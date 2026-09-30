English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Thứ Tư, 23:10, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thực hiện kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện “Tháng cao điểm” chống khai thác IUU, trong hai ngày 29 - 30/9, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã tiến hành kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Đoàn công tác tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; công tác nắm, quản lý tình hình tàu cá hoạt động trên biển; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân và công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương trong phòng, chống khai thác IUU.

kiem tra cong tac chong khai thac iuu tai bo tu lenh vung canh sat bien 4 hinh anh 1
Đại tá Nguyễn Phùng Hưng - Phó Cục trưởng, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu kết luận kiểm tra

Quá trình kiểm tra thực tế tại cơ quan, đơn vị và Trung tâm chỉ huy nhận thấy, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức Đợt thi đua thực hiện “Tháng cao điểm” chống khai thác IUU với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, tổng kết Đợt thi đua, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã trao tặng Giấy khen cho 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo 43 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, đi được trên 20.000 hải lý an toàn.

Tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá chặt chẽ, liên tục; kịp thời gọi điện tuyên truyền, nhắc nhở hơn 200 lượt chủ tàu có tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình (VMS); phát hiện, kiểm tra, bắt giữ, đưa về bờ xử lý 2 vụ/2 tàu cá tàng trữ, vận chuyển trái phép 4 thiết bị VMS của tàu cá khác; xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ/10 tàu cá; bắt giữ, xử lý 1 tàu cá vận chuyển gần 130.000 lít dầu D.O không có giấy tờ hợp pháp.

Tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền các hoạt động chống khai thác IUU, nhất là kết quả “Tháng cao điểm” trên hệ thống truyền thanh nội bộ các cấp, báo đài trung ương và địa phương, phối hợp với Trung tâm PT - TH Quân đội xây dựng 1 phóng sự phát sóng trên kênh QPVN và các đài địa phương, góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong nhiệm vụ chống khai thác IUU. Phối hợp tổ chức tuyên truyền chống khai thác IUU tại 8 địa điểm, tổ chức 2 “Phiên tòa giả định” và 3 Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên địa bàn các tỉnh An Giang, Cà Mau, thành phố Cần Thơ thu hút hơn 3.500 cán bộ, nhân dân tham dự. 

kiem tra cong tac chong khai thac iuu tai bo tu lenh vung canh sat bien 4 hinh anh 2
Đoàn công tác kiểm tra sổ sách, hồ sơ nghiệp vụ.

Đại tá Nguyễn Phùng Hưng - Phó Cục trưởng, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá cao những kết quả Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; đề nghị thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của trên; duy trì chặt chẽ công tác nắm tình hình, quản lý tàu cá; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU. 

 

CTV Đức Thái - Lam Hiếu/VOV- ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang
Ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

VOV.VN - Chiều 23/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

Ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

VOV.VN - Chiều 23/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công an xã ở Đồng Nai giăng dây cảnh báo, hỗ trợ học sinh qua vùng ngập sâu
Công an xã ở Đồng Nai giăng dây cảnh báo, hỗ trợ học sinh qua vùng ngập sâu

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại xã Đak Lua, TP Đồng Nai ngập sâu, nước chảy xiết. Công an xã đã triển khai giăng dây, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông và hỗ trợ đưa đón học sinh qua các điểm ngập nguy hiểm.

Công an xã ở Đồng Nai giăng dây cảnh báo, hỗ trợ học sinh qua vùng ngập sâu

Công an xã ở Đồng Nai giăng dây cảnh báo, hỗ trợ học sinh qua vùng ngập sâu

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại xã Đak Lua, TP Đồng Nai ngập sâu, nước chảy xiết. Công an xã đã triển khai giăng dây, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông và hỗ trợ đưa đón học sinh qua các điểm ngập nguy hiểm.

Bà Trần Thị Thanh Hương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang
Bà Trần Thị Thanh Hương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang

VOV.VN -  Sáng nay (22/9), HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung cấp thiết, quan trọng thuộc thẩm quyền và tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Trần Thị Thanh Hương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang

Bà Trần Thị Thanh Hương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang

VOV.VN -  Sáng nay (22/9), HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung cấp thiết, quan trọng thuộc thẩm quyền và tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

CAEXPO 2026: An Giang cùng các “Thành phố quyến rũ” quảng bá bản sắc và tiềm năng
CAEXPO 2026: An Giang cùng các “Thành phố quyến rũ” quảng bá bản sắc và tiềm năng

VOV.VN - Tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23 năm 2026, tỉnh An Giang của Việt Nam là một trong các địa phương đại diện cho các nước ASEAN và Trung Quốc tham gia khu trưng bày “Thành phố quyến rũ”, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm địa phương chất lượng cao và tiềm năng hợp tác, đầu tư.

CAEXPO 2026: An Giang cùng các “Thành phố quyến rũ” quảng bá bản sắc và tiềm năng

CAEXPO 2026: An Giang cùng các “Thành phố quyến rũ” quảng bá bản sắc và tiềm năng

VOV.VN - Tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23 năm 2026, tỉnh An Giang của Việt Nam là một trong các địa phương đại diện cho các nước ASEAN và Trung Quốc tham gia khu trưng bày “Thành phố quyến rũ”, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm địa phương chất lượng cao và tiềm năng hợp tác, đầu tư.

Phụ nữ vùng biên An Giang với mô hình tự quản đường biên, cột mốc
Phụ nữ vùng biên An Giang với mô hình tự quản đường biên, cột mốc

VOV.VN - Mô hình “Tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc” tại phường Tịnh Biên, An Giang góp phần nâng cao ý thức người dân, giữ vững an ninh, trật tự và gắn kết với lực lượng chức năng.

Phụ nữ vùng biên An Giang với mô hình tự quản đường biên, cột mốc

Phụ nữ vùng biên An Giang với mô hình tự quản đường biên, cột mốc

VOV.VN - Mô hình “Tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc” tại phường Tịnh Biên, An Giang góp phần nâng cao ý thức người dân, giữ vững an ninh, trật tự và gắn kết với lực lượng chức năng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp