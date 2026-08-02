Xảy ra động đất tại Cao Bằng

Theo thông báo của Viện Các Khoa học Trái đất, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trận động đất xảy ra lúc 20h51 phút ngày 1/8, tại tọa độ 22,803 độ vĩ Bắc, 105,651 độ kinh Đông, thuộc khu vực xã Hưng Đạo.

Động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0 tại khu vực tâm chấn. Cơ quan chuyên môn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất này.

Vị trí trận động đất. (Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất)

Trên mạng xã hội, một số đoạn camera an ninh được người dân chia sẻ ghi lại âm thanh lớn, kèm rung lắc tại xã Hưng Đạo và một số khu vực lân cận. Hiện tượng chỉ kéo dài khoảng 1-2 giây. Đây là phản ánh của người dân; nguyên nhân của âm thanh chưa được cơ quan chuyên môn kết luận.

Trước đó, lúc 19h44 phút ngày 30/7, tại khu vực xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cũng xảy ra trận động đất có độ lớn 3,6, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất này được xác định có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo thang phân loại thông dụng, động đất có độ lớn từ 3,0-3,9 thuộc nhóm động đất yếu. Một số người có thể cảm nhận rung động và thấy đồ vật trong nhà lay nhẹ, nhưng các trận động đất ở mức này hiếm khi gây thiệt hại.