Cao Bằng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dông lốc

Theo thông tin nhanh từ Văn phòng BCH Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, khoảng 3h đến 5h sáng nay (23/5) tại Cao Bằng có mưa dông trên diện rộng. Gió lớn kèm mưa to, lượng mưa có nơi trên 100mm khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái và nhiều diện tích hoa màu, cây lâm nghiệp bị gãy đổ. Các địa phương xảy ra dông lốc được xác định gồm các xã Quốc Toản, Cai Bộ, Phi Hải, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa; xã Hồng Sỹ, Mã Ba, Lương Can, Lương Thông, huyện Hà Quảng; xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An; xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình; xã Vinh Quý, An Lạc huyện Hạ Lang.

Một số hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hà Quảng, Cao Bằng giúp người dân xã Mã Ba khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiện các địa phương đang rà soát, thống kê thiệt hại cụ thể. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng khẩn trương hỗ trợ các gia đình bị hư hại nhà cửa để ổn định cuộc sống trước mắt. Thông tin từ Công an huyện Hà Quảng (Cao Bằng) cho biết đơn vị đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sỹ đến giúp người dân xã Mã Ba sửa chữa nhà cửa. Tại đây đã có tới 7 xóm bị ảnh hưởng do lốc xoáy xảy ra lúc 3h sáng, nhiều công trình nhà cửa, trụ sở bị tốc mái hoàn toàn.../.