Cảnh sát biển 4 tham gia phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn đặc khu Phú Quốc

Trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, trong 2 ngày 28 và 29/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với UBND đặc khu Phú Quốc triển khai các hoạt động diệt loăng quăng, bọ gậy kết hợp phun hóa chất phòng, chống sốt xuất huyết tại địa bàn các khu phố An Thới, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và chủ động kiểm soát dịch bệnh.

Quán triệt, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ.

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 15/10/2026, trên địa bàn đặc khu Phú Quốc ghi nhận 1.247 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, các khu phố địa bàn An Thới ghi nhận 842 trường hợp, chiếm 67,52% tổng số ca mắc toàn đặc khu.

Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết mưa xen kẽ nắng nóng đã tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản; nhiều vật dụng, khu vực đọng nước chưa được xử lý triệt để. Bên cạnh đó, dân số biến động tăng nhanh, hoạt động du lịch, dịch vụ và xây dựng phát triển, với số công nhân tại các công trình phục vụ APEC khoảng hơn 10.000 người, gây khó khăn cho công tác quản lý, tuyên truyền và tổ chức phòng, chống dịch. Ý thức tự phòng bệnh của một bộ phận người dân còn hạn chế; việc diệt loăng quăng, bọ gậy và vệ sinh môi trường hằng tuần chưa được duy trì thường xuyên.

Trước thực tế đó, gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, hướng dẫn người dân duy trì thói quen kiểm tra, diệt loăng quăng, bọ gậy định kỳ hằng tuần, không để phát sinh các ổ muỗi truyền bệnh; kiểm tra các dụng cụ, vật chứa nước trong và xung quanh nhà ở như lu, khạp, bể nước, xô, chậu, vỏ xe, chai lọ, máng xối và các vật dụng có nguy cơ đọng nước. Qua kiểm tra, tập trung phát hiện, xử lý các ổ loăng quăng, bọ gậy; đổ bỏ nước ở những vật chứa không cần thiết, lật úp hoặc đậy kín dụng cụ chứa nước, thay nước và vệ sinh các vật dụng sinh hoạt.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ tích cực khơi thông cống rãnh, xử lý các điểm nước đọng, thu gom phế thải có khả năng chứa nước, vệ sinh môi trường và phát quang những khu vực có nguy cơ trở thành nơi trú ngụ, sinh sản của muỗi. Tích cực tham gia các đội phun hóa chất theo sự phân công, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra các dụng cụ, vật chứa nước có nguy cơ trở thành nơi trú ngụ, sinh sản của muỗi.

Thông qua các hoạt động thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác dân vận, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người dân trong phòng, chống sốt xuất huyết, chung tay cùng địa phương kiểm soát dịch bệnh, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn.