English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xảy ra động đất tại Cao Bằng

Chủ Nhật, 09:41, 02/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 1/8, một trận động đất có độ lớn 3,2 xảy ra tại xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng. Đây là trận động đất thứ 2 được ghi nhận trên địa bàn tỉnh trong vòng 3 ngày. Người dân tại khu vực tâm chấn và một số xã lân cận cảm nhận rõ rung lắc nhưng hiện chưa ghi nhận thiệt hại.

Theo thông báo của Viện Các Khoa học Trái đất, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trận động đất xảy ra lúc 20h51 phút ngày 1/8, tại tọa độ 22,803 độ vĩ Bắc, 105,651 độ kinh Đông, thuộc khu vực xã Hưng Đạo.

Động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0 tại khu vực tâm chấn. Cơ quan chuyên môn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất này.

xay ra dong dat tai cao bang hinh anh 1
Vị trí trận động đất. (Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất)

Trên mạng xã hội, một số đoạn camera an ninh được người dân chia sẻ ghi lại âm thanh lớn, kèm rung lắc tại xã Hưng Đạo và một số khu vực lân cận. Hiện tượng chỉ kéo dài khoảng 1-2 giây. Đây là phản ánh của người dân; nguyên nhân của âm thanh chưa được cơ quan chuyên môn kết luận.

Trước đó, lúc 19h44 phút ngày 30/7, tại khu vực xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cũng xảy ra trận động đất có độ lớn 3,6, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất này được xác định có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo thang phân loại thông dụng, động đất có độ lớn từ 3,0-3,9 thuộc nhóm động đất yếu. Một số người có thể cảm nhận rung động và thấy đồ vật trong nhà lay nhẹ, nhưng các trận động đất ở mức này hiếm khi gây thiệt hại.

ban_do_chan_tam_dong_dat.png

Xảy ra động đất 3.0 tại Kon Tum

VOV.VN - Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), hôm nay (12/6), tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.0 độ.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản chạy đua với thời gian để hỗ trợ nạn nhân động đất
Nhật Bản chạy đua với thời gian để hỗ trợ nạn nhân động đất

VOV.VN - Chính phủ và các địa phương của Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để giải cứu, hỗ trợ các nạn nhân của “Trận động đất Kumamoto” xảy ra vào ngày 28/7 vừa qua, trong bối cảnh thời tiết cực đoan nguy hiểm đang tiếp diễn. 

Nhật Bản chạy đua với thời gian để hỗ trợ nạn nhân động đất

Nhật Bản chạy đua với thời gian để hỗ trợ nạn nhân động đất

VOV.VN - Chính phủ và các địa phương của Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để giải cứu, hỗ trợ các nạn nhân của “Trận động đất Kumamoto” xảy ra vào ngày 28/7 vừa qua, trong bối cảnh thời tiết cực đoan nguy hiểm đang tiếp diễn. 

Nhật Bản xác nhận ít nhất 28 người thiệt mạng do động đất
Nhật Bản xác nhận ít nhất 28 người thiệt mạng do động đất

VOV.VN - Theo xác nhận của Chính phủ Nhật Bản, số người thiệt mạng do trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra vào hôm 28/7 tại khu vực Kyushu - miền Nam nước này đã tăng lên 28 trường hợp. Trong khi đó, công tác cứu trợ đối với cộng đồng người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng đang được khẩn trương triển khai.

Nhật Bản xác nhận ít nhất 28 người thiệt mạng do động đất

Nhật Bản xác nhận ít nhất 28 người thiệt mạng do động đất

VOV.VN - Theo xác nhận của Chính phủ Nhật Bản, số người thiệt mạng do trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra vào hôm 28/7 tại khu vực Kyushu - miền Nam nước này đã tăng lên 28 trường hợp. Trong khi đó, công tác cứu trợ đối với cộng đồng người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng đang được khẩn trương triển khai.

Thiệt hại do động đất tại Nhật Bản gia tăng, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mới
Thiệt hại do động đất tại Nhật Bản gia tăng, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mới

VOV.VN - Thiệt hại do trận động đất mạnh 7,1 độ chiều 28/7 tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu - miền Nam Nhật Bản, tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, các chuyên gia đã suy đoán được nguyên nhân gây động đất và đưa ra nhiều cảnh báo mới.

Thiệt hại do động đất tại Nhật Bản gia tăng, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mới

Thiệt hại do động đất tại Nhật Bản gia tăng, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mới

VOV.VN - Thiệt hại do trận động đất mạnh 7,1 độ chiều 28/7 tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu - miền Nam Nhật Bản, tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, các chuyên gia đã suy đoán được nguyên nhân gây động đất và đưa ra nhiều cảnh báo mới.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục