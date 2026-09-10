Cao Bằng đưa chuyển đổi số đến từng nhà

Ở tuổi ngoài 70, ông Nguyễn Xuân Phán, tổ dân phố Tam Trung, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng vẫn chủ động sử dụng Zalo, Facebook hàng ngày để cập nhật thông tin.

Khi mới làm quen với điện thoại thông minh, ông Nguyễn Xuân Phán không tránh khỏi lúng túng vì tuổi cao, mắt kém. Nhờ đoàn viên thanh niên và cán bộ tổ dân phố trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, ông Phán đã có thể sử dụng các nền tảng phổ biến để liên lạc, đọc tin và theo dõi những thông tin từ Trung ương đến địa phương.

“Khi mới vào làm thì cũng có những lúng túng, nhưng được sự giúp đỡ của các cháu đoàn viên thanh niên và các lãnh đạo, nên chúng tôi cũng đã mở mang ra, rất thuận lợi một cái là bây giờ ở nhà về nghỉ rồi, được cập nhật rất nhanh các thông tin từ Trung ương đến địa phương nên chúng tôi rất phấn khởi, và quyết tâm học nhiều hơn nữa dù đã hơn 70 tuổi rồi. Cũng rất mong được học nhiều hơn nữa để thuần thục hơn. Tôi rất cảm ơn các đoàn viên thanh niên, lãnh đạo tổ dân phố đã đến hướng dẫn mặc dù trời mưa rất to. Tuy rằng mắt thì đã kém rồi, nhưng với sự tận tình của mọi người, tôi đã biết được nhiều về công nghệ số, nhất là như Facebook, Zalo… Những thông tin từ Trung ương đến địa phương, ví dụ như các nghị quyết, tuy chúng tôi không được học nhưng qua điện thoại chúng tôi đều đã biết và nắm được, rất cập nhật, rất nhanh chóng và rất tốt với người dân", ông Nguyễn Xuân Phán chia sẻ.

Nhờ sự hướng dẫn tận tình, ở tuổi ngoài 70, ông Nguyễn Xuân Phán, tổ dân phố Tam Trung, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng vẫn chủ động sử dụng Zalo, Facebook hàng ngày để cập nhật thông tin từ trung ương đến địa phương chỉ bằng chiếc điện thoại thông minh

Câu chuyện của ông Phán phần nào cho thấy những khó khăn đầu tiên không chỉ nằm ở thiết bị, mà ở tâm lý ngại công nghệ và thiếu người hướng dẫn. Vì vậy, mô hình “Khu dân cư Kết nối số” được triển khai không chỉ tổ chức các buổi tập trung tại nhà văn hóa mà tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên và lực lượng nòng cốt của tổ dân phố còn đến từng hộ, hướng dẫn theo cách “cầm tay chỉ việc”, ưu tiên người cao tuổi và những người ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ.

Từ nhu cầu tiếp nhận thông tin, việc hướng dẫn được mở rộng sang những công việc gần với đời sống hằng ngày như thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng ứng dụng Nông dân Việt Nam và giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Với hội viên nông dân, đây là cơ hội được tiếp cận thêm một kênh bán hàng, từng bước giảm phụ thuộc vào cách tiêu thụ truyền thống.

Đoàn viên thanh niên phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng đến tận nhà người dân hướng dẫn kỹ năng số

Chị Ngô Thị Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Nùng Trí Cao cho biết, các nội dung về kỹ năng số được lồng ghép vào sinh hoạt hội. Bên cạnh hỗ trợ bán hàng, hội viên cũng được nhắc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội.

“Thực hiện công nghệ số trước hết là hướng dẫn cho hội viên tiếp cận công nghệ số bằng cách biết sử dụng thành thạo về Zalo, Facebook… Sau đó chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người thành thạo, thông dụng sử dụng các đường link cài đặt công nghệ số, như app Nông dân Việt Nam, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế lồng ghép qua các buổi họp, sinh hoạt và hướng dẫn hội viên thực hiện các chỉ thị của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 57. Chúng tôi cũng quán triệt tuyên truyền vận động hội viên cảnh giác với các thông tin trên mạng, làm sao sử dụng cho chính xác, thận trọng, phải được kiểm chứng rõ ràng, không chia sẻ, lan tỏa những thông tin sai lệch. Với các sản phẩm nông nghiệp chúng tôi đang dần đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản cho hội viên, như hướng dẫn mọi người livestream bán hàng để chia sẻ sản phẩm rộng rãi như gà, vịt, cá, rau màu mà hội viên sản xuất", chị Thảo cho hay.

Từ nhu cầu tiếp nhận thông tin, các nội dung về kỹ năng số được lồng ghép vào sinh hoạt. Bên cạnh việc hỗ trợ bán hàng, người dân cũng được nhắc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội

Sau thời gian đầu thí điểm mô hình “Khu dân cư Kết nối số”, đến nay, hơn 300 người dân của tổ dân phố Tam Trung đã được hỗ trợ tiếp cận và sử dụng các tiện ích số. Kết quả này chỉ là bước đầu, nhưng cho thấy cách hướng dẫn trực tiếp phù hợp với một khu dân cư có nhiều nhóm tuổi và trình độ sử dụng công nghệ khác nhau.

Những thay đổi tưởng như nhỏ bé ấy đang cho thấy chuyển đổi số không còn là câu chuyện xa vời, mà đang từng bước hiện hữu trong từng khu dân cư, từng gia đình – qua đó đưa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW đi vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể, gần gũi và thiết thực

Ông Nguyễn Văn Long, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tam Trung cho biết, mô hình tập trung vào những kỹ năng có thể sử dụng ngay như tra cứu thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và tiếp cận các tiện ích thiết yếu. Môi trường số cũng giúp cán bộ cơ sở cập nhật nhanh thông tin về phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật sản xuất và các chính sách hỗ trợ.

“Hiện nay tổ dân phố đang tập trung thí điểm khu dân cư kết nối số để mang chuyển đổi số đến từng người dân, từng hộ gia đình, giúp sử dụng công nghệ số một cách thiết thực trong đời sống hằng ngày. Trong đó tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ bà con thực hiện các thủ tục hành chính. Hướng dẫn người dân nhanh chóng tra cứu các thông tin, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận các tiện ích của chuyển đổi số. Qua khảo sát người dân đều rất hưởng ứng, nhiều người đã tiếp cận rất nhanh" - Ông Nguyễn Văn Long cho biết.

Mô hình đang đặt mục tiêu cao hơn cho các tổ dân phố thí điểm, từ 80 đến 90% số hộ được tiếp cận những nền tảng số cơ bản. Điều đáng chú ý là mục tiêu không dừng ở số người cài đặt ứng dụng, mà hướng đến khả năng sử dụng giúp người dân biết gửi phản ánh qua mã QR, quảng bá sản phẩm và từng bước tiếp cận các dữ liệu phục vụ quản lý ở cơ sở.

Những chuyển biến bước đầu từ mô hình thí điểm “Khu dân cư Kết nối số” tại Cao Bằng cho thấy tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW đang từng bước đi vào cuộc sống, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với mỗi gia đình và cộng đồng dân cư

“Mục tiêu phường muốn hướng đến đó là ít nhất 80-90% các hộ dân ở những tổ thí điểm sẽ được tiếp cận nền tảng số cơ bản nhất, ví dụ như biết sử dụng Zalo, Facebook, có thể phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các mã QR, có thể quảng bá các sản phẩm nông sản trên địa bàn. Sau đó là có thể đến những dữ liệu sâu hơn, ví dụ như dữ liệu đảng viên...”, bà Mã Thị Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng cho biết thêm.

Từ một chiếc điện thoại thông minh, những tiện ích của công nghệ đang dần trở thành công cụ thiết thực trong đời sống hằng ngày. Người cao tuổi có thể chủ động tiếp cận thông tin, nông dân có thêm cơ hội đưa sản phẩm lên môi trường số, còn cán bộ cơ sở có thêm kênh kết nối, lắng nghe và giải quyết nhu cầu của người dân. Những thay đổi tưởng như nhỏ bé ấy đang cho thấy chuyển đổi số không còn là câu chuyện xa vời, mà đang từng bước hiện hữu trong từng khu dân cư, từng gia đình – qua đó đưa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW đi vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể, gần gũi và thiết thực.