Cần quy định rõ tốc độ khai thác trên cao tốc phân kỳ

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024/TT-BGTVT (nay là Bộ Xây dựng), quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Các tuyến cao tốc 4 làn xe chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục có thể được áp dụng mức tốc độ tối đa 90km/h theo đề xuất mới của Bộ Xây dựng.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất giới hạn tốc độ khai thác tối đa không quá 90km/h đối với ô tô con và xe tải nhỏ lưu thông trên một số tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ có quy mô 4 làn xe nhưng chưa được bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục.

Đây là những tuyến đường có mỗi chiều 2 làn xe, bề rộng mỗi làn 3,5m. Thay vì có làn dừng khẩn cấp chạy xuyên suốt tuyến, các vị trí dừng xe khẩn cấp chỉ được bố trí thành từng đoạn riêng biệt, thường cách nhau khoảng 3-4km.

Theo Bộ Xây dựng, đặc điểm hạ tầng này đòi hỏi phải có quy định tốc độ khai thác phù hợp, bảo đảm an toàn cho các phương tiện trong quá trình lưu thông.

Lý giải về đề xuất trên, ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết hiện chưa có quy định cụ thể về tốc độ khai thác tối đa đối với đường cao tốc đầu tư phân kỳ có 4 làn xe nhưng chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Dự thảo sửa đổi Thông tư 38/2024 đề xuất giới hạn tốc độ không quá 90km/h đối với một số phương tiện lưu thông trên cao tốc 4 làn xe đầu tư phân kỳ.

Qua thực tế khai thác, việc bổ sung giới hạn tốc độ tối đa không quá 90km/h là cần thiết, tạo cơ sở để các cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong việc lập và tổ chức thực hiện phương án tổ chức giao thông.

Theo ông Điệp, việc sửa đổi, bổ sung quy định nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về tốc độ khai thác và khoảng cách an toàn của phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ, bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật hiện hành.

Đồng thời, quy định mới cũng hướng tới tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong việc xác định tốc độ khai thác tối đa, tối thiểu cho phép và khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.

Bổ sung nhiều quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn

Không chỉ đề xuất giới hạn tốc độ trên các tuyến cao tốc 4 làn xe đầu tư phân kỳ, dự thảo sửa đổi Thông tư 38/2024 còn bổ sung, điều chỉnh nhiều quy định liên quan đến tốc độ khai thác trên đường đô thị, xử lý các tình huống đặc thù trên đường cao tốc.

Dự thảo cũng đề cập việc quy định tốc độ tối đa đối với các nhóm phương tiện có đặc điểm vận hành và mức độ rủi ro khác nhau.

Theo Bộ Xây dựng, việc sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức giao thông, đồng thời tính đến đặc điểm hạ tầng và điều kiện an toàn thực tế trên từng loại đường.

Đối với các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ, việc xác định giới hạn tốc độ phù hợp được xem là cơ sở quan trọng để tổ chức khai thác hiệu quả, bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện hạ tầng chưa được đầu tư hoàn chỉnh.

Các đề xuất hiện nằm trong dự thảo Thông tư đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến.