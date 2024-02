Cao Bằng ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước trong vụ xuân

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino nên mùa khô năm 2023-2024 lưu lượng dòng chảy trên nhiều sông, suối tại Cao Bằng giảm, một số dòng chảy thiếu hụt 10-30% dẫn đến nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Hiện mực nước hồ Nà Tấu, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng chỉ đạt trên 30% công suất thiết kế.

Trước đó, đầu năm 2023 tại Cao Bằng, hạn hán cũng đã khiến khoảng 8.700 héc ta cây trồng bị ảnh hưởng, nhiều diện tích không thể cho thu hoạch. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt xảy ra tại nhiều địa phương và lực lượng Cảnh sát PCCC đã phải dùng xe bồn chở nước đến cấp cho hơn 2.000 hộ dân phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Để chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước trong những tháng tới. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy nông, các công ty thủy điện trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức, triển khai công tác ứng phó; Yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin dự báo khí tượng thủy văn, xác định mức độ ảnh hưởng đến từng địa bàn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Các địa phương, ngành hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân, các cơ sở y tế, giáo dục và các nhu cầu thiết yếu khác, kiên quyết không để người dân thiếu nước sinh hoạt và chủ động chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với khả năng điều tiết nước.

Ông La Chí Thành, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy nông Cao Bằng cho hay, hiện đơn vị quản lý 19 hồ chứa phục vụ tưới tiêu, tuy nhiên, do lượng mưa thấp nên dự kiến có 6 hồ trong nguy cơ thiếu nước, một số hồ chỉ đạt khoảng 30% -50% công suất. Do đó, bên cạnh việc khẩn trương tu bổ, gia cố công trình, đơn vị cũng khuyến cáo người dân sử dụng nước sản xuất một cách tiết kiệm, hiệu quả nhất.

Ông La Chí Thành nói: "Nếu không mưa thì việc cung cấp nước đủ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là lúa vụ xuân của hai huyện Hòa An, Hà Quảng sẽ gặp nhiều khó khăn. Về phía công ty cũng đã chủ động tích nước các công trình hồ chứa ngay sau vụ mùa 2023, tuy nhiên do thời tiết không mưa nên lượng nước tăng lên cũng không nhiều so với cuối vụ mùa của 2023. Công ty cũng đã lập kế hoạch lấy nước, mở nước và thông báo đến cho bà con nhân dân về tình hình nguồn nước để chủ động chuyển đổi giống cây trồng, chủ động gieo cấy, nhất là phải cấy đồng loạt để tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp 2024".