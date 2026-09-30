Kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Đoàn công tác tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; công tác nắm, quản lý tình hình tàu cá hoạt động trên biển; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân và công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương trong phòng, chống khai thác IUU.

Đại tá Nguyễn Phùng Hưng - Phó Cục trưởng, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu kết luận kiểm tra

Quá trình kiểm tra thực tế tại cơ quan, đơn vị và Trung tâm chỉ huy nhận thấy, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức Đợt thi đua thực hiện “Tháng cao điểm” chống khai thác IUU với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, tổng kết Đợt thi đua, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã trao tặng Giấy khen cho 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo 43 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, đi được trên 20.000 hải lý an toàn.

Tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá chặt chẽ, liên tục; kịp thời gọi điện tuyên truyền, nhắc nhở hơn 200 lượt chủ tàu có tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình (VMS); phát hiện, kiểm tra, bắt giữ, đưa về bờ xử lý 2 vụ/2 tàu cá tàng trữ, vận chuyển trái phép 4 thiết bị VMS của tàu cá khác; xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ/10 tàu cá; bắt giữ, xử lý 1 tàu cá vận chuyển gần 130.000 lít dầu D.O không có giấy tờ hợp pháp.

Tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền các hoạt động chống khai thác IUU, nhất là kết quả “Tháng cao điểm” trên hệ thống truyền thanh nội bộ các cấp, báo đài trung ương và địa phương, phối hợp với Trung tâm PT - TH Quân đội xây dựng 1 phóng sự phát sóng trên kênh QPVN và các đài địa phương, góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong nhiệm vụ chống khai thác IUU. Phối hợp tổ chức tuyên truyền chống khai thác IUU tại 8 địa điểm, tổ chức 2 “Phiên tòa giả định” và 3 Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trên địa bàn các tỉnh An Giang, Cà Mau, thành phố Cần Thơ thu hút hơn 3.500 cán bộ, nhân dân tham dự.

Đoàn công tác kiểm tra sổ sách, hồ sơ nghiệp vụ.

Đại tá Nguyễn Phùng Hưng - Phó Cục trưởng, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá cao những kết quả Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; đề nghị thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của trên; duy trì chặt chẽ công tác nắm tình hình, quản lý tàu cá; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU.