Cao tốc 34.000 tỷ vừa thông xe đã hỏng: Cần sớm có câu trả lời thỏa đáng!

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được khởi công vào tháng 5/2013, đi qua TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi, dài hơn 139km với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1,64 tỷ USD (34.500 tỷ đồng), phần lớn trong số này là vốn vay.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa thông xe mới hơn 1 tháng nhưng đã xuất hiện nhiều điểm ổ gà, rạn nứt mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ảnh Zing.vn

Đây là đường cao tốc áp dụng thu phí kín và mức phí cao nhất được áp dụng từ đầu đến cuối tuyến là gần 800.000 đồng.

Ngay khi tuyến cao tốc có mức đầu tư kỷ lục này vừa thông xe mới hơn 1 tháng nhưng đã xuất hiện nhiều điểm ổ gà, rạn nứt mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cơn mưa đầu tháng 10 vừa qua được chủ đầu tư nhận định là thủ phạm chính khiến mặt đường cao tốc này “nổi” chi chít ổ gà.

Việc một công trình giao thông trị giá gần 2 tỷ USD vừa thông xe đã hỏng khiến không chỉ người dân và những người có tránh nhiệm phải suy nghĩ, đặt câu hỏi. Liệu chất lượng tuyến đường này có đảm bảo, quá trình thiết kế, thi công tuyến đường này có vấn đề. Có hay không sự rút ruột ở công trình này?

Chất lượng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có vấn đề?

Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ghi nhận, tại Km 47, mặt đường bị bong tróc cả đoạn dài. Các điểm hư hỏng rộng hơn 20cm, dài từ 20 đến 60cm.

Tại các vị trí như Km 45, Km 27, Km 28, Km 29 cũng xuất hiện nhiều chuỗi "ổ voi, ổ gà" kéo dài cả chục mét.

“Với vận tốc là 120 km/h được lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khi gặp ổ gà hầu như không tránh được. Nếu không phát hiện kịp thời, rất có thể xe mất lái, đâm vào dải phân cách dẫn đến tai nạn nghiêm trọng", một tài xế xe khách lo lắng.

Với tốc độ cho phép 100 km/giờ, nếu tài xế không quan sát kỹ, lọt vào "ổ gà" lớn như vậy rất dễ gây tai nạn, nhất là vào ban đêm.

Điều đáng nói là không chỉ đoạn 65 km từ TP Đà Nẵng đi Tam Kỳ bị hư hỏng, đoạn cao tốc từ TP Tam Kỳ đi tỉnh Quảng Ngãi vừa mới khánh thành vào ngày 2/9 vừa qua cũng xuất hiện nhiều vết lở tại các gói thầu như A1, A2...

Cũng tại đường cao tốc này, chỉ qua một trận mưa lớn đầu tháng 10 vừa rồi, nhiều đoạn taluy đã bị sạt lở, nhiều hạng mục biểu hiện xuống cấp, khó sửa chữa. Đặc biệt, thành cầu chui tại Km 76 đi qua huyện Núi Thành (Quảng Nam) có một đường nứt rộng làm nghiêng mảng bê-tông rất nguy hiểm.

Một số cống thoát nước, cống chui do thi công thiếu đồng bộ và chưa bảo đảm kỹ thuật khiến cho nước mưa tràn vào, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Cao tốc 34. 000 tỷ hỏng do mưa: Lý giải như đùa

Sau khi có thông tin tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa thông xe đã xuất hiện chi chít “ổ gà”, “ổ voi”, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã có báo cáo và cho biết, đơn vị này đang triển khai lực lượng gấp rút khắc phục các điểm xuất hiện "ổ gà" trên tuyến này.

Mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang được vá tạm thời thủ công bằng bê tông nhựa.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nguyên nhân xuất hiện nhiều "ổ gà" trên cao tốc là do xe tải nặng lưu thông với lưu lượng lớn.

Ông Thành lý giải tình trạng "ổ gà" không trải dài, chỉ bị cục bộ. Đoạn tuyến 65 km từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ bình thường chỉ có lưu lượng hơn 2.000 xe lưu thông, nay lên gần 6.000 xe mà chủ yếu là xe tải.

