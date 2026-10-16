Cao tốc thí điểm thông báo, hướng dẫn xử phạt vi phạm tốc độ và khoảng cách

Tốc độ, khoảng cách liên quan đến khoảng 18% số vụ tai nạn giao thông

Theo ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) cho biết, tới đây, việc kiểm soát tốc độ và khoảng cách an toàn trên đường cao tốc sẽ được triển khai đồng bộ hơn, trong đó chú trọng bố trí hệ thống biển báo, hướng dẫn trực quan và thông tin đến người dân trước khi áp dụng.

Tới đây, Bộ Xây dựng sẽ thông báo tuyến đường cao tốc xử phạt quy định về tốc độ, khoảng cách.

Theo ông Lê Kim Thành, thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đạt nhiều kết quả tích cực nhờ việc triển khai các chủ trương, giải pháp của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển hạ tầng, quản lý phương tiện đến đào tạo người lái xe.

Tai nạn giao thông đã được kéo giảm trên cả ba tiêu chí gồm số vụ, số người tử vong và số người bị thương, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh và số lượng phương tiện cơ giới tiếp tục gia tăng.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Vụ Vận tải và An toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trong 9 tháng qua, trung bình mỗi ngày có 26,54 người tử vong do tai nạn giao thông. Ước tính cả năm nay, số người tử vong có thể dưới 10.000 người, song đây vẫn là con số đáng lo ngại.

Phân tích các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, ông Thành cho biết tốc độ và khoảng cách an toàn là những yếu tố có tác động đáng kể. Theo thống kê được ông nêu tại cuộc họp, các vụ tai nạn liên quan đến hai yếu tố này chiếm trung bình khoảng 18%.

Ông Thành lý giải, khi tốc độ phương tiện càng cao, quãng đường cần thiết để giảm tốc độ và dừng xe càng lớn. Với các phương tiện có khối lượng lớn, động năng lớn hơn cũng khiến quá trình phanh và quãng đường dừng xe kéo dài hơn so với xe con. Vì vậy, việc duy trì khoảng cách an toàn phù hợp với tốc độ và đặc điểm phương tiện có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa va chạm.

“Do đó, văn hóa chấp hành pháp luật giao thông thành thói quen, xây dựng tuân thủ về trật tự an toàn giao thông”, ông Thành nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Vụ Vận tải và An toàn giao thông, Việt Nam là thành viên Công ước Vienna năm 1968 về giao thông đường bộ. Việc bảo đảm tốc độ và khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông đã được quy định, hướng dẫn trong thời gian dài thông qua các thông tư do Bộ Xây dựng ban hành, gồm Thông tư 13, Thông tư 31 và Thông tư 38. Nghị định 168 của Chính phủ cũng quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm giao thông liên quan.

Sau khi cơ quan chức năng tăng cường xử phạt vi phạm tốc độ trên đường cao tốc, ông Thành khuyến nghị người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật. Theo ông, tuân thủ quy tắc giao thông không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân mà còn là điều kiện quan trọng để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng lưu thông trên đường.

Bố trí biển báo, thông báo trước khi áp dụng trên các tuyến cao tốc

Liên quan đến việc tổ chức thực hiện quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn trên đường bộ, ông Lê Kim Thành cho biết Bộ Xây dựng đang triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát các quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, TP Hà Nội đã cắm biển xử phạt xe vi phạm về tốc độ, khoảng cách trên cầu Nhật Tân nhưng sau đó lại gỡ biển chưa thực hiện.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành nghiên cứu, triển khai giải pháp tổ chức giao thông và báo hiệu đường bộ trên các tuyến cao tốc. Mục tiêu là giúp tài xế nhận biết rõ yêu cầu về tốc độ, khoảng cách, qua đó chủ động điều chỉnh hành vi lái xe và thực hiện đúng quy định.

Bộ Xây dựng cũng sẽ rà soát, đánh giá các quy định hiện hành về tốc độ và khoảng cách an toàn để xem xét sửa đổi Thông tư 38 nếu cần thiết. Cùng với việc hoàn thiện quy định, công tác tuyên truyền sẽ được tăng cường, tập trung vào các tình huống giao thông đông phương tiện, thời tiết xấu hoặc khi cần giảm tốc độ đột ngột.

Một nội dung khác được chú trọng là hoàn thiện giáo trình đào tạo lái xe, trong đó hướng dẫn người học hình thành kỹ năng duy trì khoảng cách an toàn khi lưu thông. Đây được xem là giải pháp nhằm nâng cao ý thức và kỹ năng phòng ngừa tai nạn ngay từ quá trình đào tạo, sát hạch lái xe.

Đối với việc triển khai thực tế, ông Thành cho biết sẽ áp dụng thí điểm trên một số tuyến cao tốc. Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã gửi danh sách các tuyến đường và khu vực dự kiến triển khai trong thời gian tới.

“Hiện, Cục Đường bộ Việt Nam đang giao khu quản lý đường bộ, sở xây dựng các địa phương và lực lượng chức năng bố trí biển báo khoảng cách và hướng dẫn, thông báo đến các cơ quan đơn vị và người dân trước khi áp dụng”, ông Thành thông tin.

Việc bố trí biển báo và thông báo trước khi triển khai nhằm giúp người điều khiển phương tiện có thời gian tiếp cận thông tin, nắm rõ yêu cầu và chủ động chấp hành. Cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, việc tổ chức giao thông hợp lý, hướng dẫn trực quan và nâng cao ý thức người lái xe được kỳ vọng góp phần hạn chế tai nạn, bảo đảm an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc.