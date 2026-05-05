Cao Bằng yêu cầu nhà thầu gấp rút đẩy nhanh tiến độ Dự án đường tránh xã Hòa An

Dự án đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An cũ, nay là đường tránh xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng do UBND huyện Hòa An trước đây làm chủ đầu tư, với chiều dài 3,7km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi kết hợp cấp I đô thị. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng giảm tải lưu lượng phương tiện qua khu vực trung tâm xã trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời tạo dư địa mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chị Triệu Thị Huê, người dân xã Hòa An nói: “Cá nhân tôi thấy đường sá giao thông mấy năm trước khó khăn hơn nhiều so với bây giờ. Cơ sở hạ tầng giao thông đã được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều hơn. Tôi cũng mong muốn khi đầu tư thì làm một cách bài bản hơn, tránh tình trạng đầu thừa đuôi thẹo”.

Dự án đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An cũ, nay là đường tránh xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Sau gần 2 năm thi công mới đạt hơn 60% tổng khối lượng, trong khi theo kế hoạch, tháng 6/2026 phải hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND xã Hòa An, chủ đầu tư dự án, tiến độ thi công hiện nay đang là điểm nghẽn lớn nhất. Tính đến cuối tháng 4/2026, hai nhà thầu chính là Công ty TNHH Đông Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ân Phú mới đạt lần lượt 46,97% và 44,54% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, thời gian thực hiện hợp đồng chỉ còn chưa đầy 60 ngày. Đáng chú ý, các nhà thầu này đã 2 lần bị đơn vị tư vấn giám sát đánh giá chậm tiến độ. Không chỉ dừng ở việc đôn đốc, chủ đầu tư cũng đưa ra những cảnh báo mạnh đối với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng cho biết: “Trên cơ sở thời gian hiệu lực hợp đồng sắp hết, UBND xã đã tăng cường đi kiểm tra hiện trường và đôn đốc các nhà thầu, và căn cứ trên cơ sở báo cáo của tư vấn giám sát, chúng tôi đã ban hành các công văn yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, để đảm bảo trước ngày 20/6 sẽ bàn giao đưa vào sử dụng. Chúng tôi cũng phối hợp với BQL giao thông tỉnh, đơn vị tư vấn và các nhà thầu ra hiện trường đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, nhân công hơn nữa để đào, vận chuyển số lượng đất, đá bị sạt lở phát sinh do bão lũ gây ra. Với các nhà thầu cố tình chây ì, chậm trong thực hiện dự án thì khi hết hợp đồng, BQL sẽ chấm dứt hợp đồng và không thực hiện các hạng mục còn lại với dự án trên”.

Trước áp lực tiến độ, UBND xã Hòa An yêu cầu các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công liên tục để bù lại phần khối lượng bị chậm. Đồng thời, các đơn vị tư vấn giám sát, quản lý dự án cũng được yêu cầu bám sát hiện trường, kiểm tra khối lượng theo tuần, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.