Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang: 5 gói thầu xây đường cần tăng tốc về đích

Gói thầu cầu bảo đảm tiến độ, không thuộc diện đề nghị gia hạn

Trong bối cảnh Bộ Xây dựng quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang đang bước vào giai đoạn nước rút. Trong khi gói thầu xây dựng các cầu đang thực hiện được chủ đầu tư ghi nhận bảo đảm tiến độ, 5 gói thầu xây lắp đường được đề nghị gia hạn đến cuối năm. Sự chênh lệch này đặt ra yêu cầu tăng cường điều phối, tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm kết nối đồng bộ và sớm đưa công trình vào khai thác.

Dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ được tăng vốn để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, dài 77 km, trong đó 12,5 km đầu tuyến được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, 64,5 km còn lại thi công theo quy mô 2 làn xe, dự kiến mở rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Phần đường được chia thành nhiều gói thầu theo từng đoạn tuyến, trong khi 22 công trình cầu được tập hợp trong gói XL24, do Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Xây dựng Cầu 75 thực hiện.

Với 16 cầu tuyến chính và 6 cầu tuyến nhánh phân bố tại nhiều vị trí cách xa nhau, gói thầu XL24 gặp không ít khó khăn trong tổ chức thi công, huy động nhân lực, thiết bị và cung ứng vật tư, nhất là trong điều kiện mưa lớn kéo dài, giá nguyên, nhiên vật liệu biến động. Tuy nhiên, Liên danh do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đã chủ động điều chỉnh phương án thi công, điều phối nguồn lực, tổ chức đồng thời nhiều mũi thi công và phối hợp với các nhà thầu đường tại những vị trí tiếp giáp, qua đó duy trì tiến độ thực hiện gói thầu theo kế hoạch.

Theo báo cáo cập nhật của Ban Điều hành gói thầu XL24, giá trị xây lắp đã đạt khoảng 97% giá trị hợp đồng. Liên danh đã cơ bản hoàn thành 16/16 cầu tuyến chính và toàn bộ kết cấu chính của 6/6 cầu tuyến nhánh, trong đó 3 cầu tuyến nhánh đã hoàn thành thảm bê tông nhựa. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại trong tháng 10/2026.

Tại Báo cáo số 784/BC-BDA01 ngày 12/10/2026 gửi UBND tỉnh Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 ghi nhận gói thầu XL24 đạt 95,62% giá trị hợp đồng, bảo đảm tiến độ và đề xuất không gia hạn thời gian thực hiện, giữ nguyên thời hạn hợp đồng đến ngày 30/10/2026.

Trước đó, trong chuyến kiểm tra dự án ngày 24/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư và nhà thầu trong việc khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang: Thi công cầu bảo đảm tiến độ, 5 gói thầu xây đường cần tăng tốc.

Trong khi đó, theo Báo cáo số 784/BC-BDA01, chủ đầu tư đề nghị gia hạn đến ngày 31/12/2026 đối với 7 gói thầu, gồm 5 gói xây lắp đường số 19–23 và 2 gói tư vấn giám sát, kiểm định chất lượng. Giá trị xây lắp lũy kế toàn dự án đạt 78,38% giá trị hợp đồng; nhóm gói thầu dự kiến hoàn thành trong năm 2026 đạt khoảng 86,1%. Riêng các gói xây lắp đường được đề nghị gia hạn đạt từ 81,08% đến 91,38%, còn khối lượng tại các hạng mục mặt đường, nút giao, đường gom, đường ngang và hệ thống an toàn giao thông.

Theo chủ đầu tư, tiến độ chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, vướng mắc mặt bằng, điều chỉnh thiết kế và biến động giá vật liệu. Bên cạnh đó, một số nhà thầu chưa huy động đủ nguồn lực để bù tiến độ. Việc đề nghị gia hạn không miễn trừ trách nhiệm đối với phần chậm do nguyên nhân chủ quan; các trường hợp vi phạm sẽ được xem xét xử lý theo hợp đồng.

Bài toán phân chia gói thầu và tổ chức thi công

Sự chênh lệch tiến độ giữa các gói thầu tại cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang đặt ra yêu cầu tăng cường điều phối tổng thể. Với 22 công trình cầu được tập hợp trong một gói thầu trải dài trên tuyến 77 km, trong khi phần đường được chia thành nhiều gói do các nhà thầu khác nhau thực hiện, tiến độ thi công giữa các hạng mục có mối quan hệ phụ thuộc tại những vị trí tiếp giáp. Một công trình cầu dù bảo đảm tiến độ hợp đồng vẫn có nguy cơ phải chờ đường dẫn hoặc các hạng mục kết nối hoàn thiện mới đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Từ giai đoạn chuẩn bị dự án, một số chuyên gia đã bày tỏ băn khoăn về phương án phân chia gói thầu. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam, lưu ý việc chia nhỏ gói thầu có thể gây khó khăn trong khớp nối tiến độ và kiểm soát chất lượng.

Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang có gói thầu cầu đạt hơn 95% giá trị hợp đồng, trong khi 5 gói thầu xây đường được đề nghị gia hạn đến cuối năm 2026.

PGS.TS. Trần Chủng, nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng, cũng đặt vấn đề về tính hợp lý khi 22 công trình cầu phân tán trên toàn tuyến được tập hợp trong một gói thầu riêng.

Tại hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án; đồng thời yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn và xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang đã giải ngân 926,577/2.100,970 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026, đạt 44,1%. Với khối lượng vốn còn lại lớn, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần tập trung tháo gỡ vướng mắc tại những gói thầu chậm tiến độ, ưu tiên hoàn thiện các vị trí tiếp giáp giữa cầu và đường, đồng thời đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng đủ điều kiện.

Từ thực tế dự án, PGS.TS. Trần Chủng cho rằng, việc phân chia gói thầu cần được tính toán kỹ ngay từ giai đoạn chuẩn bị, phù hợp đặc điểm kỹ thuật, trình tự thi công và khả năng kết nối giữa các hạng mục. Chủ đầu tư phải xác định rõ trách nhiệm của từng nhà thầu, đồng thời kiểm soát các mốc tiến độ và bàn giao giữa các gói thầu.

“Mục tiêu cuối cùng không dừng ở việc từng nhà thầu hoàn thành phần việc theo hợp đồng, mà là bảo đảm toàn bộ công trình hoàn thành đồng bộ, sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm, nhiều dự án đang được tích cực triển khai như cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Hữu Nghị – Chi Lăng, Chợ Mới – Bắc Kạn, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận... Trên các công trường, các đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng và điều phối thi công nhằm bảo đảm tiến độ, sớm đưa các công trình vào khai thác.