"Đối với xe tải nặng, chúng tôi chưa kiểm soát tải trọng. Một số vị trí xuất hiện ổ gà có thể do thoát nước chưa được tốt sau cơn mưa to, do cao độ, trũng nước rồi bánh xe nặng đè lên nhiều sẽ bong luôn lớp bê-tông nhựa. Không phải do chất lượng lớp bê-tông nhựa mà vấn đề ở thoát nước. Nếu chất lượng bê-tông nhựa thì đã bị cả vệt dài", ông Thành nói.

Ông Nguyễn Tiến Thành (phải) trao đổi với phóng viên. Ảnh Vietnamnet.

Cũng theo ông Thành, đoạn cao tốc từ TP Tam Kỳ đi tỉnh Quảng Ngãi mới đưa vào khai thác từ ngày 2/9 có ít "ổ gà" hơn, mỗi gói thầu chỉ có 2-3 điểm. Riêng đoạn 65 km đưa vào khai thác tháng 8/2017 thì mỗi gói thầu lên đến khoảng 10 điểm, đặc biệt gói thầu số 6 tại km 45 và gói 4 tại km 27 "ổ gà" nhiều hơn.

Không cho thu phí và cần lập đoàn thanh tra

Ngày 8/10, tại buổi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định về hạ tầng giao thông, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể nghiêm khắc phê bình các nhà thầu BOT chậm khắc phục tình trạng hư hỏng trên QL1A và QL19 qua tỉnh Bình Định.

Bộ trưởng Thể yêu cầu nhà thầu khắc phục trong năm nay, nếu không sẽ cấm nhà đầu tư BOT được thu phí.

QL1 qua Bình Định giống như "ruộng cày" vừa bị Bổ trưởng GTVT yêu cầu khắc phục nếu muốn tiếp tục thu phí.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh có QL1A và QL19 được đầu tư nâng cấp, mở rộng theo hình thức BOT và vốn trái phiếu Chính phủ. Sau gần 3 năm đưa vào sử dụng, đến nay nhiều đoạn trên 2 tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng.

“Tôi yêu cầu, 2 nhà đầu tư BOT tập trung sửa chữa một cách nhanh nhất, trong năm 2018 này phải cơ bản giải quyết xong tình hình giao thông trên QL1A. Nếu tuân thủ tốt thì cho làm tiếp, nếu không sẽ kiến nghị Bộ GTVT để xử lý hành chính, kể cả không loại trừ khả năng dự án kéo dài thì cấm không cho thu phí. Chừng nào sửa chữa hoàn chỉnh thì chúng ta mới cho thu phí”, ông Nguyễn Văn Thể quyết liệt chỉ đạo.

Rất mong, Bộ trưởng GTVT sẽ kiểm tra và có ý kiến liên quan đến con đường cao tốc tỷ đô này, thành lập tổ kiểm tra, kiểm toán, đánh giá độc lập xem việc thiết kế, thi công tuyến đường này được thực hiện như thế nào. Không thể vì một lý do nào mà làm ảnh hưởng đến toàn bộ ngành giao thông đang cần vốn. Nhất là thu hút vốn cho đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông; đường sắt cao tốc trong thời gian tới.

Cục quản lý đường bộ chỉ đạo khắc phục Ngày 9/10, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), cho biết sau khi báo chí phản ánh về việc trên đoạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện "ổ gà, ổ trâu", đoàn công tác của đơn vị đã đi kiểm tra. Ông Bình cho biết việc đánh giá chất lượng công trình phải được cơ quan chức năng kiểm định, đánh giá chứ không thể nhìn và quan sát để đánh giá được. "Nếu xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông hoặc xảy ra tai nạn, VEC phải chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT và pháp luật", ông Bình khẳng định.

Thời gian qua, câu chuyện BOT vẫn chưa hết “nóng”, người dân liên tục phản đối vì thu phí quá cao, thu sai. Tồn tại của các dự án BOT cũng không ít, nhất là chi phí đầu tư xây dựng đường cao tốc Việt Nam luôn nằm trên “đỉnh” của thế giới, cao hơn cả một số nước châu Âu, châu Mỹ.

Phần lớn kinh phí xây dựng cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đều từ vốn đi vay của JICA và WB, không ai khác chính người dân sẽ phải trả số nợ này .

34. 000 tỷ là con số lớn cho xuất đầu tư tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, nhưng con đường mới thông xe đã xuất hiện nhiều “dị tật”.

Những “ổ gà”, “ổ voi” ấy không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây lo lắng cho người tham gia giao thông mà còn thêm một lần nữa khiến niềm tin của người dân sụt giảm./.

