Nghị quyết 57: Chuyển từ “khai mở” sang tạo chuyển biến thực chất

Ngày 7/9, tại trụ sở Bộ Công an, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57 Trung ương) có cuộc họp với thành viên Hội đồng Tư vấn quốc gia thuộc Ban Chỉ đạo.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn quốc gia, chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu ý kiến góp ý, hiến kế cụ thể nhằm thúc đẩy việc triển khai Nghị quyết 57 trong thời gian tới. Điểm đáng chú ý được đặt ra là Nghị quyết 57 đã hoàn thành một giai đoạn quan trọng – khai mở về tư duy, thể chế và nguồn lực, tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại tướng Lương Tam Quang chỉ rõ, tại cuộc họp kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 57, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, Nghị quyết 57 đã hoàn thành giai đoạn mở đường rất quan trọng, đó là khơi thông tư duy, thể chế và nguồn lực cho phát triển. Nếu như trước đây điểm nghẽn lớn nhất là nhận thức, thể chế và cơ chế chính sách, thì hiện nay điểm nghẽn chủ yếu đã chuyển sang khâu tổ chức thực hiện. Nói cách khác, Nghị quyết 57 đã hoàn thành giai đoạn khai mở đường đi, nay chuyển sang giai đoạn đi đến đích. Việc kiện toàn Ban chỉ đạo cũng chính là sự chuyển giao từ giai đoạn hoạch định chiến lược sang giai đoạn kiến tạo kết quả.

“Tại Cuộc họp này chúng ta sẽ không bàn về việc cần làm gì, các đồng chí trao đổi làm thế nào để tạo ra được những chuyển biến thật sự trong thực tiễn? Làm thế nào để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trở thành phương thức phát triển mới của đất nước ở mỗi bộ, ngành, địa phương”, Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng Tư vấn quốc gia đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, trong đó nhấn mạnh việc phải xác định rõ sản phẩm, nhiệm vụ, nguồn lực và chủ thể chịu trách nhiệm. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT cho rằng, khi Nghị quyết 57 đã hoàn thành giai đoạn “khai mở”, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tổ chức hành động để tạo ra kết quả thực chất, có sức lan tỏa. Với danh mục 10 công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược, từng nhiệm vụ cần được triển khai theo tinh thần “6 rõ”.

“Cái thiếu của chúng ta chính '6 rõ' là: sản phẩm, mô hình, thời hạn báo, rồi chúng ta phải nói rõ đầu tư bao nhiêu, thu lại thế nào; và đặc biệt là rõ về nguồn lực. Tóm lại, mong muốn mỗi danh mục chúng ta sẽ phải rất chi tiết và phải có một người chịu trách nhiệm chính”, ông Trương Gia Bình nhấn mạnh.

Ông Trương Gia Bình phát biểu tại cuộc họp (Ảnh phải)

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC cho rằng, khi điểm nghẽn đang chuyển từ thể chế sang tổ chức thực hiện, một trong những vấn đề then chốt là cơ chế tuyển chọn lực lượng đủ năng lực triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược.

“Chính phủ và Ban Chỉ đạo có thể chọn ra từ 5 đến 10 doanh nghiệp dẫn dắt còn gọi là doanh nghiệp đầu tàu. Trong 10 doanh nghiệp này thì phải xác định cho mỗi một doanh nghiệp có thế mạnh gì, từng doanh nghiệp cũng sẽ phải trình bày lên thế mạnh, và trên cơ sở đấy thì mình sẽ phải xây dựng một cái cơ chế để làm sao mà tuyển chọn được đúng người mà mình sẽ giao nhiệm vụ. Hiện nay chúng ta đã xác định được 10 bài toán về công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm, lấy đấy chính là đầu bài để chúng ta tuyển chọn những cái doanh nghiệp mà đáp ứng được các cái yêu cầu”, theo ông Nguyễn Trung Chính.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của chuyên gia, nhà khoa học, mong muốn Hội đồng Tư vấn quốc gia trở thành “ngọn hải đăng soi đường”, góp phần tạo đột phá trong thực hiện Nghị quyết 57. Thời gian tới, Hội đồng tập trung ba nhóm nhiệm vụ: đề xuất ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào từng ngành, lĩnh vực, địa phương; xác định quy định, quy trình và giải pháp có thể triển khai ngay; nghiên cứu phát triển các tổ chức trung gian kết nối, chuyển giao, kiểm thử và giao dịch công nghệ.