ sinh kế” đã trở thành hành động tự giác của mỗi hộ dân.

Ông Lò Văn Hoan, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Đồng Tâm cho biết, người dân trong bản duy trì thường xuyên việc tuần tra, kiểm soát, phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa vào mùa khô. Mỗi hộ gia đình đều ý thức rõ: giữ rừng là giữ nguồn nước, giữ môi trường sống và cũng là giữ sinh kế lâu dài cho chính mình.

“Bà con phát, làm nương gần rừng để đảm bảo không bị cháy rừng, chúng tôi sẽ tuyên truyền cho bà con là được đốt trong buổi sáng thôi. Về công tác bảo vệ rừng, chúng tôi sẽ tuyên truyền cho bà con phối hợp cùng kiểm lâm địa bàn kiểm tra và phát đường băng để đảm bảo cho khu vực rừng của bản quản lý”, ông Lò Văn Hoan nói.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Khu vực I tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo vệ, phóng cháy, chữa cháy rừng mùa hanh khô

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Hạt Kiểm lâm Khu vực I hiện quản lý hơn 53.000 ha rừng trên địa bàn 4 xã: Quỳnh Nhai, Mường Giôn, Mường Chiên và Mường Sại, trong đó khoảng một nửa là rừng khu vực lòng hồ. Đây không chỉ là “lá chắn” bảo vệ môi trường sinh thái, chống xói mòn, sạt lở mà còn góp phần quan trọng bảo vệ an toàn công trình thủy điện và sinh kế của người dân vùng hồ.

Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa nắng nóng, lực lượng kiểm lâm đã bám sát cơ sở, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng lửa an toàn, đúng quy định.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng khu vực lòng hồ

Anh Đậu Quang Trung, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn khu vực xã Quỳnh Nhai chia sẻ: “Chúng tôi đã đến trực tiếp cơ sở, những bà con sống gần rừng tuyên truyền cho bà con đốt lửa, sử dụng lửa đúng quy định. Thứ nhất là khi đốt nương phải đảm bảo thời gian, đảm bảo biện pháp PCCC rừng, làm cả đường băng cản lửa và các đám nhỏ, khi đốt phải có người canh gác lửa rừng. Khi bà con phát hiện hành vi, vi phạm về pháp luật thì trước tiên sẽ báo cáo về kiểm lâm địa bàn cũng như ban quản lý bản để tổ chức phối hợp ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi, vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp”.

Xác định rõ vai trò đặc biệt của diện tích rừng khu vực này, Hạt Kiểm lâm Khu vực I đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức, gắn trách nhiệm bảo vệ rừng với quyền lợi thiết thực của người dân.

Treo biển cảnh báo, biển cấm nhằm tăng cường ý thức của người dân trong việc bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng

Theo ông Lường Văn Cương, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực I, Chi cục Kiểm lâm Sơn La, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng với gần 1.000 lượt người tham gia; hướng dẫn chủ rừng cộng đồng, hộ gia đình xây dựng hơn 160 phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

“Nội dung này chúng tôi đã tuyên truyền bằng ba hình thức, gồm tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của cơ sở bản, xóm và tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở bản, xóm. Đặc biệt là khu vực rất khó tiếp cận như vùng lòng hồ này, thì chúng tôi sử dụng Flycam cũng như phần mềm ảnh viễn thám, phần mềm chuyên ngành của kiểm lâm. Nâng cao chất lượng công vụ của anh em kiểm lâm địa bàn cũng như tất cả anh em phụ trách tại cơ sở thường xuyên kiểm tra đột xuất cùng như kiểm tra định kỳ về công tác tuần tra kiểm soát quản lý rừng, bảo vệ rừng”, ông Lường Văn Cương cho hay.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và ý thức, trách nhiệm của người dân, công tác phòng, chống cháy rừng tại Sơn La đang được triển khai hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc “lá phổi xanh” nơi vùng cao, đặc biệt trong những tháng cao điểm hanh khô.